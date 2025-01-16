БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
15 250 27

Німецька Knauf купила нове родовище гіпсу на Тернопільщині. Його запасів вистачить на 84 роки

knauf

ТОВ "Кнауф Гіпс Скала" (входить до німецької групи Knauf) перемогло в аукціоні Держгеонадр із продажу 20-річного спеціального дозволу на видобування гіпсу родовища Сковʼятинське в Тернопільській області.

Компанія перемогла у торгах, запропонувавши сплатити за спецдозвіл 121,05 млн грн за стартової ціни 119,61 млн грн, пише галузеве видання Nadra.info

Єдиним конкурентом переможця аукціону було Кам’янець-Подільське АТ "Гіпсовик"2, яке оцінило лот у 120,55 млн грн.

Площа Сковʼятинського родовища – 115 га, запаси (В+С1) складають 43,9 млн тонн гіпсу, яких має вистачити на понад 84 роки видобутку.

Knauf уже видобуває гіпс на прилеглому до Сковʼятинського – Шишковецькому родовищі (спецдозвіл дійсний до 2034 року, надрокористувач – ТОВ "Кнауф Гіпс Скала"). Станом на 2021 рік площа Шишковецького родовища складала 41 га, а запаси (В+С1) перевищували 11,4 млн тонн гіпсу.

Читайте також: Фірма батька очільника Львівської ОДА викупила у конкурента родовище газу на Львівщині

Як повідомлялося, німецький виробник будматеріалів Knauf до кінця року планує запустити в Україні другий завод на Тернопільщині вартістю 150 млн євро.

В Україні компанії належить завод у Києві потужністю виробництва близько 25 млн кв. м гіпсокартону та 200 000 тонн сухих сумішей на рік. Близько 10% виробів група експортує. Knauf також мала потужніший завод з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей Knauf у Соледарі, проте його зруйнували окупаційні російські війська.

Німецька Knauf – один із найбільших у світі виробників будматеріалів. Компанія представлена у 90 країнах та має понад 41 500 співробітників по всьому світу.

Автор: 

видобуток (1831) будівництво (2261) Держгеонадр (352)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Хлопці, до речі, окрім своїх родин і тебе захищають. Ти б пNздів поменше від їхнього імені.
показати весь коментар
16.01.2025 16:57 Відповісти
+10
Хтось має платити хлопцям 100 тис. грн. Скільки ти сплачуєш щомісяця податків ?
показати весь коментар
16.01.2025 16:57 Відповісти
+7
Хлопців на передку надихне захищати нове панське добро!
показати весь коментар
16.01.2025 16:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопців на передку надихне захищати нове панське добро!
показати весь коментар
16.01.2025 16:48 Відповісти
Це точно
показати весь коментар
16.01.2025 16:50 Відповісти
Авжеж краще самим відрами вигрібати !
показати весь коментар
16.01.2025 16:54 Відповісти
Хлопці, до речі, окрім своїх родин і тебе захищають. Ти б пNздів поменше від їхнього імені.
показати весь коментар
16.01.2025 16:57 Відповісти
Хтось має платити хлопцям 100 тис. грн. Скільки ти сплачуєш щомісяця податків ?
показати весь коментар
16.01.2025 16:57 Відповісти
Хлопи захищають панське добро? Чи право на існування не в якості унтерменшів?
показати весь коментар
16.01.2025 17:07 Відповісти
Переможець у номінації "Найтупіший коментар дня"
показати весь коментар
16.01.2025 17:19 Відповісти
Взагаліто продукція буде для ринку України
показати весь коментар
16.01.2025 17:30 Відповісти
А гроші для кишень Німеччини.
показати весь коментар
16.01.2025 17:55 Відповісти
Не мели дурниць, з обігових коштів, виведений прибуток складає кілька відсотків. При цьому гіпсокартон Кнауф це якість, а не халатне лайно яке ******* робити вітчизняні "чесні" виробники, діточки яких потім співають "я узкій"
показати весь коментар
16.01.2025 18:06 Відповісти
"...на 84 роки."
Вражаюча точність. Мабуть ШІ рахував.
показати весь коментар
16.01.2025 16:56 Відповісти
и пусть сразу купят Patriot
показати весь коментар
16.01.2025 17:02 Відповісти
Все нормально. Але думаю за інше. Поки ми повернемося з війни, весь ринок будівельних матеріалів та тендери на реконструкцію знищеної нерохомості вже будуть поділені між іноземними інвесторами.
показати весь коментар
16.01.2025 17:23 Відповісти
воно вже й так +- все між іноземними..
показати весь коментар
16.01.2025 17:25 Відповісти
Тривожно за ахметових-коломойських-фірташів.
показати весь коментар
16.01.2025 17:31 Відповісти
Іноземці інвестори фінансують Україну на кілька десятків мільярдів доларів на рік, поки цей народ "обирав по приколу"
показати весь коментар
16.01.2025 17:32 Відповісти
Цементні заводи французи скупили вже давно.
показати весь коментар
16.01.2025 20:05 Відповісти
Зараз поки йде війна умні і багаті люди скупляють всі ресурси і нерухомість за бесцінь. Коли закінчиться війна багаті стануть ще багатшими, а бідні які чекають стабільності стануть їх рабами
показати весь коментар
16.01.2025 17:34 Відповісти
А що буде з цього мати народ України, яrому належать надра згідно з Конституцією? Я щось не пригадую, щоб в народа питали згоду продати німцям родовище...
показати весь коментар
16.01.2025 17:49 Відповісти
Аборигени ******* кольорові шкляні буси. замість того щоб самим побудувати гіпсокартоний завод та мати прибуток на додану вартість лишаємось з голою дупою і тішимось тим що чиновники місцеві і столичні збагатіють на гарну суму зелених папірців аборигени сосуть пісю і стають рабами. Немає майбутньому в цій країні дурнів.
показати весь коментар
16.01.2025 17:52 Відповісти
Землю продали і все.....Україна не держава а коорпорація ..
показати весь коментар
16.01.2025 18:08 Відповісти
не крукурікай, земля продається в усіх розвинутих странах
показати весь коментар
16.01.2025 20:14 Відповісти
Якщо по міжнародним нормам то кожен громадянин держави а не корпорації має право на частку від прибутку земних надр.Але ми не держава.
показати весь коментар
16.01.2025 18:10 Відповісти
А нарід сосе пісю.....
показати весь коментар
16.01.2025 18:12 Відповісти
А в Бахмуті чому не хочуть продовжити виробництво?
показати весь коментар
16.01.2025 18:43 Відповісти
хорошо, это по сколько на каждого?
показати весь коментар
16.01.2025 19:04 Відповісти
За тернопільчан можна порадіти - є робочі місця,
кидків із зарплатою не буде.
показати весь коментар
16.01.2025 21:11 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 