Китайські автомобілі в Росії іржавіють за 2 роки. Європейські бренди, що пішли з РФ, витримують до 22, – дослідження

У Росії провели дослідження можливості китайських автомобілів витримувати місцеві погодні умови. Тести проходили у 26 регіонах, участь у них взяли 17 китайських автомобільних брендів.

Про це пише The Moscow Times.

З'ясувалося, що у таких марок, як JAC, LiXiang, Lifan, Jetour та Dongfeng металеві елементи корпусу іржавіють через 2 роки експлуатації, тоді як у Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, GAC, Omoda, Changan, Exeed та Chery термін служби металевих елементів може досягати 4-5 років.

Водночас гарантійний термін від наскрізної корозії у більшості китайських виробників варіюється від 3 до 6 років, що підтверджує обмеженість їхньої стійкості до агресивних умов експлуатації в Росії.

Загалом термін життя нового китайського автомобіля у російських умовах не перевищує 5-7 років, але є приклади, коли машини продовжують використовувати після продажу на вторинному ринку понад 10 років.

У дослідження також були включені європейські марки, що пішли з Росії, – Skoda, Opel, Peugeot, Volkswagen, Audi, BMW і Mercedes-Benz. У ході випробувань вони показали значно більшу стійкість до корозії. Так, термін служби металу у "європейців" становить близько 12 років, а з антикорозійним покриттям він зростає приблизно до 22 років.

У 2023 році проведене в Росії опитування показало, що 61% російських автолюбителів вважають, що машини з Китаю лише частково адаптовані під погодні умови Росії. Ще 19% відзначили, що російської зими китайські автомобілі не витримують. Пртилежної думки дотримувалися 20% опитаних.

Також на низьку якість китайських автомобілів масово нарікали російські водії таксі. Учасники ринку казали, що списувати машини з Китаю доводиться після 150 тис. км пробігу, тоді як для європейських і корейських марок нормальним показником вважалися 250-300 тис. км.

У грудні минулого року повідомлялося, що частина китайських брендів 2025 року піде з російського авторинку через перенасиченість однотипними моделями та зниження попиту.

Наприкінці листопада стало відомо, що частка китайських брендів на російському ринку нових автомобілів за підсумками 2024 року сягнула 68%.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України з РФ пішли всі міжнародні автовиробники – вони закрили виробництва та припинили поставки

До кінця 2022 року на російському автомобільному ринку залишилося лише 14 брендів, 11 із яких – китайські.

Уряд Росії вже намагається обмежити імпорт китайських автомобілів: з 1 жовтня зріс так званий утилізаційний збір для імпортних авто зросте на 70-85%. Через це продавці автомобілів в Росії готуються підняти ціни на 5-30%.