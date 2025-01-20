БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 702 79

Чернишов обіцяє бронювання чоловікам, якщо вони повернуться з-за кордону та працюватимуть у критичних галузях

Олексій Чернишов

Україна наразі гостро потребує працівників, тому уряд готовий гарантувати бронювання від мобілізації тим біженцям, які зголосяться повернутися додому та працювати на критичних підприємствах.

Про це міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив у коментарі німецькому виданню dpa.

За його словами, значна кількість українців серйозно розглядає можливість повернення додому. Водночас Україні в умовах зменшення кількості населення потрібні працівники, зокрема в оборонній промисловості, енергетиці та реконструкції.

"Для нас це критично важливі підприємства або критичні галузі", – сказав міністр. При цьому він додав, що ті, хто повернеться з-за кордону, будуть звільнені від військової служби, якщо працюватимуть у цих секторах.

Як пише видання, український уряд нарощує зусилля, щоб заохотити біженців повернутися додому. Зокрема, у межах цих зусиль у Берліні та в інших місцях будуть створені так звані "хаби єдності", щоб допомагати українським біженцям із працевлаштуванням, житлом та освітніми можливостями.

Читайте також: Україна готова бронювати чоловіків, які повернуться з-за кордону для роботи в ОПК, – Чернишов

Проте ті українці, які вирішать залишитися в Німеччині, також отримають підтримку, наприклад, під час пошуку роботи чи отримання професійної кваліфікації. "Вони не повинні лягти тягарем на шию (німецького) уряду", – сказав Чернишов.

Раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну з-за кордону, не чекаючи закінчення війни, у разі вирішення питання з бронюванням.

Автор: 

