БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 797 18

Найбільша американська нафтосервісна компанія SLB не планує йти з Росії попри нові санкції, – FT

slb

Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB (раніше – Schlumberger) планує продовжувати працювати у Росії попри останні санкції, запроваджені Адміністрацією президента США Джо Байдена.

Про це виконавчий директор SLB Олів'є Ле Пеш заявив під час телеконференції з інвесторами минулої п'ятниці, пише Financial Times.

За його словами, раніше SLB добровільно вжила заходів щодо обмеження своєї діяльності в Росії, у тому числі припинила у 2023 році постачати туди продукцію та технології з усіх своїх підприємств в інших країнах.

За даними SLB, частка російських операцій у 2024 році впала до 4% її світових доходів, або близько $1,4 мільярда, порівняно із 5% роком раніше.

"Ми вивчаємо нові санкції і зараз вважаємо, що наші добровільні заходи їм відповідають", – сказав Ле Пеш.

Читайте також: Недобудовані російські танкери вперше потрапили під санкції США

Як повідомлялося, 10 січня США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Тоді представник Мінфіну США відповідав на запитання, чи доведеться SLB та будь-яким іншим американським нафтосервісним компаніям вийти з Росії, щоб виконати нові вимоги: "Заборона на надання послуг для нафтової галузі забороняє всім американським особам, де б вони не знаходилися, надавати такі послуги безпосередньо або опосередковано будь-якій особі, яка знаходиться на території Російської Федерації".

У жовтні минулого року двопартійна група з понад 50 членів Конгресу написала листа до Адміністрації Байдена з вимогою посилити санкції проти американських нафтосервісних компаній, які працюють у Росії, щоб змусити SLB залишити країну.

Натомість розслідування Financial Times минулого року виявило, що SLB продовжує розширювати свою діяльність у Росії після виходу з ринку її основних західних конкурентів. Зокрема, американська компанія підписала нові контракти та найняла сотні співробітників.

Експерти нафтопромислової галузі припускають, що SLB не бажає залишати Росію, тому що, ймовірно, буде винагороджена Кремлем, коли закінчиться війна проти України і будуть скасовані західні санкції.

Автор: 

видобуток (1831) нафта (4987) росія (14946) санкції (4668) США (5070)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Дык и ФИЛИП МОРИС и ПЕПСИ КОЛА и ещё десятки американских компаний как работали в срашке так и продолжают работать..... Просто для америкосов бабло главнее принципов ....Ну а нам нужно помалкивать ,потому как нефть оккупантов спокойно все годы войны качается через территорию Украины. Ну подумаешь десятки тысяч погибших ... Главное шо мы договор о транзите не нарушаем и вся Эвропа видит какие мы надёжные партнёры ....
показати весь коментар
20.01.2025 13:53 Відповісти
+7
Потужно і рішуче, ще трошки потерпіти і пекельні санхції доб'ють рашку, США зуб дає.
показати весь коментар
20.01.2025 13:42 Відповісти
+6
Короче, всі наsрали на американську адміністрацію, президента і Америку в цілому
показати весь коментар
20.01.2025 13:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно і рішуче, ще трошки потерпіти і пекельні санхції доб'ють рашку, США зуб дає.
показати весь коментар
20.01.2025 13:42 Відповісти
Баиден для них не указ - а Трамп?
показати весь коментар
20.01.2025 13:43 Відповісти
А Трмп в перший день "другого пришестя" відмінить всі санкції, накладені "дєвачькай Байденом". "Нєт санкций - нєт праблєм"
показати весь коментар
20.01.2025 13:53 Відповісти
Короче, всі наsрали на американську адміністрацію, президента і Америку в цілому
показати весь коментар
20.01.2025 13:44 Відповісти
Так і I.B.M. не йшла з ринку Третього райху, аж до вступу США у війну у грудні 1941-го.

Про це навіть книги пишуть.
показати весь коментар
20.01.2025 13:46 Відповісти
Як говорив Тампон, вона робить Америку сильнішою працюючи на червоних комуністів. Цікаво що й трампівські спонсори із Техасу особливо не обурюються що американські компанії допомагають їхнім же конкурентам. Так що в сраку можете засунути слова Тампона і тим хто його підтримує що він робить все тільки на благо Америки і своїх виборців.
показати весь коментар
20.01.2025 13:48 Відповісти
Головне, що зробила Омерика (а точніше - транснаціональні корпорації) "на користь Омерики" - це ******** Кєтай. І тепер прийшов час всьому світові начуватися від цієї "користі".
показати весь коментар
20.01.2025 14:00 Відповісти
І ******** Китай це світова фабика. Раз. Два, вирішена проблема з китайськими мігрантами що масового нелегалами в тікали на захід.
показати весь коментар
20.01.2025 15:58 Відповісти
"І кузніца, і житніца, і здравніца".
показати весь коментар
20.01.2025 16:01 Відповісти
Олів'є Ле Пеш-тухлий підар.
показати весь коментар
20.01.2025 13:50 Відповісти
Дык и ФИЛИП МОРИС и ПЕПСИ КОЛА и ещё десятки американских компаний как работали в срашке так и продолжают работать..... Просто для америкосов бабло главнее принципов ....Ну а нам нужно помалкивать ,потому как нефть оккупантов спокойно все годы войны качается через территорию Украины. Ну подумаешь десятки тысяч погибших ... Главное шо мы договор о транзите не нарушаем и вся Эвропа видит какие мы надёжные партнёры ....
показати весь коментар
20.01.2025 13:53 Відповісти
Остановка транзита нефти будет нарушением соглашения об ассоциации с ЕС и грозит международным арбитражем.
ЕС в 2022 году ввел эмбарго на 90% российской нефти. Исключение - транзит по Украине для Венгрии, Словакии и Чехии.
Украина будет выполнять свои контрактные обязательства по транзиту российской нефти в ЕС до даты их завершения, то есть будет продолжать транзит нефти в Европу до конца 2029 года.

АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которая продолжает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.

Документ подписали гендиректор "Укртранснафта" Николай Гавриленко и вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
показати весь коментар
20.01.2025 14:22 Відповісти
Ну давайте,розкажіть ще про "омириганських друзів",які нам "нічого не винні"
показати весь коментар
20.01.2025 14:12 Відповісти
нічого особистого-тільки бізнес - даже це не їм допоможе зрозуміти, як Україні зараз живеться, і що бізнес на крові- це помноження цієї крові в рази, бо це не їх кров. Тому тільки удар "по обьктах партнерів по бізнесу" -дронами, по їх грошах та активах - найкращий спосіб трохи привести до тями ціх мразєй.
Бити по базах нафти та обьектах спільних нефтезаводів - їх інвесторів з США
показати весь коментар
20.01.2025 14:57 Відповісти
уверены, что скоро санкции уберут.
показати весь коментар
20.01.2025 15:22 Відповісти
Не уберут.
показати весь коментар
20.01.2025 16:04 Відповісти
Де заборона Україною Філіп Моріса, Кока Коли, Пепсі ?! Вони платять сотні мільярдів доларів на підтримку орківської армії ?!
показати весь коментар
20.01.2025 16:51 Відповісти
Просто вони знають що їхній покровитель Дональд дуже скоро відмінить ті санкції....за невеликий відсоток з їхніх прибутків.
показати весь коментар
20.01.2025 19:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 