Мін’юст звільнив керівника відповідального за держреєстри підприємства після масштабної кібератаки

Міністерство юстиції звільнило керівника державного підприємства "Національні інформаційні системи" (НАІС) Олексія Бережного після масштабної кібератаки росіян на державні реєстри.

Про це віцепрем’єр-міністерка з питань євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила у Facebook.

"З цієї кібератаки ми винесли важливі уроки та вже впроваджуємо системні зміни. Перше – це відповідальність. Ми припинили співпрацю з керівником ДП "Національні інформаційні системи". Кримінальне провадження, яке було відкрите одразу ж після атаки, досі триває. Вперше провели аудит НАІС, його вже завершено. Окрім того, триває службове розслідування", – написала Стефанішина.

Вона також анонсувала створення професійної мережі фахівців з кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців. За словами очільниці Мін’юсту, це передбачає законопроєкт №11290, який Верховна Рада підтримала у першому читанні.

За даними у системі YouControl, із 2019 року керівником держпідприємства "НАІС" був Олексій Бережний. З 10 січня держпідприємство замість нього очолив Олексій Чепуренко, який працює на посаді директора департаменту у "НАІС" з 2016 року.

Як повідомлялося, із 20 січня Міністерство юстиції відновило функціонування єдиних та державних реєстрів після масштабної кібератаки з боку РФ.

Що відомо про найбільшу кібератаку на реєстри Мін'юсту?

Як повідомлялося, наприкінці грудня Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох ключових нотаріальних реєстрів після масштабної ворожої кібератаки. Зокрема, запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

8 січня міністерство відновило роботу свого вебсайту, а 10 січня запрацювали основні сервіси порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Міністерка юстиції Ольга Стефанішина не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. Служба безпеки України також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступними стали 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.

Окрім того, бізнес стикався з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації – не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.