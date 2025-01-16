БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У "Дії" відновили можливість отримувати копії цифрових документів

У "Дії" відновили можливість отримувати копії цифрових документів від клієнтів без паперових оригіналів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Дії".

"Із "Дія.QR" установи та підприємства отримують від клієнтів копії цифрових документів без тяганини з паперовими оригіналами. Клієнт надсилає все через "Дію" на e-mail компанії в PDF-форматі. Простіше стає всім, бо необхідні документи швидко шеряться через "Дію", – сказано в повідомленні.

Замовити QR можна на порталі "Дія", а розміщувати там, де приймаються клієнті.

Налаштовувати нічого не потрібно, оскільки "Дія.QR" уже використовують Центри надання адміністративних послуг, заклади освіти, готелі, автосалони та ветеринарні клініки.

Шеринг документів за "Дія.QR" працює наступним чином:

  • клієнт сканує ваш QR,
  • у "Дії" клієнта відкривається запит на надсилання копії документа,
  • клієнт підтверджує запит "Дія.Підписом",
  • автоматично формується чернетка листа з вкладеною копією та поштою установи,
  • залишається тільки надіслати – і документ відправляється до установи.

Як повідомлялося, 13 січня на порталі "Дія" відновили роботу послуги з отримання грантів на власну справу, оформлення статусу безробітного та інші можливості.

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

На першочергове відновлення роботи реєстрів знадобиться близько двох тижнів, обіцяла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. Служба безпеки України також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово стали недоступними 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.

Так вроде писали що з 17-го по 20-те.. будуть технічні роботи.. і не будуть працювати... Загадково якось.. ця Дія існує. Сама по собі по ходу.
16.01.2025 20:33 Відповісти
Все намагаюсь з'ясувати: хто контролює "Дію"? Не держава - це точно (навіть МінЦифри не каже, що воно його). Хто забезпечує безпеку запитів до державних реєстрів? Знову ж таки - не держава (Держспецзв'язку цим не займається). Чому держава/влада не пояснює, що це якийсь приватний застосунок і всі дії в ньому клієнт робить на свій страх і ризик, бо збереження таємниці не гарантоване державою, а всі проблеми потрібно буде вирішувати з власниками цієї "Дії". Про сертифікацію цього застосунку я взагалі промовчу...
16.01.2025 20:38 Відповісти
Кажуть,шо ми в всесвіті не одні. Тож мабуть оті пришельці й керують.
16.01.2025 20:41 Відповісти
Ага, з кремля
16.01.2025 21:19 Відповісти
Цікаво нахіга? Дупу підтирати? Ні один нотаріус, або юрист не їх бере до уваги.
16.01.2025 20:46 Відповісти
захакані кацапами реєстри знову запрацювали!
радійте і поповнюйте свої реєстри в дії, люде!
16.01.2025 20:47 Відповісти
Я вже місяць не можу зареєструватися на житловій площі моєї жінки на якій я проживаю вже 13 років. Полтавський ЦНАП Юлія Каплоух, скаржиться що все блокується Дією в Києві. я ВЖЕ ДВА ДНІ ПРИСВЯТИВ спілкуванню з працівниками Дії Андрієм та Наталією. Але так і не можу отримати документ який дозволяє мені мати прописку моєї ждружини. Бордельєро, одним словом.
17.01.2025 01:26 Відповісти

