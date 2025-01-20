БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Bitcoin встановив новий максимум напередодні інавгурації Трампа

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin 20 січня досягла рекордної позначки у $109 тис. напередодні сьогоднішньої інавгурації Дональда Трампа.

Про це свідчать дані сайту CoinMarketCap, передає Forbes.

Зазначається, що станом на 9:14 за Києвом курс біткоїна перевищив $109 000. Після цього криптовалюта пішов на корекцію і на 10:20 торгується на рівні $107 800.

Трейдери перебували в напрузі напередодні інавгурації Трампа. Очікується, що новообраний президент одразу підпише низку указів, що визначатимуть політичні зміни. Попри те, що конкретні кроки залишаються невідомими, Трамп обіцяв сприятивішу політику для криптовалют у своїй адміністрації, пише Bloomberg.

Раніше ринок криптовалют позитивно відреагував на запуск мемкоїна Трампа $TRUMP, який з моменту запуску в п’ятницю зріс на понад 7000%. Ринкова капіталізація токена перевищила $14 млрд. Однак уже за кілька годин відбулася масштабна фіксація прибутків, що призвело до стрімкого падіння вартості мемкоїна.

Крім того, інвестори розкритикували Трампа за запуск мемкоїна, присвяченого майбутній першій леді – $MELANIA. Трейдери висловили занепокоєння етичними аспектами використання Трампом свого політичного статусу для впливу на спекулятивні ринки.

Як повідомлялося, у середині грудня Bitcoin оновив історичний максимум на тлі заяв Трампа про створення резерву криптовалюти. Тоді "монету" можна було придбати за понад $106 тис. 

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Іншим важливим фактором, який вплинув на ціну, стало також схвалення біткоїн-ETF у січні. Комісія з цінних паперів США дозволила запуск 10 інструментів, що дозволяють легко купувати акції, які відстежують ціну біткоїна. З того часу в цю сферу надійшло понад $20 млрд інвестицій.

курс (1595) криптовалюта (657) біткоїн (295)
О, пішла реклама біткойна. Значить потрібно скидати. Тампон ще не прийшовши до влади вже настриг собі десятки мільярдів з лохів. Меланія і собі побачивши скільки тупих овець, взяла ножниці і почала стригти, придумавши так звану монету свого імені. А лохів все не меншає. Цензор, хоч ви не рекламуйте це гівно і не засаджуйте українців в борги
показати весь коментар
20.01.2025 10:47 Відповісти
Це Рудий так вирішив МАҐА зробити))Але для початку треба підірвати довіру до бакса)))
показати весь коментар
20.01.2025 10:49 Відповісти
Оце буде шухєр,коли вспливе авантюра вся)
показати весь коментар
20.01.2025 10:47 Відповісти
Як казав мій сусід який вже років 10 цією криптою займається, що є всі шанси що на Трампові ця ера крипти і закінчиться і пухир лопне. Без Трампа крипта ще років 15-20 протрималася б. Но Рижий і його амбіційні друзяки захотіли прискорити збагачення і нажме педаль в пол від чого двигун розірве.
показати весь коментар
20.01.2025 12:10 Відповісти
куди записуватись на біттрейдера?
показати весь коментар
20.01.2025 10:49 Відповісти
люди кажуть, на мексиканському кордоні треба записуватись
показати весь коментар
20.01.2025 11:01 Відповісти
А про таку кріпто ви чули MELANIA ??
показати весь коментар
20.01.2025 11:16 Відповісти
Все буде , як написано у біблії ,тільки трохи навпаки: прийде бітАвель і вб'є свого брата бітКаіна , лопне цей мильний пухирь, але великі комбінатори встигнуть на цьому озолотитися.
показати весь коментар
20.01.2025 11:52 Відповісти

