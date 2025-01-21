Відбувається наступ держмонополістів на український бізнес, – експерт про підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці"

Підвищення тарифів на транспортування газу, а тепер – на вантажні перевезення "Укрзалізниці" це наступ державних монополістів на бізнес, від чого постраждає українська промисловість, і результати втрат стануть зрозумілі вже через кілька місяців.

Про це сказав керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко.

"Промисловці сказали, що це вдарить по їхніх показниках. Врешті решт по податках за підсумками, я думаю, вже першого кварталу ми це вже побачимо", – каже Головко.

Він зауважив, що мають бути обов’язково проведені тристоронні дискусії між бізнесом, Мінекономіки та "Укрзалізницею".

"Монополіст на те й монополіст, щоб його регулювати і стримувати. Бо у держмонополіста завжди апетити великі, в нього завжди є на що витратити кошти, не звітуючи за кінцевий результат. Тому, безумовно, це необхідно. І важливо підкреслити роль Мінекономіки – адже вони мають розуміти, що коли всі монополісти разом піднімають ціни. Це неможливо, неправильно, суперечить економічній логіці і системному підходу до розвитку економіки", – підкреслив Головко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" отримала за три квартали 2024 року 1,7 млрд грн чистого прибутку. Це, на переконання експертів ринку, дає змогу компанії утримати тариф на вантажі на поточному рівні. Але УЗ суттєво збільшила операційні витрати, і через це ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Бізнес-асоціації розкритикували це рішення і попередили про значні ризики для економіки, які воно несе. Так, завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив, що може закрити завод, де працює 20 тисяч людей. А у Дунайському пароплавстві заявили про небезпеку зупинки флоту у разі підвищення тарифу.