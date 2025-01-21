"Попит збільшується з геометричною прогресією": У січні українці вже купили валюти на понад $900 мільйонів
Основну частину ажіотажного попиту на іноземну валюту в Україні формує населення. За 20 днів січня населення викупило понад $930 млн готівкової та безготівкової іноземної валюти.
Про це повідомив ексочільник Ради НБУ та голова наглядової ради "Земельнього банку" Богдан Данилишин у Facebook.
За його словами, із початку року Національний банк провів чистих валютних інтервенцій на суму $2,5 млрд. У такий спосіб, населення викупило 39% від усіх інтервенцій регулятора.
Данилишин додав, що у 2024 році купівлі валюти населенням становили 35% від валютних інтервенцій НБУ, у 2023 році – 17%, а у 2022 році – лише 4%. За 2024 рік населення наростило купівлю іноземної валюти втричі порівняно з 2023 роком.
"Таким чином, можна констатувати, що валютний попит з боку населення збільшується з геометричною прогресією", – зазначив він.
На його думку, ключовим чинником дестабілізації валютного ринку була політика валютної лібералізації Нацбанку – у жовтні 2023 року запроваджено режим гнучкого курсоутворення, у 2024-му була скасована низка обмежень на виведення капіталу з країни.
"На наступний рік МВФ очікує, що нетто-інтервенції НБУ становитимуть 36,0 млрд (+5%), що мало б забезпечити утримання середньорічного обмінного курсу на рівні 43,4 грн за 1 долар (+8%)", – повідомив Данилишин.
Нагадаємо, упродовж тижня з 13 до 17 січня Національний банк для підтримки курсу гривні продав $1,014 млрд.
нетрудовые доходыфактический обвал экономической стабильности должнымогут посадить с конфискацией всего и вся. так что сп*здят условный миллиард, а потратят \как Корейко\ с миллион максимум, иначе тупо потеряют все. и все за счет фактически убийства тысяч людей.
Долар з трампоном може обвалитись. Вкладайте в золото.
скуповують корупціонери ..а кажуть що населення )
З лютого 2022 року Україна отримала від партнерів 83,7 млрд доларів https://suspilne.media/tag/grosi/ фінансової допомоги.
Де всі ці гроші?
и ждать кацапов. куча обменников тоже позакрываются, моментально освободится куча народа , готового к обороне и нападению. может чего полезного успеют сделать кроме как бумажки коллекционировать.
скупають долари зельоні ублюдки корупціонери ..попит зріс бо Трамп прийшов і аудит проведете - от і почалося ..і димову завісу запустили зельоні гниди з обшуків і імітацією боротьби з корупцією
вони ж не в гривнях переводили ..але винне населення ))