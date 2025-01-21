БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Відбувається наступ держмонополістів на український бізнес, – експерт про підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці"

вагон,укрзалізниця

Підвищення тарифів на транспортування газу, а тепер – на вантажні перевезення "Укрзалізниці" це наступ державних монополістів на бізнес, від чого постраждає українська промисловість, і результати втрат стануть зрозумілі вже через кілька місяців.

Про це сказав керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко.

"Промисловці сказали, що це вдарить по їхніх показниках. Врешті решт по податках за підсумками, я думаю, вже першого кварталу ми це вже побачимо", – каже Головко.

Він зауважив, що мають бути обов’язково проведені тристоронні дискусії між бізнесом, Мінекономіки та "Укрзалізницею".

"Монополіст на те й монополіст, щоб його регулювати і стримувати. Бо у держмонополіста завжди апетити великі, в нього завжди є на що витратити кошти, не звітуючи за кінцевий результат. Тому, безумовно, це необхідно. І важливо підкреслити роль Мінекономіки – адже вони мають розуміти, що коли всі монополісти разом піднімають ціни. Це неможливо, неправильно, суперечить економічній логіці і системному підходу до розвитку економіки", – підкреслив Головко.

Читайте також: Оптимізація замість удару по економіці. Бізнес знайшов альтернативи підвищенню тарифів "Укрзалізниці"

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" отримала за три квартали 2024 року 1,7 млрд грн чистого прибутку. Це, на переконання експертів ринку, дає змогу компанії утримати тариф на вантажі на поточному рівні. Але УЗ суттєво збільшила операційні витрати, і через це ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Бізнес-асоціації розкритикували це рішення і попередили про значні ризики для економіки, які воно несе. Так, завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив, що може закрити завод, де працює 20 тисяч людей. А у Дунайському пароплавстві заявили про небезпеку зупинки флоту у разі підвищення тарифу.

Автор: 

вантажі (1349) тарифи (1361) Укрзалізниця (4898) Новини компаній (3583)
Щоб Бондарям вистачало грошей розкрадати Укрзалізницю, потрібно і підняти ціни. Тут все зрозуміло.
21.01.2025 12:48 Відповісти
21.01.2025 12:48 Відповісти
Все **** для людей.
21.01.2025 12:51 Відповісти
21.01.2025 12:51 Відповісти
А де антимонопольний комітет?
21.01.2025 12:54 Відповісти
21.01.2025 12:54 Відповісти
21.01.2025 13:06 Відповісти
21.01.2025 13:06 Відповісти
Помста за 22 січня 1918.
21.01.2025 13:19 Відповісти
21.01.2025 13:19 Відповісти
А зменшити надприбутковість бізнесу з 1000% до 4-5% слабо?. Ціни тоді впадуть. Який це може бути ринок коли все окрім робочої сили має ринкову ціну. А основний товар-РОБОЧА СИЛА коштує копійки. Введіть ціну робочої сили - мінімальна ціна 1 робочої години 5 долл США чи 5 ЄВРО і все стане на свої місця. Так влада боїться що нарід збагатіє
21.01.2025 14:24 Відповісти
21.01.2025 14:24 Відповісти

