ОАЕ запускають першу в світі цілодобову сонячну електростанцію

В Об'єднаних Арабських Еміратах відкрили перший у світі об'єкт відновлюваної енергії, який поєднує сонячну енергію з розширеним акумулятором. Він може забезпечувати безперервне постачання чистої енергії вдень і вночі.

Про це пише SolarQuarter.

Новий об'єкт поєднує 5,2 ГВт сонячної потужності з 19 ГВт-год акумулятора, що дозволяє генерувати 1 ГВт безперебійної базової відновлюваної енергії. Таким чином проєкт стане найбільшою комбінованою системою зберігання сонячної та акумуляторної енергії (BESS) у світі.

Як зазначається, запуск проєкту знаменує ключовий момент у трансформації чистої енергетики, дозволяючи розподіляти відновлювану енергію 24 години на добу сім днів на тиждень.

Проєкт розроблений Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) у співпраці із компанією Emirates Water and Electricity Company (EWEC).

Об'єкт є ключовим компонентом ширшого бачення ОАЕ щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року. Він встановлює новий глобальний стандарт сталої енергетики, одночасно зменшуючи залежність від викопного палива.

Окрім того, реалізація проєкту допоможе створити понад 10 тис. нових робочих місць.

