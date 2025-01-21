Українські дівчата все частіше обирають "традиційно чоловічі" інженерні професії, – Метінвест

Інженерні професії стають все більш популярними серед дівчат: за даними вишу Метінвест Політехніка, зараз частка студенток вже досягає 20%, і постійно збільшується.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами студентки вишу Світлани Червятюк, вибір спеціальності "збагачувальник" став її свідомим вибором, адже ця професія універсальна. До того ж, це дає можливість вчитися саме тому, що потрібно на роботі, та мати перспективи кар’єрного зростання. "Сьогодні я з впевненістю можу сказати, що збагачувальник – це професія універсальна", – ділиться думкою студентка.

А Єлизавета Железняк, студентка Метінвест Політехніки за освітньою програмою "Технології захисту навколишнього середовища", стала першою учасницею пілотного проєкту міжнародного стажування: вона успішно пройшла практику на заводі Promet Steel у Бургасі (Болгарія). Там вона отримала можливість дослідити європейський досвід організації системи екологічного моніторингу, познайомитися з особливостями європейського законодавства та стандартів екологічної звітності ЄС.

"Ми прагнемо створити умови, за яких кожна студентка впевнено рухатиметься до своєї професійної мети. Зі свого боку, Група Метінвест не просто відкриває двері до кар’єрних можливостей: тут формується середовище, де жінки стають лідерками змін. Випускниці та студентки Метінвест Політехніки вже працюють на ключових посадах, змінюючи підхід до роботи в галузі й доводячи, що гендер не обмежує можливостей", – зазначає Наталія Рекова, перша проректорка Метінвест Політехніки.

Раніше видання Reuters написало, що війна з Росією виснажує робочу силу в Україні: підприємства намагаються покрити гостру нестачу кадрів, наймаючи більше жінок на традиційно чоловічі посади, зокрема – у шахти та на металургійні підприємства. Також український бізнес активніше залучає до роботи пенсіонерів та підлітків.