У Чехії можуть створити центри для повернення для українських біженців

У Чехії можуть створити центри повернення, які допомагатимуть українським біженцям повернутися на батьківщину.

Про це виданню Deník N повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Чехії, передає "Європейська правда".

Зазначається, що міністр національної єдності Олексій Чернишов обговорить це питання під час свого візиту до Чехії наступного тижня.

Створення центру повернення готується й у в німецькому Берліні. Видання пише, що Україна також обговорила проєкт з Польщею.

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Новостворені установи покликані допомагати українцям з поверненням, а також слугувати культурними та громадськими центрами.

За останніми даними МВС Чехії, наразі у країні перебуває близько 390 тисяч людей з України з тимчасовим захистом.

Раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, Україна гостро потребує працівників, тому уряд готовий гарантувати бронювання від мобілізації тим біженцям, які зголосяться повернутися додому та працювати на критичних підприємствах.