Мін’юст призначив нового генерального директора СЕТАМ

Міністерство юстиції України призначило Романа Осадчука на посаду генерального директора державного підприємства "СЕТАМ".

Про це йдеться в повідомленні Мін'юсту.

"Відповідно до наказу Міністерство юстиції України від 14 січня 2025 року №57/к "Про призначення" та наказу ДП "СЕТАМ" від 15 січня 2025 року №11-к "Про призначення" Осадчука Романа Вікторовича призначено на посаду генерального директора ДП "СЕТАМ" з 15 січня 2025 року на умовах контракту з посадовим окладом згідно зі штатним розписом", – сказано в повідомленні.

СЕТАМ – це державне підприємство, створене Міністерством юстиції України для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб.

Роман Осадчук протягом 2015-2024 років працював директором Хмельницької філії цього державного підприємства, а з грудня 2024 року був виконувачем обов'язки генерального директора.

У жовтні 2024 року Мін'юст звільнив з посади гендиректора "СЕТАМ" Олександра Мамро, який обіймав цю посаду з червня 2020 року.

