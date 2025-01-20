У литовському порту працюватиме система для боротьби з викраденням українського зерна

Україна спільно з Великою Британією та Литвою підписали оновлений Меморандум про запуск системи Grain Verification Scheme (GVS), яка дозволить боротися з вивезенням викраденого українського зерна з окупованих територій.

Про це повідомив український міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Відповідний документ підписали міністри сільського господарства згаданих країн. "Це перший крок на рівні міністрів в межах імплементації стратегічної угоди між Україною та Великою Британією, яка стане основою нашої співпраці на найближчі сто років", – наголосив Коваль.

За його словами, пілотна імплементація цієї ініціативи відбудеться у Литві – в порту Клайпеда, який стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції.

Загалом угода передбачає прозорий контроль над зерном: GVS дозволить ідентифікувати викрадене зерно та зупиняти його незаконне транспортування. Також передбачено створення інноваційної бази даних від Великої Британії – технології визначення місця вирощування зерна.

Як повідомлялося, у жовтні Головне управління розвідки Міноборони запустило сайт War&Sanctions, де публікує дані капітанів суден, що перевозять вкрадене українське зерно.

Нагадаємо, перші партії відібраного на окупованій території урожаю Росія відправила на зовнішній ринок влітку 2022 року. Згодом було налагоджено масове вивезення зерна, яке обчислюється мільярдами доларів. Цим зерном Росія, зокрема, розплатилося з Іраном за постачання ракет. Загалом Росія продала зерна з окупованих територій на $6 мільярдів