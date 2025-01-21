Україна планує отримати цьогоріч від ЄС 30,6 мільярда євро бюджетної підтримки, – Мінфін

Європейський Союз цього року передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу на засіданні Ради ЄС із економічних та фінансових питань (ECOFIN).

Так, за словами Марченка, 18,1 млрд євро – це кошти, що є частиною ініціативи країн "Великої сімки" ERA за рахунок доходів від заморожених активів Росії, а 12,5 млрд євро – фінансова допомога у межах Інструменту Ukraine Facility.

Залучені кошти буде спрямовано на забезпечення потреб держбюджету в 2025 та 2026 роках.

"У 2024 році бюджетна допомога ЄС становить понад 40% усіх зовнішніх надходжень – 16,1 млрд євро. Важливо, що ця допомога включає 3 млрд євро у вигляді грантів. Решта суми складається з пільгових кредитів. Європейський Союз продовжує системну підтримку України, зокрема, й у наданні військової та гуманітарної допомоги, а також у впровадженні жорсткої санкційної політики проти Росії", – також зауважив Марченко.

Він нагадав, що Євросоюз – це найбільший донор прямої бюджетної допомоги України з лютого 2022 року, і відтоді було залучено 45 млрд євро на фінансування пріоритетних видатків держету.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія розмістила два випуски облігацій на загальну суму 11 млрд євро. Кошти будуть використані для фінансування політичних програм ЄС, насамперед NextGenerationEU, та для підтримки України.

До того стало відомо, що до державного бюджету України за 2024 рік надійшло $41,7 млрд зовнішнього фінансування, а грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали близько $12,6 млрд, тобто 30% від загального обсягу фінансування.