Справа російського олігарха Шелкова: БЕБ повідомило про підозру директорці австрійської компанії

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру уроженці РФ, директорці австрійської компанії, яка забезпечувала постачання до Росії стратегічної титановмісної сировини з Демурінського ГЗК, що належав російському олігарху Шелкову.

Менеджерку підозрюють у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухиленні від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підозрювана у складі організованої злочинної групи, бувши директоркою австрійської компанії, укладала зовнішньоекономічні контракти та додаткові угоди на постачання стратегічної титановмісної сировини з Демурінським ГЗК, що належав Шелкову.

При цьому експорт продукції відбувався за заниженими цінами. У такий спосіб зменшувався розмір податку на прибуток комбінату.

"Водночас фактично продукція направлялася російським та білоруським компаніям. Таким чином титановмісна сировина з Демурінського ГЗК надходила до підприємств РФ, які безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб Міністерства оборони Росії або ж є ключовими структурами в мережі розробки та виготовлення зброї", – додали у БЕБ.

Як повідомлялося, у червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова – громадянина РФ, який був кінцевим бенефіціаром українського ТОВ "Демурінський ГЗК".

У червні 2023 року СБУ повідомила Шелкову та його спільнику про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

У липні 2024 року Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру Шелкову у справі про постачання стратегічної продукції до Росії.

У січні 2023 року ВАКС на виконання санкцій проти Шелкова стягнув в дохід держави 100% частки у статутному капіталі ТОВ "ВСМПО Титан Україна", рухоме та нерухоме майно товариства, а також грошові кошти на його банківських рахунках.

Крім того, Апеляційна палата ВАКС у лютому 2023 року у вказаній справі також стягнула в дохід держави інші активи Шелкова в Україні:

100% частки в статутному капіталі ТОВ "Тай-Мінералс";

100% частки у ТОВ "Інвестагро";

100% частки у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", рухоме та нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

Наразі Кабінет Міністрів включив 100% статутного капіталу ТОВ "ВСМПО Титан Україна" до переліку обʼєктів великої приватизації.