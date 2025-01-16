БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня зміцнюється після падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

Курс гривні зміцнився щодо долара США, відступивши від історичних мінімумів.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 17 січня, на рівні 42,1729 грн/$, порівняно із 42,2659 грн/$ у четвер. У понеділок, 13 січня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 21 копійку до 43,3200 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Читайте також: Гривня девальвувала за рік майже на 10%, але ситуація контрольована, – Гетманцев

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

16.01.2025 16:09 Відповісти
Три шага вперед, один назад
показати весь коментар
16.01.2025 16:12 Відповісти
це потужна перемога... днів на п'ять, поки хтось не почне знову виводити долари з країни, а інші захочуть на цьому підзаробити, абсолютно фізично не напружуючись...
показати весь коментар
16.01.2025 16:14 Відповісти
Якби я був гривнею то сказав би нацбанку - не мучте,добийте вже мене...Або мене,або Гєтманцева...
показати весь коментар
16.01.2025 16:51 Відповісти

