В Україні зріс попит на китайські авто, понад 80% – електромобілі
У 2024 році українці придбали майже 14,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Із цієї кількості нових автівок – 11 тисяч (+37%); вживаних – понад 3,3 тис. (-20%). Отже, торік автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків.
У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,5%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2024 року:
- Volkswagen ID.4 – 1625 авто;
- Honda M-NV – 1279;
- BYD Song Plus – 1062;
- Nissan Ariya – 766;
- Zeekr 001 – 703.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID.4 – 635;
- Nissan Ariya – 259;
- Honda M-NV – 175;
- Zeekr 001 – 175;
- Honda eNS1 – 156.
Як повідомлялося, упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше. Водночас торік українці придбали майже 70 тисяч нових авто.
Молодці!!!
От і ккпують в Україні кожного року автоблях на 3,5 млрд євро, які надає США і Європа.
Який Трумп таке терпіти буде? Припинить допомогу- ми вам гроші даємо не на китайські труселя..
На якому паркані, Калістрате, то в вашому селі написане?
Калістрате, живими грошима США перерахувала в Україну більше 50 млрд доларів США.
Всі Абрамси, що були передані Україні, були профінансовані по програмі USAI, і виготовлені для України.
Калістрате, такі системи ППО як NASAMS чи PATRIOT, чи FGM 148 Javellin, були підняті із баз зберігання. Також були передані з баз зберігання БМП BRADLEY.
Не кажучи вже, що передані Україні Гаубиці М 177, тільки з початку 2000- х почали передавати у війська на замінуМ198.
А " Палладіни"?
Вася ти, а не Калістрат.