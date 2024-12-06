Індія відмовилася від проєкту створення валюти БРІКС. Раніше цю ідею активно просував Путін

Проєкт єдиної валюти країн БРІКС, який намагався активно просувати президнт РФ Владімір Путін із метою підірвати гегемонію долара, незнаходить підтримки від країн блоку, які одна за одною відмовляються розглядати цю ідею. Так, Резервний банк Індії заявив, що жодного рішення про створення єдиної валюти з метою скоротити використання долара не ухвалювалося.

Про це пише The Moscow Times.

"Валюта БРІКС – це була ідея, висунута одним із членів [блоку], вона обговорювалася, але жодного рішення ухвалено не було. Потрібно також мати на увазі географічну різнорідність країн, на відміну від географічно пов'язаної єврозони", – сказав на пресбрифінгу керуючий центробанку Індії Шактіканта Дас.

Вн додав, що його країна не робить жодних кроків щодо дедоларизації.

"Ми хочемо знизити ризики для індійської торгівлі, оскільки залежність від однієї валюти іноді може бути проблематичною через підвищення чи зниження курсу", – зазначив Дас.

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БРІКС – це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка.

Раніше проти загальної валюти БРІКС висловилася ПАР. Країна не має планів створювати таку, заявило Міністерство закордонних справ.

На жовтневому саміті БРІКС у Казані Путін запропонував для вирішення проблем із розрахунками запустити систему платежів, альтернативну доларову. Він також продемонстрував символічну купюру БРІКС. Проте висунуту ідею загальної валюти учасники саміту навіть не обговорювали, у підсумковій декларації не згадали, а про платіжну систему згадали узагальнено.

У середині жовтня Путін заявив, що країни БРІКС відмовилися від ідеї створення "єдиної валюти", яку пропонувала Росія, щоб позбутися залежності від долара США у міжнародних розрахунках.

"Щодо єдиної валюти БРІКС – наразі ми не розглядаємо це питання. Воно і не дозріло", – сказав Путін.

Він пояснив провал своєї ініціативи тим, що країнам БРІКС "потрібно бути дуже акуратними" і "діяти поступово, не поспішаючи".

Про намір створити міжнародну резервну валюту на основі кошика валют БРІКС сам Путін заявив у червні 2022 року.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров через пів року заявив, що проєкт єдиної валюти обговорюватиметься на саміті БРІКС у ПАР влітку 2023 року. Однак тоді міністр фінансів Південно-Африканської Республіки Енох Ґодонґвана заявив, що пропозиції щодо створення єдиної валюти для розрахунків країн БРІКС ніколи серйозно не обговорювалася та не розглядалася.