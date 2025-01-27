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Новини
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Українці торік витратили на нові автомобілі 125 мільярдів

китай,авто

Упродовж 2024 року українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що близько половини цієї суми зібрали авто лише п’яти марок. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota – 18,3 млрд грн. Другий результат у BMW – 16 млрд грн, третій – у Mercedes-Benz – 9,7 млрд грн.

Четверту сходинку займає Volkswagen, на ці авто українці витратили 9,2 млрд грн, замикає п’ятірку лідерів Renault – 6,4 млрд грн.

До десятки найпопулярніших брендів, на які не скупились українці, також потрапили

Audi, Skoda, Lexus, LandRover, Porsche.

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Як повідомлялося, упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше. Водночас торік українці придбали майже 70 тисяч нових авто.

Автор: 

авто (4167) продаж (2088)


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Топ коментарі
+22
Якась дивна війна. Армія стікає кров'ю, а тил...
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27.01.2025 09:43
+18
Коли приїжджаю в відпустку в Київ, бачу ті усі гламурні пікапи, на яких їздять ухилянти.
І просто руки чешуться. Неймовірно чешуться руки - взяти та розхєрачити ті ситі морди разом з їх машинами.
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27.01.2025 09:56
+13
Саме так. Імпорт ніяк не обмежений - іспанська плитка, новенькі дороговартістні автомобілі, хамон, в тилу пір під час чуми.
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27.01.2025 09:45
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Якась дивна війна. Армія стікає кров'ю, а тил...
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27.01.2025 09:43 Відповісти
Саме так. Імпорт ніяк не обмежений - іспанська плитка, новенькі дороговартістні автомобілі, хамон, в тилу пір під час чуми.
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27.01.2025 09:45 Відповісти
То корупція нічим і ніким необмежена
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27.01.2025 11:58 Відповісти
Ну людей можна зрозуміти. Якщо є якісь гривневі ресурси, то їх можна акумулювати в іноземну валю, в дорогоцінні метали, авто чи нерухомість. Остання так собі інвестиція бо може бути знищена прильотом. Просто народ готується до гіршого і готує собі подушку про всяк вибадок, дивлячись на дії влади та ситуацію на фронті
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27.01.2025 09:47 Відповісти
"акумулювати" в авто? це такий юмор?
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27.01.2025 12:35 Відповісти
Серед популярних марок придбаних автівок - люксові, а не народні марки. Патріотична влада гроші багатіїв направила б на захист України, а не на предмети розкоші.
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27.01.2025 13:00 Відповісти
Ні, всі повинні на велосипеди сісти. Для довбнів така інформація, як червона ганчірка для бика: переважна більшість авто вживані. А та кількість придбаних авто, яка вказана в публікації - це мізер для такої країни, як Україна. А для багатьох машина - це робота
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27.01.2025 12:48 Відповісти
Доречі членів ОПЗЖ всіх рівнів десяток тисяч, ледь не в кожного в деклараціях - осблужені свіженькі лексуси позашляховики. Війна йде, а їм як з гуся вода. А конфіскація б значно покращила ситуацію на фронті, та й розселення переселенців в їх маєтки по всій країні - теж.
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27.01.2025 10:14 Відповісти
Це свідома політика ЗЕбанди, яка направляє гроші нації замість зброї на дорогі авто. Замість Єдиного телемарафету мав би бути ЄДИНИЙ лозунг "Все для фронта, все для перемоги!"
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27.01.2025 12:55 Відповісти
Ну не пішки ж в ТЦК йти.
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27.01.2025 09:46 Відповісти
що це за діч?
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27.01.2025 09:51 Відповісти
Ігрунья Наталія - шукає де в неі талія
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27.01.2025 09:54 Відповісти
В той час, поки ми на нулі на битих, прострелених корчах
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27.01.2025 09:50 Відповісти
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27.01.2025 09:51 Відповісти
В той час, коли прості люди віддають останні копійки на збори, по містах гасають багаточисельні групи "апавєщєнія" . На швидких та новеньких авто. Все що можуть люди, віддадуть. Але пошукайте резерви ще там. Вмить закриються потреби. Прошу вибачення наперед у справжніх військових. Честь!
