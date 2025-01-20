БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк знову продав за тиждень понад мільярд доларів

Упродовж тижня з 13 до 17 січня Національний банк для підтримки курсу гривні продав $1,014 млрд.

При цьому Нацбанк не купував валюту, свідчать дані регулятора.

Загалом від початку 2025 року Нацбанк продав із резервів уже $2,05 млрд, а купив – $200 тис.

Нагадаємо, що тижнем раніше, з 6 до 10 січня, НБУ продав для підтримки курсу $1,038 млрд.

Як повідомляося, за підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на 20 січня на рівні 42,1257 грн/$, порівняно із 42,1729 грн/$ у п'ятницю. Минулого понеділка, 13 січня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 5 копійок – до 43,3684 грн за євро. 

Читайте також: Суттєвий попит на валюту: Нацбанк пояснив зниження курсу гривні у грудні

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

З доларами все ясно, але куди дівається понад 42 мільярди паперових гривень?
20.01.2025 10:40 Відповісти
туди і дівається - корупційні зельоні ублюдки переводять в валюту
20.01.2025 15:32 Відповісти
Підкупив цього тижня трохи доларів і заховав під матрац до кращих часів
20.01.2025 11:12 Відповісти
Треба вже друкувати долари а не гривні.
20.01.2025 15:18 Відповісти

