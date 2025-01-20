СЕТАМ за минулий рік продало майна на понад 5 мільярдів. Які об’єкти були найдорожчими?. ІНФОГРАФІКА

Державне підприємство СЕТАМ за минулий рік продало майна на понад 5,1 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції.

Там зазначили, що додатково було зароблено для продавців 211 млн грн.

"Готуємо нові нормативні та цифрові інструменти, які дозволять 2025 року збільшити кількість фактично виконаних судових рішень, а відтак захистити інтереси громадян та держави", – сказав заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

СЕТАМ – це державне підприємство, створене Міністерством юстиції України для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб. Проводить аукціони з продажу арештованого майна, банківського майна, прав вимоги (NPL), фізлізингу, майна в оренди, а також аукціони за заявками фізичних та юридичних осіб.

Найбільш успішними аукціонами торік стали аукціони з продажу наступних об'єктів:

будівля у Львові, пл. Міцкевича, 4. Ціна продажу: 420 млн грн;

будівля в Києві, вул. Саксаганського, 139. Ціна продажу: 136,6 млн грн;

комплекс будівель у Київській області, с. Проліски, вул. Броварська, 4. Ціна продажу: 108,4 млн грн.

Окрім того, за 2024 рік СЕТАМ сплатило до бюджету 58 млн грн податків та інших зборів від безпосередньої діяльності.

Нагадаємо, 16 січня Міністерство юстиції України призначило Романа Осадчука на посаду генерального директора державного підприємства "СЕТАМ".

У жовтні 2024 року Мін'юст звільнив з посади гендиректора "СЕТАМ" Олександра Мамро, який обіймав цю посаду з червня 2020 року.