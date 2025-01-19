TikTok перестав працювати в США

Сервіс обміну короткими відео TikTok припинив роботу в США ввечері 18 січня, ще до того, як заборона повинна була набути чинності.

Про це пише CNN.

Як зазначається, додатком у США користувалися 170 млн американців.

Користувачів застосунку устрічало повідомлення такого змісту: "Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що зараз ви не можете користуватися TikTok".

Водночас там висловлювати сподівання, що обраний президент США Дональд Трамп буде працювати над рішенням відновити роботу TikTok, щойно вступить на посаду.

Так, Трамп раніше заявив, що "швидше за все" відкладе заборону TikTok на 90 днів після вступу на посаду 20 січня.

Програма також зникла з магазинів Apple App Store і Google Play. Інші додатки, що належать материнській компанії TikTok, ByteDance, включаючи CapCut, також показали подібне повідомлення в суботу ввечері.

Водночас у магазинах додатків Apple і Google найпопулярнішими безкоштовними програмами за останній тиждень були програми, схожі на TikTok, у тому числі дві, які також належать китайським компаніям. Один із них, додаток для обміну фотографіями Lemon8, належить ByteDance, як і TikTok.

Чому забороняють TikTok у США

Як повідомлялося, 17 січня Верховний суд США одноголосно підтримав федеральний закон про заборону соціальної мережі TikTok, який має набути чинності, якщо власники китайськї соцмережі її не продадуть.

Ризик для національної безпеки США, який становлять зв'язки компанії з Китаєм, перевершує занепокоєння щодо обмеження використання застосунку для 170 млн його користувачів у США.

У червні минулого року повідомлялося, що сервіс обміну короткими відео ТікТок працює над створенням копії свого головного алгоритму рекомендацій для користувачів у США. Це може призвести до появи окремої версії додатку, яка не буде залежати від його китайської материнської компанії ByteDance.

Перед тим Палата представників американського Конгресу схвалила законопроєкт, який може спричинити заборону TikTok на американській території. Документ передбачає, що ByteDance має відмовитися від сервісу – інакше платформу можуть заборонити в США.

Робота над розділенням вихідного коду розпочалася минулого року, ще до того як з'явилася законодавча ініціатива. Президент США Джо Байден підписав документ у квітні.

За оцінками самої компанії, TikTok налічує близько 170 млн користувачів у США.

Виручка TikTok у США в 2023 році досягла рекордних $16 млрд.