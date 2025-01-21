"Попит збільшується з геометричною прогресією": У січні українці вже купили валюти на понад $900 мільйонів

Основну частину ажіотажного попиту на іноземну валюту в Україні формує населення. За 20 днів січня населення викупило понад $930 млн готівкової та безготівкової іноземної валюти.

Про це повідомив ексочільник Ради НБУ та голова наглядової ради "Земельнього банку" Богдан Данилишин у Facebook.

За його словами, із початку року Національний банк провів чистих валютних інтервенцій на суму $2,5 млрд. У такий спосіб, населення викупило 39% від усіх інтервенцій регулятора.

Данилишин додав, що у 2024 році купівлі валюти населенням становили 35% від валютних інтервенцій НБУ, у 2023 році – 17%, а у 2022 році – лише 4%. За 2024 рік населення наростило купівлю іноземної валюти втричі порівняно з 2023 роком.

"Таким чином, можна констатувати, що валютний попит з боку населення збільшується з геометричною прогресією", – зазначив він.

На його думку, ключовим чинником дестабілізації валютного ринку була політика валютної лібералізації Нацбанку – у жовтні 2023 року запроваджено режим гнучкого курсоутворення, у 2024-му була скасована низка обмежень на виведення капіталу з країни.

"На наступний рік МВФ очікує, що нетто-інтервенції НБУ становитимуть 36,0 млрд (+5%), що мало б забезпечити утримання середньорічного обмінного курсу на рівні 43,4 грн за 1 долар (+8%)", – повідомив Данилишин.

Нагадаємо, упродовж тижня з 13 до 17 січня Національний банк для підтримки курсу гривні продав $1,014 млрд.