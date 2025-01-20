Чернишов обіцяє бронювання чоловікам, якщо вони повернуться з-за кордону та працюватимуть у критичних галузях
Україна наразі гостро потребує працівників, тому уряд готовий гарантувати бронювання від мобілізації тим біженцям, які зголосяться повернутися додому та працювати на критичних підприємствах.
Про це міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив у коментарі німецькому виданню dpa.
За його словами, значна кількість українців серйозно розглядає можливість повернення додому. Водночас Україні в умовах зменшення кількості населення потрібні працівники, зокрема в оборонній промисловості, енергетиці та реконструкції.
"Для нас це критично важливі підприємства або критичні галузі", – сказав міністр. При цьому він додав, що ті, хто повернеться з-за кордону, будуть звільнені від військової служби, якщо працюватимуть у цих секторах.
Як пише видання, український уряд нарощує зусилля, щоб заохотити біженців повернутися додому. Зокрема, у межах цих зусиль у Берліні та в інших місцях будуть створені так звані "хаби єдності", щоб допомагати українським біженцям із працевлаштуванням, житлом та освітніми можливостями.
Читайте також: Україна готова бронювати чоловіків, які повернуться з-за кордону для роботи в ОПК, – Чернишов
Проте ті українці, які вирішать залишитися в Німеччині, також отримають підтримку, наприклад, під час пошуку роботи чи отримання професійної кваліфікації. "Вони не повинні лягти тягарем на шию (німецького) уряду", – сказав Чернишов.
Раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну з-за кордону, не чекаючи закінчення війни, у разі вирішення питання з бронюванням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть Закон України є (проєкт хоча би), щоб його слова підтвердити...
а так само зі слів, обіцянок і усних наказів війська перетнули кордон... в кінці літа бусифікували в середині осені з курщини привезли ховати...
Чи хтось їм ще вірить?
Після слів цього дібіла кине все і поїде в Україну працювати на заводі за 1000 евро. При цьому йому гарантують бронь.
А так просто бред сивої кобили.
Люди кидають все нажите і за останні гроші втікають а тут така пропозиція…хоч би мовчав, стратег
Повертайтесь, армія чекає вас.
в ньому нема".(цитата)
Минулого тижня цей же ЗЕміністр десь знайшов в Україні 12,5 млн. незадіяного населення та вирішив "косити бабло" на їх працевлаштуванні.
Ці "мертві душі" не тільки не працюють, а й мобільним зв'язком не користуються Бо в кінці минулого року була чергова "міграція на Лайф" і оператори оприлюднили кількість абонентів.
Загалом, ЗЕбіли підняли до абсолюта роботу з "мертвими душами" і я впевнений, що на виборах на Зеленського проголосують не якісь 73%, а переконливі 573% виборців! Ну а шо? Малювать так патужна
==========
Піду поригаю...