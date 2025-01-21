В Україні зростає споживання електроенергії. "Укренерго" закликає заощаджувати світло вранці та ввечері

Енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії внаслідок хмарної погоди. Фахівці закликають громадян не вмикати кілька потужних приладів одночасно зранку та ввечері.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на 9:00, рівень споживання був на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина – хмарна погода у більшості регіонів та зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій.

Учора, 20 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня. Це було можливим завдяки вищій температурі повітря у більшості областей.

Як нагадують в "Укренерго", зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Тож, енергетики закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у години максимального споживання вранці й увечері: 09:00 – 11:00 та 16:00 – 19:00.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року у Міненерго заявили, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених станом на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт. Із них 835 МВт введено в експлуатацію у 2024 році, стверджували у міністерстві.

Водночас днями в "Укренерго" заявили, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації станом на кінець року становила лише 177,5 МВт.