біженці (739) бронювання (211) Чернишов Олексій (127) Мін’єд (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Я б не довіряв би людині з атким виразом обличчя
показати весь коментар
20.01.2025 14:34 Відповісти
+27
Шість років "не брехали" і ось ЗНОВУ!
Чи хтось їм ще вірить?
показати весь коментар
20.01.2025 14:34 Відповісти
+25
Ого. З барьського плеча наобіцяв так наобіцяв. Уже бачу черги на кордонах перечіпаються.
показати весь коментар
20.01.2025 14:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я б не довіряв би людині з атким виразом обличчя
показати весь коментар
20.01.2025 14:34 Відповісти
Обіцяє...
Мабуть Закон України є (проєкт хоча би), щоб його слова підтвердити...
показати весь коментар
20.01.2025 14:39 Відповісти
Як довели зельоні вибори, достатньо обіцянок Дебіли вірять всьому що кажуть у тіктоці і пишуть в однокласниках
показати весь коментар
20.01.2025 14:55 Відповісти
і ще одна тисяча!! підйомних. з барського плеча! ))
показати весь коментар
20.01.2025 15:04 Відповісти
нема закону про застосування зсу за межами україни, нема рішення ради про ввід військ на територію курської області...
а так само зі слів, обіцянок і усних наказів війська перетнули кордон... в кінці літа бусифікували в середині осені з курщини привезли ховати...
показати весь коментар
20.01.2025 16:14 Відповісти
Серійний ухилянт не знає як воно ... "Криворіжська бурса" знань не дає...
показати весь коментар
20.01.2025 16:17 Відповісти
Вибачте мене співгромадяни,вони оці зелені в сосну в#балися чи що,коли вони красти припинять, ніколи,хто воювать повинен за їхні жирниі сраки Петро з Василем з задрочених громад де вже людей нема!🤑
показати весь коментар
20.01.2025 19:39 Відповісти
плюс один його високо піднятий середній палець, вже показує що отримають ті, які лохонуться )
показати весь коментар
20.01.2025 15:07 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 19:04 Відповісти
Шість років "не брехали" і ось ЗНОВУ!
Чи хтось їм ще вірить?
показати весь коментар
20.01.2025 14:34 Відповісти
Ого. З барьського плеча наобіцяв так наобіцяв. Уже бачу черги на кордонах перечіпаються.
показати весь коментар
20.01.2025 14:35 Відповісти
потрібно встигнути чергу зайняти - а то довго прийдеться чекати....
показати весь коментар
20.01.2025 14:40 Відповісти
треба поспішати! вільних місць на критичних підприємствах небагато. хто не встигне - той в піхоту )
показати весь коментар
20.01.2025 14:43 Відповісти
Тупа маніпуляція. Незважаючи був ти закордоном чи ні, якщо броня є, то яким боком тебе мають мобілізовувати. Це якась різновідність розумово відсталого капітана-очевидності.
показати весь коментар
20.01.2025 14:49 Відповісти
в нас з підприємств вже забирають навіть заброньованих. так що ти не туди попав, не відсталий капітан ))
показати весь коментар
20.01.2025 15:08 Відповісти
Таких фактів не зафіксовано, принаймні поки що.
показати весь коментар
20.01.2025 15:12 Відповісти
та тут же недавно була новина, що забрали на війну технолога з підприємства по збірці дронів! був великий скандал. не встиг оновити бронь
показати весь коментар
20.01.2025 15:17 Відповісти
Ну якщо не встиг оновити бронь, значить формально її не було. Щоб забирали з діючим бронюванням - читав лише про один такий випадок, в Запоріжжі машиніста поїзда мобілізували не дивлячись на діючу бронь. Але він виграв суд.
показати весь коментар
20.01.2025 15:32 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 14:35 Відповісти
Ага! Повернишся і на кордоні одразу бусік,ТЦК,ВЛК,полігон і ти вже через 1,5 місяці в критичній галузі в окопі!
показати весь коментар
20.01.2025 14:37 Відповісти
..і задурно
показати весь коментар
20.01.2025 14:37 Відповісти
а ще ,хто не втік, той ніяких поблажок мати не буде. Геніально!
показати весь коментар
20.01.2025 14:39 Відповісти
потім скажуть: ну для вас вже не залишилось місць на критичних підприємствах, але добре, що ви повернулися, підете штурмувати посадку на Донеччині )
показати весь коментар
20.01.2025 14:39 Відповісти
Зараз всі хто за кордоном отримував 1500- 2500 євро кинуть все і поїдуть в Україну щоб отримувати 15000 гр у ліпшому випадку,а через 2 місяці піти на м'ясо за статки та безпечне життя ось таких вот обіцяйщіків.
показати весь коментар
20.01.2025 14:39 Відповісти
