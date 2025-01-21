БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні зріс попит на китайські авто, понад 80% – електромобілі

китай,авто

У 2024 році українці придбали майже 14,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості нових автівок – 11 тисяч (+37%); вживаних – понад 3,3 тис. (-20%). Отже, торік автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків.

У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,5%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2024 року:

  • Volkswagen ID.4 – 1625 авто;
  • Honda M-NV – 1279;
  • BYD Song Plus – 1062;
  • Nissan Ariya – 766;
  • Zeekr 001 – 703.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  • Volkswagen ID.4 – 635;
  • Nissan Ariya – 259;
  • Honda M-NV – 175;
  • Zeekr 001 – 175;
  • Honda eNS1 – 156.

Як повідомлялося, упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше. Водночас торік українці придбали майже 70 тисяч нових авто.

авто (4260) Китай (2207) продаж (2121)
Топ коментарі
Дякуємо спонсорам економіки країни, що підтримує війну в Україні.

Молодці!!!
показати весь коментар
21.01.2025 10:42 Відповісти
Спонсори війни проти себе
показати весь коментар
21.01.2025 10:56 Відповісти
Ідіоти… спонсорувати того, хто є рушієм війни проти нас. Тьфу, взагалі безхребетні…
показати весь коментар
21.01.2025 11:29 Відповісти
