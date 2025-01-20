Чверть власників малих підприємств у Росії задумалися про закриття бізнесу, – опитування

Близько чверті російських суб'єктів малого та середнього підприємництва (МСП) припускають закриття свого бізнесу на тлі високих ставок за кредитами, проблем зі збутом продукції та очікувань падіння продажів.

Про це свідчать результати опитування 1,8 тис. малих та середніх компаній у РФ, проведеного у рамках грудневого виміру індексу RSBI, пише російський "Коммерсант".

Загалом індекс RSBI у грудні минулого року впав до мінімуму за понад рік – до 52,7 пункта. Це сталося через погіршення фінансових можливостей МСП внаслідок підвищення ключової ставки, вказують аналітики. Зростання ставки призвело до падіння споживчої активності росіян а отже і виторгу підприємців, а також до зростання вартості кредитів. Крім того, почала скорочуватися держпідтримка бізнесу.

Згідно з дослідженням, частка збиткових представників малого та середнього бізнесу зросла з 5% у 2023 році до 8% у 2024 році (у 2022 році вона становила 9%).

Опитування також показало, що 35% суб'єктів МСП у Росії очікують подальшого спаду продажів. Це на 7% більше за листопадовий показник і максимум за два роки.

Згідно з дослідженням, частка схвалень кредитів МСП банками знизилася до мінімуму з літа 2023 року (62%). 15% опитаних компаній повідомили про наявність кредиту, у грудні його отримали 12%. При цьому рекордний відсоток підприємців (31%) не готовий оформляти позики через високі ставки.

Як повідомлялося, обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) Росії, створеного під керівництвом Володимира Путіна, станом на 1 січня 2025 року становив 11,88 трильйона рублів або $116,84 млрд в еквіваленті. За рік він зменшився на $16,6 млрд, свідчать дані російського Мінфіну.

Втім, 8,07 трлн рублів із загального обсягу ФНД фактично витрачені або інвестовані у різні проєкти. При цьому обсяг ліквідних, тобто не використаних коштів фонду, зменшився торік на третину (на $18,4 млрд) – до $37,5 млрд.