В Україні зріс попит на китайські авто, понад 80% – електромобілі

У 2024 році українці придбали майже 14,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості нових автівок – 11 тисяч (+37%); вживаних – понад 3,3 тис. (-20%). Отже, торік автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків.

У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,5%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2024 року:

Volkswagen ID.4 – 1625 авто;

Honda M-NV – 1279;

BYD Song Plus – 1062;

Nissan Ariya – 766;

Zeekr 001 – 703.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen ID.4 – 635;

Nissan Ariya – 259;

Honda M-NV – 175;

Zeekr 001 – 175;

Honda eNS1 – 156.

Як повідомлялося, упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше. Водночас торік українці придбали майже 70 тисяч нових авто.