Світові пенсійні фонди зацікавилися криптовалютами через стрімке зростання біткойну

Пенсійні фонди в світі починають обережно інвестувати в біткойн, що є свідченням того, що навіть традиційно консервативні сфери фінансів не можуть ігнорувати потенційно високі прибутки від криптовалют.

Про це пише Financial Times, передає ЕП.

Серед найбільших власників фондових ринків США, орієнтованих на криптовалюти, є пенсійні програми штатів Вісконсин і Мічиган.

Деякі пенсійні фонди у Великій Британії та Австралії також нещодавно зробили невеликі інвестиції в біткойн через фонди чи деривативи.

Експерти зазначають, що минулорічне зростання біткойну, який подорожчав більш ніж удвічі, до $100 тис., привернуло увагу навіть консервативних розпорядників коштів.

Аналітики криптовалют прогнозують подальше подвоєння ціни цього року на тлі приходу про-криптовалютної адміністрації обраного президента США Дональда Трампа. Він пообіцяв зробити США "світовою супердержавою біткойна" та припинити регуляторний тиск на сектор.

Метт Скотт, консультант компанії Mercer, яка надає поради пенсійним фондам у Великій Британії, зазначив: "Після дня виборів ми отримали шквал запитів — розпорядники фондів не хочуть залишатися осторонь, якщо на ринку з’явився гарячий актив, про який вони нічого не знають".

Більшість пенсійних фондів використовують регульовані біржові інвестиційні фонди (ETF), схвалені минулого року, що інвестують у криптовалюту від імені інвесторів і відстежують ціну токенів, таких як біткойн та етеріум.

Як зазначається, повернення пенсійних фондів до криптовалют відбулося після значних втрат під час кризи ринку два роки тому.

Як повідомлялося, в середині січня цього року біткойн впав до найнижчого за два місяці, оскільки інвестори відмовилися від більш ризикованих активів після різкого дохідності прибутковості облігацій.

Раніше повідомлялося, що в 2024 році біткойн більш ніж подвоївся завдяки схваленню регулятором ринків США біржових фондів, прив'язаних до його спотової ціни, та оптимізму щодо послаблення регуляторних обмежень після повернення обраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.

Як повідомлялося, біткойн у ніч проти 5 грудня минулого року досяг історичного максимуму, його вартість перевищила $100 тис. під час торгів на біржах.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Обсяг торгівлі криптовалютами в листопаді 2024 року досяг $10 трлн, що стало найвищим показником, коли-небудь зафіксованим на централізованих спотових і деривативних біржах.