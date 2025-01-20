Китай торік імпортував рекордний обсяг російської нафти

Імпорт сирої нафти в Китай із Росії за 2024 рік зріс на 1% порівняно з 2023 роком, досягши рекордного рівня, тоді як закупівлі із Саудівської Аравії впали на 9%. Це відбулося через те, що китайські нафтопереробники зосередилися на дешевшій російській сировині на тлі зниження маржі.

Про це пише Reuters.

За даними Головного митного управління Китаю, обсяги поставок із Росії, включно з трубопровідним і морським транспортом, становили 108,5 млн метричних тонн, що еквівалентно 2,17 млн барелів на добу.

Попит на російську нафту підтримували як незалежні переробники Китаю, так і державні нафтові компанії, а також урядова програма створення стратегічних запасів.

Саудівська Аравія своєю чергою відправила 78,64 млн тонн, або приблизно 1,57 млн барелів на добу, порівняно з 1,72 млн барелів на добу в 2023 році.

Як зазначається, протягом більшої частини 2024 року дешевші російські та іранські постачання витісняли саудівську нафту, проте в четвертому кварталі Саудівська Аравія скоротила ціни, що дозволило їй частково повернути позиції.

Загальний імпорт сирої нафти до Китаю, найбільшого світового покупця цієї сировини, скоротився на 1,9% минулого року. Це стало першим зниженням поза періодами пандемії, викликаним уповільненням економічного зростання та досягненням максимального попиту на паливо.

Імпорт із Малайзії, головного транспортного центру для перевалки нафти з Ірану та Венесуели, що потрапила під санкції, минулого року підскочив на 28%, до 70,38 млн тонн, або 1,41 млн барелів на добу.

Китайські незалежні нафтопереробники, зокрема великі інтегровані заводи та традиційні "чайники", майже повністю викуповували іранську нафту, тоді як офіційні дані за 2024 рік не фіксують жодних поставок із Ірану.

Дія санкцій

У середині січня цього року повідомлялося, що державні нафтові компанії Китаю та провідні приватні нафтопереробні підприємства прискорюють закупівлі сирої нафти з Близького Сходу та інших регіонів на тлі занепокоєнь можливими перебоями в поставках через посилення санкцій проти Росії та Ірану.

10 січня США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.

Перед тим один із найбільших портових операторів Китаю – Shandong Port Group – заборонив танкерам, які перебувають під санкціями США, заходити в порти провінції Шаньдун, де розташовано багато незалежних нафтопереробних підприємств, які є найбільшими імпортерами нафти з підсанкційних країн.