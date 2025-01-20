Bitcoin встановив новий максимум напередодні інавгурації Трампа

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin 20 січня досягла рекордної позначки у $109 тис. напередодні сьогоднішньої інавгурації Дональда Трампа.

Про це свідчать дані сайту CoinMarketCap, передає Forbes.

Зазначається, що станом на 9:14 за Києвом курс біткоїна перевищив $109 000. Після цього криптовалюта пішов на корекцію і на 10:20 торгується на рівні $107 800.

Трейдери перебували в напрузі напередодні інавгурації Трампа. Очікується, що новообраний президент одразу підпише низку указів, що визначатимуть політичні зміни. Попри те, що конкретні кроки залишаються невідомими, Трамп обіцяв сприятивішу політику для криптовалют у своїй адміністрації, пише Bloomberg.

Раніше ринок криптовалют позитивно відреагував на запуск мемкоїна Трампа $TRUMP, який з моменту запуску в п’ятницю зріс на понад 7000%. Ринкова капіталізація токена перевищила $14 млрд. Однак уже за кілька годин відбулася масштабна фіксація прибутків, що призвело до стрімкого падіння вартості мемкоїна.

Крім того, інвестори розкритикували Трампа за запуск мемкоїна, присвяченого майбутній першій леді – $MELANIA. Трейдери висловили занепокоєння етичними аспектами використання Трампом свого політичного статусу для впливу на спекулятивні ринки.

Як повідомлялося, у середині грудня Bitcoin оновив історичний максимум на тлі заяв Трампа про створення резерву криптовалюти. Тоді "монету" можна було придбати за понад $106 тис.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Іншим важливим фактором, який вплинув на ціну, стало також схвалення біткоїн-ETF у січні. Комісія з цінних паперів США дозволила запуск 10 інструментів, що дозволяють легко купувати акції, які відстежують ціну біткоїна. З того часу в цю сферу надійшло понад $20 млрд інвестицій.