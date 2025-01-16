У "Дії" відновили можливість отримувати копії цифрових документів від клієнтів без паперових оригіналів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Дії".

"Із "Дія.QR" установи та підприємства отримують від клієнтів копії цифрових документів без тяганини з паперовими оригіналами. Клієнт надсилає все через "Дію" на e-mail компанії в PDF-форматі. Простіше стає всім, бо необхідні документи швидко шеряться через "Дію", – сказано в повідомленні.

Замовити QR можна на порталі "Дія", а розміщувати там, де приймаються клієнті.

Налаштовувати нічого не потрібно, оскільки "Дія.QR" уже використовують Центри надання адміністративних послуг, заклади освіти, готелі, автосалони та ветеринарні клініки.

Читайте також: У "Дії" запустили нову послугу: Ветерани можуть отримувати по 500 гривень на місяць на спорт

Шеринг документів за "Дія.QR" працює наступним чином:

клієнт сканує ваш QR,

у "Дії" клієнта відкривається запит на надсилання копії документа,

клієнт підтверджує запит "Дія.Підписом",

автоматично формується чернетка листа з вкладеною копією та поштою установи,

залишається тільки надіслати – і документ відправляється до установи.

Як повідомлялося, 13 січня на порталі "Дія" відновили роботу послуги з отримання грантів на власну справу, оформлення статусу безробітного та інші можливості.

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

На першочергове відновлення роботи реєстрів знадобиться близько двох тижнів, обіцяла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. Служба безпеки України також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово стали недоступними 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.