У Росії закінчилися недорогі машини іноземних брендів, які пішли з країни

У Росії закінчилися в продажу популярні недорогі автомобілі брендів, що пішли з РФ, – Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan і Duster, а також VW Polo і Skoda Rapid.

Про це повідомили в асоціації "Російські автомобільні дилери", передає The Moscow Times.

Виробництво цих машин було припинено в країні у 2022 році через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України, а дилери досі розпродували залишки.

Так, 2021 року в Росії було продано майже 77 тис. Kia Rio, а 2024 року – лише 47 штук, причому в грудні на первинний облік стала лише одна машина.

Також за минулий рік було продано лише 53 кросовери Hyundai Creta, 68 седанів Hyundai Solaris, 26 ліфтбеків Skoda Rapid та 55 VW Polo, 69 седанів Renault Logan, 26 хетчбеків Renault Sandero та 40 кросоверів Renault Duster.

На російському автомобільному маркетплейсі зникли оголошення про продаж нових автомобілів зазначених моделей.

Як зазначається, більшість перерахованих автомобілів призначалися спеціально для російського ринку та вироблялися в РФ. У 2020-2021 роках недорогі моделі класу В займали 20% ринку.

Як випливає зі статистики продажів нових автомобілів у РФ, за майже три роки з початку повномасштабної війни Росії проти України російський автомобільний ринок пережив повну трансформацію. АвтоВАЗ вдалося зберегти позиції, а всі інші марки були витіснені китайськими виробниками. Якщо у 2021 році до топ-3 іноземних брендів входили Kia, Hyundai та Renault, то в 2024 році це Haval, Chery та Geely.

Китайські автомобілі в Росії

Раніше повідомлялося, що в Росії провели дослідження можливості китайських автомобілів витримувати місцеві погодні умови. Тести проходили у 26 регіонах, участь у них взяли 17 китайських автомобільних брендів. З'ясувалося, що у таких марок, як JAC, LiXiang, Lifan, Jetour та Dongfeng металеві елементи корпусу іржавіють через 2 роки експлуатації, тоді як у Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, GAC, Omoda, Changan, Exeed та Chery термін служби металевих елементів може досягати 4-5 років.

У грудні минулого року повідомлялося, що частина китайських брендів 2025 року піде з російського авторинку через перенасиченість однотипними моделями та зниження попиту.

Наприкінці листопада стало відомо, що частка китайських брендів на російському ринку нових автомобілів за підсумками 2024 року сягнула 68%.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України з РФ пішли всі міжнародні автовиробники – вони закрили виробництва та припинили поставки

До кінця 2022 року на російському автомобільному ринку залишилося лише 14 брендів, 11 із яких – китайські.

Уряд Росії вже намагається обмежити імпорт китайських автомобілів: з 1 жовтня зріс так званий утилізаційний збір для імпортних авто зросте на 70-85%. Через це продавці автомобілів в Росії готуються підняти ціни на 5-30%.