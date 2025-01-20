У Росії кількість банків із іноземною участю впала до мінімуму за 10 років

У Росії кількість банків за участю іноземців у статутному капіталі скоротилася з 89 на початку 2024 року до 85 у жовтні. Це мінімум за останні 10 років.

Про це свідчать дані Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

Як зазначається, із діючих кредитних організацій із іноземним капіталом 78 мають універсальну банківську ліцензію, а ще 7 – базову, котра обмежує проведення деяких операцій, зокрема відкриття філій.

Скорочення банків за участь іноземців відбувається на тлі продажу російських активів зарубіжними власниками, насамперед із "недружніх" Росії країн.

Так, наприклад, у травні 2024 року російські активи британського HSBC викупив російський "Експобанк", а нідерландська Yandex N.V. закрила угоду із продажу "Яндекс-Банку" топменеджменту корпорації.

Також два іноземні банки минулого року ліквідували свої російські відділення. Це швейцарський Cramer & Cie SA та російська "дочка" платіжної системи American Express.

Окрім того, на російському ринку скорочується й обсяг операцій банків із іноземною участю, що пов'язано з обмеженнями, які регулятори материнських компаній накладають на діяльність їхніх "дочок" у Росії.

Зокрема, під тиском Європейського центрального банку значно скоротили діяльність у Росії італійський UniCredit та австрійський "Райффайзенбанк". Дочірні структури міжнародних кредитних організацій стикаються з ризиками вторинних санкцій, продовжуючи працювати на російському ринку. При цьому вихід іноземних гравців веде до послаблення конкуренції між банками, підвищення банківської комісії та тарифів.

У жовтні 2022 року президент РФ Владімір Путін затвердив перелік іноземних банків, угоди з продажу яких можна проводити лише після отримання спеціального дозволу глави держави. До списку увійшли 45 організацій, зокрема російські відділення швейцарського Credit Suisse, німецького Deutsche Bank, американського Citibank, "Райффайзенбанку" та UniCredit.

Діяльність іноземних банків у Росії

Як повідомлялося, в листопаді минулого року дочірній російський банк австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) виставив на продаж будівлю свого центрального офісу в Москві.

наприкінці жовтня голова RBI Йоган Штробль заявив, що австрійська група продовжує згортати бізнес у Росії, але конкретного плану виходу з країни банк досі не має, адже група не готова піти з РФ без компенсації за свій російський бізнес.

При цьому влада Росії погрожує заблокувати продаж російських "дочок" західних банківських груп Raiffeisen Bank International AG і UniCredit SpA, будь-якому покупцеві, який ризикує потрапити під санкції, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Крім того, з початку вересня російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International припинив здійснювати вихідні перекази у валюті для всіх клієнтів, крім великих та міжнародних корпорацій. Таким чином, російська "дочка" австрійської групи RBI виконала відповідні вимоги Європейського Центробанку (ЄЦБ).

Після цього російські компанії почали масово переходити до "ОТП банку", що входить до угорської групи ОТР.

Наприкінці 2024 року стало відомо, що за січень-вересень 2024 року іноземні банки, які залишаються в Росії, отримали $2,34 млрд чистого прибутку, що на 30% більше порівняно з аналогічним періодом торік.

У липні перший іноземний банк вирішив ліквідувати свою "дочку" в Росії. Так, російське ТОВ "Амерікен Експрес Банк", яке належить американській компанії, подало заяву про ліквідацію. Російський "Амерікен Експрес Банк" став першим із цього переліку, який ухвалив рішення добровільно здати ліцензію замість продажу бізнесу. У травні 2024 року Путін підписав розпорядження, яке дозволяє добровільну ліквідацію банку.

У травні повідомлялося, що угорська OTP Group зменшує свою діяльність у Росії та готова повністю вийти з ринку, продавши там свою "дочку". Але знайти потенційних покупців не просто.

У квітні ЄЦБ посилив тиск на європейські банки, які досі не пішли з російського ринку.