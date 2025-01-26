Індії дозволили розвантажити російські підсанкційні нафтові танкери. На це дали місяць

США роз'яснили Індії, що танкери, завантажені російською нафтою, повинні бути розватнажені до 27 лютого відповідно до нових санкцій проти РФ.

Про це заявив міністр нафти Індії Панкадж Джайн, передає Reuters.

"Був раунд роз'яснень OFAC (Управління з контролю за іноземними активами США). Формально вони уточнили, що 27 лютого є крайнім терміном", – сказав Джейн, відповідаючи на запитання про останню дату вивантаження нафти з суден, які потрапили під санкції.

Він додав, що крайній термін завершення фінансових операцій – 12 березня.

Індія стала головним покупцем російської морської нафти, яка продається зі знижкою після того, як західні країни запровадили санкції проти РФ та скоротили закупівлю енергоносіїв у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Джайн сказав, що Індія продовжуватиме купувати російську нафту, якщо її ціна буде нижчою від ліміту в $60 за барель, встановленого західними країнами, і якщо вона продаватиметься без участі російських компаній і кораблів, які перебувають під санкціями.

Вплив санкцій на поставки російської нафти в Індію

За даними аналітичної компанії Kpler, Росія торік була першим постачальником нафти в Індію за обсягом, обігнавши Ірак і Саудівську Аравію. Це різка відмінність від 2021 року, до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, коли Ірак, Саудівська Аравія й ОАЕ були трьома найбільшими постачальниками для Індії. Потоки з Росії тоді були близькими до нуля.

Раніше стало відомо, що індійські банки стали блокувати платежі за нафту з Росії через посилення санкцій США.

Перед тим повідомлялося, що Індія збирається заборонити розвантаження нафти з танкерів, які було внесено до санкційного списку США через їхню участь у транспортуванні вантажів для Росії.

Згодом стало відомо, що індійські банки стали блокувати платежі за нафту з Росії через посилення санкцій США.

В індійських нафтопереробних компаніях повідомили, що "очікують серйозних перебоїв із постачанням російської нафти" після запровадження цих санкцій. Окрім санкцій щодо танкерів, складнощі виникнуть зі страхуванням вантажів. Адже "Інгосстрах" є одним з основних страхувальників для танкерів, які перевозять російську нафту в обхід встановлених країнами "Великої сімки" обмежень.

Нагадаємо, 10 січня США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром нєфть".

Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.