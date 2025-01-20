Чернишов обіцяє бронювання чоловікам, якщо вони повернуться з-за кордону та працюватимуть у критичних галузях

Україна наразі гостро потребує працівників, тому уряд готовий гарантувати бронювання від мобілізації тим біженцям, які зголосяться повернутися додому та працювати на критичних підприємствах.

Про це міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив у коментарі німецькому виданню dpa.



За його словами, значна кількість українців серйозно розглядає можливість повернення додому. Водночас Україні в умовах зменшення кількості населення потрібні працівники, зокрема в оборонній промисловості, енергетиці та реконструкції.

"Для нас це критично важливі підприємства або критичні галузі", – сказав міністр. При цьому він додав, що ті, хто повернеться з-за кордону, будуть звільнені від військової служби, якщо працюватимуть у цих секторах.

Як пише видання, український уряд нарощує зусилля, щоб заохотити біженців повернутися додому. Зокрема, у межах цих зусиль у Берліні та в інших місцях будуть створені так звані "хаби єдності", щоб допомагати українським біженцям із працевлаштуванням, житлом та освітніми можливостями.

Проте ті українці, які вирішать залишитися в Німеччині, також отримають підтримку, наприклад, під час пошуку роботи чи отримання професійної кваліфікації. "Вони не повинні лягти тягарем на шию (німецького) уряду", – сказав Чернишов.

Раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну з-за кордону, не чекаючи закінчення війни, у разі вирішення питання з бронюванням.