"Попит збільшується з геометричною прогресією": У січні українці вже купили валюти на понад $900 мільйонів

Основну частину ажіотажного попиту на іноземну валюту в Україні формує населення. За 20 днів січня населення викупило понад $930 млн готівкової та безготівкової іноземної валюти.

Про це повідомив ексочільник Ради НБУ та голова наглядової ради "Земельнього банку" Богдан Данилишин у Facebook.

За його словами, із початку року Національний банк провів чистих валютних інтервенцій на суму $2,5 млрд. У такий спосіб, населення викупило 39% від усіх інтервенцій регулятора.

Данилишин додав, що у 2024 році купівлі валюти населенням становили 35% від валютних інтервенцій НБУ, у 2023 році – 17%, а у 2022 році – лише 4%. За 2024 рік населення наростило купівлю іноземної валюти втричі порівняно з 2023 роком.

"Таким чином, можна констатувати, що валютний попит з боку населення збільшується з геометричною прогресією", – зазначив він.

На його думку, ключовим чинником дестабілізації валютного ринку була політика валютної лібералізації Нацбанку – у жовтні 2023 року запроваджено режим гнучкого курсоутворення, у 2024-му була скасована низка обмежень на виведення капіталу з країни.

"На наступний рік МВФ очікує, що нетто-інтервенції НБУ становитимуть 36,0 млрд (+5%), що мало б забезпечити утримання середньорічного обмінного курсу на рівні 43,4 грн за 1 долар (+8%)", – повідомив Данилишин.

Нагадаємо, упродовж тижня з 13 до 17 січня Національний банк для підтримки курсу гривні продав $1,014 млрд.

+12
ви забуваєте, МСЕК та ТЦК беруть не в гривнях
показати весь коментар
21.01.2025 12:16 Відповісти
+11
Не має нічого дивного, риго-зелена влада поробила собі над високі зарплати, пенсії , то гроші переводять в зелений ! А проста людина не має за що купити , а якщо і має, то погоди не роблять. Коли читаю, що важний прокурор в Румунії має 2-3 тисячі доларів, а якийсь засранець отримує від 4000 доларів, не кажу про суддів, чи всяких держдеректорів, членів наглядових рад, які мають бульше зарплати, чим президенти країн!
показати весь коментар
21.01.2025 12:09 Відповісти
+10
У США так скоро закінчаться доляри .
показати весь коментар
21.01.2025 12:00 Відповісти
Нових наклепають.
показати весь коментар
21.01.2025 18:36 Відповісти
Вони всі відносяться до влади риго-зелених! Бо схеми поробили риго-зелені , а риба то гниє від голови!
показати весь коментар
21.01.2025 12:22 Відповісти
Друк паперової гривні нацбанком збільшує пропозицію гривні, і відповідно зростає попит на долари та євро. Мабуть попит на конвертовану валюту також ще збільшує дача хабарів саме у доларах та євро.
показати весь коментар
21.01.2025 12:36 Відповісти
Ті, хто зараз при владі, знають, що після них країни не залишеться, тому, на спізжени гроші купляють $, Є, коіни
показати весь коментар
21.01.2025 12:18 Відповісти
они все учились в трускавецкой школе экономики. в приличных странах, где народ считает, планирует и вообще - хорошо живет за нетрудовые доходы фактический обвал экономической стабильности должны могут посадить с конфискацией всего и вся. так что сп*здят условный миллиард, а потратят \как Корейко\ с миллион максимум, иначе тупо потеряют все. и все за счет фактически убийства тысяч людей.
показати весь коментар
21.01.2025 13:25 Відповісти
І хочу добавити, як би ми не ставились до янелоха, в мене питанняя до його виборців, чому не обмежать верхню планку пенсій, зарплат?
показати весь коментар
21.01.2025 12:10 Відповісти
Так зевиборці за такі пенсії суддям та прокурорам і голосували щоб "паржать". От вони і зробили всіх нас разом.
показати весь коментар
21.01.2025 12:20 Відповісти
Зараз час жатви бабла. Час витрачання буде пізніше, якщо буде.
Долар з трампоном може обвалитись. Вкладайте в золото.
показати весь коментар
21.01.2025 12:22 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 13:12 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 15:53 Відповісти
кінець епохи бідності
показати весь коментар
21.01.2025 13:07 Відповісти
Люди отримали "вовину тисячу" і змели долар із запасів Нацбанку...
показати весь коментар
21.01.2025 13:13 Відповісти
Населення скуповує,чи влада?
показати весь коментар
21.01.2025 13:13 Відповісти
а це як середня температура по лікарні

