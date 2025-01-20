Росіяни знову атакували повністю знищену ТЕС "Центренерго"

В ніч на 20 січня росіяни завдали удару по ТЕС державної компанії "Центренерго", попри те що ця електростанція була повністю знищена раніше.

Постраждалих внаслідок атаки немає, після обстрілу фахівці почали розбирати завали, повідомляє пресслужба компанії.

У "Центренерго" оцінили загальні збитки від попередніх атак у понад 250 мільйонів євро, ця сума лише зростатиме, оскільки оцінка пошкоджень ще триває.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали понад 50 обстрілів. Навесні 2024 року "Центренерго" стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки", – додали в компанії.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Раніше, 22 березня того ж року було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота зазначав, що зруйнована Трипільська ТЕС підлягає відновленню й енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн. Утім, через постійну небезпеку російських атак та без додаткового захисту – це "марна справа", говорив він.

Державне "Центренерго" минулого літа повідомляло про завершення на 100% робіт з облаштування засобами фізичного захисту Трипільської теплоелектростанції, а також на 70% – Зміївської ТЕС.