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27.01.2025 09:54 Відповісти
У багатіїв, які жирують в тилу давно треба було забрати авто для фронту, ва ЗЕбанда цього не робить.
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27.01.2025 12:57 Відповісти
А чому ви не йдете до поліцаїв, у яких цілий парк нових пікапів?
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27.01.2025 11:22 Відповісти
Думаєш, нам є різниця між тобою персонально та мусорами? Усі ви однакові ухилянти.
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27.01.2025 11:33 Відповісти
Значить страшно...
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27.01.2025 11:41 Відповісти
Віина вже закінчилась? - можна сміливо вкладатись в елітне житло авто
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27.01.2025 09:52 Відповісти
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27.01.2025 09:52 Відповісти
Коли приїжджаю в відпустку в Київ, бачу ті усі гламурні пікапи, на яких їздять ухилянти.
І просто руки чешуться. Неймовірно чешуться руки - взяти та розхєрачити ті ситі морди разом з їх машинами.
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27.01.2025 09:56 Відповісти
Не стримуйте себе.
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27.01.2025 09:58 Відповісти
Так, зробіть це. І резервів там вистачає.
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27.01.2025 10:05 Відповісти
Знак WC Сховається біля сортіру ми його і параші спіймаємо
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27.01.2025 10:20 Відповісти
Шістьох здоровенних бугаїв можете забрати з собою.
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27.01.2025 10:06 Відповісти
Ето другое.
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27.01.2025 10:14 Відповісти
Лікуйте "флягу", поки не пізно
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27.01.2025 12:45 Відповісти
Спробуйте "не стриматися" перед Бойко. Щось мені підказує, що нічого не буде
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27.01.2025 12:49 Відповісти
Сюди порахували і автомобілі закуплені за бюджетні кошти для міністерств, депутатів, військово-цивільних організацій, поліції, ДБР та інших менеджерів Зеленського?
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27.01.2025 09:55 Відповісти
щоб було на чому втікати..коли фронт остаточно рухне то знову черги на виїзд до західних кордонів розтягнуться на сотні кілометрів як в лютому 2022-го
А по правді війна то десь далеко там, в Києві наприклад війни немає, нових Тесл вже набагато більше ніж Ланосів
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27.01.2025 09:55 Відповісти
І понаїхавших дофіга, які собі тут будинки будують. Вже більше, ніж киян.
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27.01.2025 09:59 Відповісти
Щоденно вгодовані та рожевощокі ухилянти з ТЦК, котрі цілими загонами стоять вздовж доріг, спиняють для "перевірки" тисячі цих автівок, але у власників "все в порядку" з обліковими данними. Всі як один - заброньовані інваліди
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27.01.2025 09:57 Відповісти
В ТЦК більшість людей після фронту, а ухилянти це такі як ти.
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27.01.2025 10:26 Відповісти
93% тсцикунів разом з їхнімі прес-офіцерами (яка назва!) фронту не бачили на понюх. А полюціянтів і того більше.
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27.01.2025 10:49 Відповісти
***** це тобі по телемарафоні сказали, не хочеш перевірити?
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27.01.2025 11:09 Відповісти
Ти брешеш
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28.01.2025 16:32 Відповісти
Знову дебільна статистика..українці купують..

Сюди входять й нові авто, які купують волонтери, Порох, Кличко та мери інших міст..де статистика в цьому розрізі?

Цій статистиці вірити - себе обманювати. Зелена статистика. Аби написати й українців між собою посрати.
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27.01.2025 09:57 Відповісти
може в статті і є доля маніпуляції, але судячи по авто на дорогах і правда теж немала є...
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27.01.2025 10:21 Відповісти
Депутати, судді, прокурори, тцкашники - всі хто зараз при грошах
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27.01.2025 10:01 Відповісти
Не українці, а судді, прокурори, податківці та митники, інші держслужбовці, а також державні та комунальні підприємства, ще з ними є малесенька купка оцих нікому не відомих блохерів та акторів зі співаками. Усе.
Ніхто в нормальному розумі не буде купляти нову автівку, яка вже при купівлі дешевшає на 30%, і в яку в будь-який момент часу може прилетіти як не шахед то цегла.
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27.01.2025 10:01 Відповісти
Так у Гетманцева ще повно роботи.

У вас ще є гроші? