В Україні почала дорожчати морква. Ціни у 2,4 раза вищі, ніж торік

Цього тижня на українському ринку відновилося зростання цін на моркву. Основні угоди з продажу фермери укладають по 25-33 грн/кг ($0,59-0,78/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, зростання цін зумовлене досить високим попитом на якісну моркву в умовах обмеженої пропозиції. Оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують цю продукцію, тоді як запаси моркви у сховищах господарств стрімко скорочуються.

Зазначається, що зростання цін на моркву не стримує навіть присутності на ринку значних обсягів польської продукції. При цьому продавці констатують, що попит на імпортну моркву також залишається дуже високим.

Наразі ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому у 2,4 раза вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.

Як повідомлялося, минулого тижня через різке зниження якості ріпчастої цибулі, закладеної у сховища у 2024 році, українські виробники стали масово знижувати ціни на цю продукцію.