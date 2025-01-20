Споживання електроенергії знижується, але енергетики закликають заощаджувати світло

Рівень споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження. Утім, фахівці закликають громадян не використовувати потужні прилади вранці та ввечері.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Станом на 9:00, рівень споживання був на 2,5% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Цьому сприяло підвищення температури повітря у більшості регіонів та сонячна погода у західних, південних та східних областях, що позитивно відбивається на роботі побутових СЕС.

У неділю, 19 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі – 12 січня.

Водночас енергетики просять українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у години максимального споживання вранці й увечері: з 09:00 до 11:00 та з 16:00 до 19:00.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року у Міненерго заявили, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених станом на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт. Із них 835 МВт введено в експлуатацію у 2024 році, стверджували у міністерстві.

Водночас днями в "Укренерго" заявили, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації станом на кінець року становила лише 177,5 МВт.