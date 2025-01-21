Сервісні центри МВС відновили реєстрацію автомобілів після місячної перерви. Тепер попереджають про черги

Із 21 січня у сервісних центрах МВС відновлено надання реєстраційних послуг, повʼязаних зі зміною власника транспортного засобу.

Обслуговування в сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом у системі "Е-запис", повідомляє пресслужба міністерства.

Водночас у відомстві визнали, що наразі можливі проблеми з авторизацією у системі через великий попит і перенавантаження, у такому випадку радять повторити спробу пізніше.

"Тривалий час перереєстрація транспортних засобів зі зміною власника з об’єктивних причин була недоступна. Це призвело до того, що кількість громадян, кому потрібна послуга, наразі перевищує пропускну здатність сервісних центрів МВС. Відповідно, через великий попит і ажіотаж можливі затримки в обслуговуванні", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, з 20 грудня минулого року сервісні центри МВС призупинили надання реєстраційних послуг, повʼязаних зі зміною власника транспортного засобу, внаслідок масштабної кібератаки на реєстри Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції відновило функціонування єдиних та державних реєстрів після масштабної кібератаки лише 20 січня.