Ти б не підмінював поняття. На мясо пускають #уки-совки, а хлопці гинуть за те щоб наші сім'ї, з тобою включно, не були зацьковані і вбиті як собаки в своїх же домівках. Підбирай слова.
показати весь коментар
20.01.2025 14:46 Відповісти
от мені цікаво, чому хлопці гинуть за ТВОЮ сім'ю, а ти лише коменти строчиш?
показати весь коментар
20.01.2025 15:09 Відповісти
Який брехливий звіздьож. Вони не для того за кордон, зокрема за великі хабарі виїхали, щоб повертатись до зелених мародерів
показати весь коментар
20.01.2025 14:42 Відповісти
Смішний кадр.
показати весь коментар
20.01.2025 14:43 Відповісти
До 25 років не мобілізують, з 18 років можна повноцінно працювати. В чому проблема, щоб задіяти такий цінний ресурс? А то по пивбарах та ганделиках сидіти можна, а працювати зась. Якщо в країні війна, то і кожен має приділити час для створення обороноздатності, а не тільки волонтери та ЗСУ мають все тягнути.
показати весь коментар
20.01.2025 14:44 Відповісти
Сегодня такой условный чел даже до предприятия не дойдет оформится - подет проходить ВЛК
показати весь коментар
20.01.2025 14:45 Відповісти
Чернышева назначили Министром того с чего всегда ржал квартал и он по шаблону-миллиард деревьев!
показати весь коментар
20.01.2025 14:48 Відповісти
Такі люди будуть визнані психічно здоровими хіба що психіатром з ВЛК...
показати весь коментар
20.01.2025 14:49 Відповісти
Поки держава НЕ ВИКОРІНИТЬ БУСИФІКАЦІЮ, НІХТО ПОВЕРТАТИСЯ НЕ БУДЕ! Невже так важко домовитися з ЄС, щоб отим біженцям давали разову грошову виплату в розмірі від 20К баксів за добровільне повернення в Україну? Це ж простіше, ніж платити їм по 1К щомісяця. Чому вони на горі там всі такі недолугі?
показати весь коментар
20.01.2025 14:50 Відповісти
Бусифікація буде викорінена відразу ж після капітуляції.
показати весь коментар
20.01.2025 14:57 Відповісти
У нашому місті мужики організувалися. Бачать когось у формі- підлітає машин п'ять-шість, один знімає відео, інші гамселять ногами до втрати свідомості.
показати весь коментар
20.01.2025 14:52 Відповісти
Спочатку обрали зелену бідосю,а тепер не бажають воювати?де логіка?
показати весь коментар
20.01.2025 15:07 Відповісти
Ну так його і вибрали для того щоб помирив їх з кацапами.
показати весь коментар
20.01.2025 15:08 Відповісти
ти спочатку почитай, що Зеля обіцяв на рахунок війни! він обіцяв, що не допустить війни, все зробить, щоб її не було, якщо треба буде, то і на коліна стане перед пуйлом! от для цього його й вибрали 73%, а не для того, щоб щось відвойовувати!
показати весь коментар
20.01.2025 15:12 Відповісти
Повертатися в Україну почнуть, коли позбудемось зеленого виродка. Не раніше. А з цим покидьком в Україну можуть повернутися хіба що кацапи.
показати весь коментар
20.01.2025 14:52 Відповісти
Навряд. Повернуться ті хто щось мав та має в Україні. А ті хто нічого не мав або все втратив, а таких більшість - за ці роки вже адаптувались, почали жити новим життям, вийшли заміж чи поженились, завели нових друзів і хіба що приїдуть поховати батьків.
показати весь коментар
20.01.2025 15:28 Відповісти
Аааа... Щоб отримати броню та працевлаштування в Україні треба було спочатку втекти за кордон?
показати весь коментар
20.01.2025 14:55 Відповісти
За лохів держать
показати весь коментар
20.01.2025 14:57 Відповісти
зе не лох?
показати весь коментар
20.01.2025 15:16 Відповісти
"чернишовський меморандум" (не путать з будапештським) )
показати весь коментар
20.01.2025 15:01 Відповісти
Ну ось працює якийсь кваліфікований чоловік на заводі в Німеччині. Отримує 3000 евро.
Після слів цього дібіла кине все і поїде в Україну працювати на заводі за 1000 евро. При цьому йому гарантують бронь.
показати весь коментар
20.01.2025 15:01 Відповісти
Гуркіт чуєш? То нарід біжить назад бо повірив якомусь киздуну.
показати весь коментар
20.01.2025 15:04 Відповісти
Рибак обіцяє рибам, що пливуть у сіть, теплий світлий акваріум і багато корму.
показати весь коментар
20.01.2025 15:05 Відповісти
чиновник - то брехлива скотина
показати весь коментар
20.01.2025 15:06 Відповісти
В першу чергу ті ,!хто голосував за зе
показати весь коментар
20.01.2025 15:07 Відповісти
міньєд-черниш
показати весь коментар
20.01.2025 15:09 Відповісти
та треба просто західну допомогу українським біженцям відмінити, і мільйони цих біженців повернуться на Батьківщину. і не треба буде нікого благати повернутися.
