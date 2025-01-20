БЕБ викрило працівників компанії Фірташа на схемах під час встановлення газових лічильників

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили групу осіб підконтрольного підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу підприємства у заволодінні державними коштами під час встановлення газових лічильників.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що до оборудки причетні службові особи компанії, яка забезпечує розподіл газу споживачам усіх форм власності та населенню на території Волинської області.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство встановило, що службові особи АТ впродовж трьох років здійснювали роботи із встановлення лічильників газу для населення, уклавши договори із підрядними організаціями.

"Один із договорів було укладено із приватним підприємством, яке планувало встановити 1181 побутовий лічильник. Однак роботи виконані не були, а вартість по їх встановленню в сумі понад 1,27 млн грн було включено до актів виконаних робіт. Акціонерне товариство – розподільник газу провело розрахунки по договору підряду у повному обсязі", – йдеться у повідомленні.

Таким чином згадані особи завдали збитки компанії в сумі понад 1,27 млн грн.

Одній зі службових осіб детективи вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомлялося, Служба безпеки повідомила про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики, через якого державний бюджет зазнав збитків на понад 24 млн грн.