Росія конфіскує колишні активи української Bayadera Grouр. Їх оцінили у майже $90 мільйонів

Генпрокуратура РФ подала позов про конфіскацію російських активів, які належали одній з найбільших українських алкогольних компаній "Баядера Груп" (Bayadera Group) і оцінюються у понад 9 млрд рублів (близько $88 млн за поточним курсом).

У позові російські прокурори стверджують, що бенефіціари компанії спрямовували рішення частину свого прибутку на фінансування ЗСУ, а російські активи нібито переоформили на фіктивного власника, пише місцеве видання "Коммерсант".

Тому Генпрокуратура РФ також просить визнати діяльність головної компанії ТОВ "Баядера Холдинг", а також її керівників Наталії Бондарєвої та Святослава Нечитайла та Юрія Мокляка, який управляє їх активами в Росії, екстремістською і заборонити, конфіскувавши акції та частки п'яти підконтрольних їм підприємств.

Російські прокурори стверджують, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну активи холдингу у Росії були переоформлені на довірену особу українських підприємців Юрія Мокляка, а той, у свою чергу, оформив їх на своїх родичів і підконтрольних йому осіб, з якими його пов'язують дружні або партнерські відносини.

Зокрема, у 2023 році Мокляк став формальним власником 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Національні алкогольні традиції". Цій російській компанії належить 99,1% Великоустюзького лікеро-горілчаного заводу.

Крім того, Мокляк і його компанія Fadel International Inс, зареєстрована в Мікронезії на Маршаллових Островах, є засновниками ТОВ "Бізнес Груп" (до 2017 року — ТОВ "Баядера Імпорт"), 100% часток у статутному капіталі якого раніше також знаходилися у власності холдингу "Баядера Груп".

При цьому зареєстровані на території Москви та Вологодської області ТОВ "Національні алкогольні традиції" та АТ "Великоустюзький лікеро-горілчаний завод" є високоліквідними активами, вказує російська прокуратура.

Крім того, Генпрокуратура РФ називає пов'язаними з цими компаніями зареєстровані в окупованому Криму ТОВ "Алкогольні традиції Криму" та ТОВ "Південні алкогольні традиції". Їх власницею вказана донька Юрія Мокляка Антоніна Мокляк, а також дружина Наталія Романова та низка довірених осіб.

Сукупна капіталізація АТ "Великоустюзький лікеро-горілчаний завод", ТОВ "Національні алкогольні традиції", ТОВ "Бізнес Груп", ТОВ "Алкогольні традиції Криму" та ТОВ "Південні алкогольні традиції" наразі перевищує 9,4 млрд рублів, річний виторг – 20 млрд рублів, а валовий прибуток становить 3 млрд руб, підрахували російські прокурори. Основним видом діяльності всіх підприємств є виробництво та реалізація алкогольної продукції.

АТ "Великоустюзький лікеро-горілчаний завод" (ВУЛВЗ) створено на базі підприємства, яке працювало з 1895 року. Відповідно до бухгалтерської звітності АТ ВУЛВЗ за 2023 рік, виторг компанії за цей період збільшився на 16,8% рік до року, до 1,8 млрд руб. Чистий прибуток виріс на 11%, до 63,9 млн руб.

ВУЛВЗ спеціалізується на міцному алкоголі. На заводі розливається горілка під брендами "Перепелка", "От Деда Мороза", "Устюжанка", "Воздух" та інші. За даними учасників алкогольного ринку, у січні-грудні 2024 року обсяг виробництва горілки ВУЛВЗ склав 999 тис. декалітрів. За цим показником підприємство посідає 19-те місце у Росії.