скуповують корупціонери ..а кажуть що населення )
показати весь коментар
21.01.2025 13:18 Відповісти
Пані Крупа з Хмельницького...а скільки їх по країні...тож не дивно...
показати весь коментар
21.01.2025 17:05 Відповісти
https://telegram.me/share/url?text=%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%20%2483%2C7%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%E2%80%94%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BD&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F726487-z-pocatku-povnomasstabnoi-vijni-ukraina-otrimala-vid-partneriv-837-mlrd-minfin%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F726487-z-pocatku-povnomasstabnoi-vijni-ukraina-otrimala-vid-partneriv-837-mlrd-minfin%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F726487-z-pocatku-povnomasstabnoi-vijni-ukraina-otrimala-vid-partneriv-837-mlrd-minfin%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

З лютого 2022 року Україна отримала від партнерів 83,7 млрд доларів https://suspilne.media/tag/grosi/ фінансової допомоги.
Де всі ці гроші?
показати весь коментар
21.01.2025 13:21 Відповісти
был бы свободный оборот оружия и бк - глядишь и в более полезные вещи конвертировали. а так - можно всех перевести в баксы, закрыть этот нацбанк за ненадобностью и ждать кацапов. куча обменников тоже позакрываются, моментально освободится куча народа, готового к обороне и нападению. может чего полезного успеют сделать кроме как бумажки коллекционировать.
показати весь коментар
21.01.2025 13:16 Відповісти
І навіть страшно уявити, якби Зе не тищу роздав, а цілих дві! США збанкрутувало б,бо закінчились долари!
показати весь коментар
21.01.2025 13:16 Відповісти
от тільки не треба населення до цього примазувати

скупають долари зельоні ублюдки корупціонери ..попит зріс бо Трамп прийшов і аудит проведете - от і почалося ..і димову завісу запустили зельоні гниди з обшуків і імітацією боротьби з корупцією
показати весь коментар
21.01.2025 13:22 Відповісти
Все логично - экономикой керуе агент сивковича,уровень жизни растет только у вороватых чинушек.
показати весь коментар
21.01.2025 13:23 Відповісти
друкують гривні з такою швидкістю що станок в сша не витримає навантаження
показати весь коментар
21.01.2025 14:22 Відповісти
Звісно, щоб перевести в готівку потрібно друкувати. З віртуального рахунку як вкрасти?
показати весь коментар
21.01.2025 16:42 Відповісти
Де вони гроші беруть?
показати весь коментар
21.01.2025 16:00 Відповісти
це показник корупції та недовіри до нац валюти (як результат - дій керманичів).... ну і ситуація на фронті, звісно
показати весь коментар
21.01.2025 16:39 Відповісти
Умєров забрав 23 млрд грн із АОЗ, щоб ДПСУ авансом "злила" їх фірмі, яка вже зривала поставки і має зв'язки з організатором оборудки "Львівського арсеналу", - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3531444

вони ж не в гривнях переводили ..але винне населення ))
показати весь коментар
21.01.2025 16:44 Відповісти
Українці масово готуються до -" хуже уже не будет"...
показати весь коментар
21.01.2025 17:04 Відповісти
Люди налаштовані тікати з країни! Не бачать вони перспектив із Зельцем та Єриком. Просто найбідніша країна Європи стане ще біднішою на фоні страшних масових розкрадань...
показати весь коментар
21.01.2025 18:44 Відповісти