показати весь коментар
20.01.2025 15:14 Відповісти
а за що будете жити без західної допомоги? ))
показати весь коментар
20.01.2025 17:08 Відповісти
більшість біженців живуть на неї. хто НЕ працює в Європі, той так само може НЕ працювати і в Україні )
показати весь коментар
20.01.2025 22:46 Відповісти
ті що віддали долярами тисячи за виїзд за кордон і тут раптом така пропозиція. чи у зелених є мізки?
показати весь коментар
20.01.2025 15:14 Відповісти
от зелені придурки, втікачі не для того платили по 10-15 тисяч зелених і форсували Тису щоб от так знову розвели як котят
показати весь коментар
20.01.2025 15:21 Відповісти
Це навіть не розвод. Був би розвод коли б пообіцяли по 100 000 доларів.
А так просто бред сивої кобили.
показати весь коментар
20.01.2025 15:24 Відповісти
Цей точно «залишить з носом» )
Люди кидають все нажите і за останні гроші втікають а тут така пропозиція…хоч би мовчав, стратег
показати весь коментар
20.01.2025 15:25 Відповісти
Пане Чернишов, краще вирішуйте питання про припинення виплати соціальної допомоги ухилянтам і запровадження додаткового податку всім, хто перемістився (хотілося написати драпонули) до ЄС з України.
показати весь коментар
20.01.2025 15:26 Відповісти
Соціальну допомогу отримують або інваліди або ті хто недавно приїхав. Решта вже живуть на зароблене. Так що ніхто нікого насильно не поверне. Забудьте.
показати весь коментар
20.01.2025 15:31 Відповісти
Для решти додатковий податок відсотків двадцять п'ять.
показати весь коментар
20.01.2025 15:37 Відповісти
а нагородити орденом за повернення?
показати весь коментар
20.01.2025 15:26 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
20.01.2025 15:50 Відповісти
Спочатку чачлики згідно обяцянок-потім повернутся
показати весь коментар
20.01.2025 16:06 Відповісти
Що вже почався поділ на сорти - хто за кордоном - перший сорт ,а хто в Україні другий сорт ,вам це нічого не нагадує ?
показати весь коментар
20.01.2025 16:18 Відповісти
Почати платити людям гідні зарплати, не пробував
показати весь коментар
20.01.2025 16:23 Відповісти
Ага , а навіщо, це мені , , я отримаю зарплатню около 3000$ , жінка також. Хто мені в Україні, дас таки гроші, на посаді завхоза школи . А жінка до войни працювала інженером , зарплатня було приблизно 400$ , зараз працює так само , але отримує у 7 разів більше . Так питання, навіщо повертатися . ???
показати весь коментар
20.01.2025 16:37 Відповісти
******* і не спльовує !!
Повертайтесь, армія чекає вас.
показати весь коментар
20.01.2025 17:09 Відповісти
Дуже цікава ідея.Звалили за кордон не тіки багатодітні,але і викідиши чіновників,дітки журнашлюшек з тв каналів алігархів(привіт мусійчучке),кацапські пропагандони типу мураєва,портнова з виводком(типу волонтьори).Їм теж бронь,а робітникам з заводів алігархів,які проробили по 20-30років і їм за 50+ з кучами болячьок в армію і окоп.А ця біомаса буде сідіти вдома.Цей скот звалив не з порожніми руками.Ось так завивання гламурних вояк з дебіломарафону "воювати будуть усі" буде працювати?
показати весь коментар
20.01.2025 17:13 Відповісти
,,Не покладайте надії на сина людського , бо правди
в ньому нема".(цитата)
показати весь коментар
20.01.2025 17:31 Відповісти
Нащо вони йому?
Минулого тижня цей же ЗЕміністр десь знайшов в Україні 12,5 млн. незадіяного населення та вирішив "косити бабло" на їх працевлаштуванні.
Ці "мертві душі" не тільки не працюють, а й мобільним зв'язком не користуються Бо в кінці минулого року була чергова "міграція на Лайф" і оператори оприлюднили кількість абонентів.
Загалом, ЗЕбіли підняли до абсолюта роботу з "мертвими душами" і я впевнений, що на виборах на Зеленського проголосують не якісь 73%, а переконливі 573% виборців! Ну а шо? Малювать так патужна
показати весь коментар
20.01.2025 17:49 Відповісти
А тцекуни чхати хотіли на бронь і кретичну інфраструктуру 😂
показати весь коментар
20.01.2025 19:24 Відповісти
дурнів немає
показати весь коментар
20.01.2025 19:48 Відповісти
Другими словами, хто сам пішов в армію, буде служити безстроково, а хто виїхав бронювання, цікава ініціатива.
показати весь коментар
22.01.2025 09:08 Відповісти
Чернишов обіцяє бронювання
==========
Піду поригаю...
показати весь коментар
25.01.2025 21:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 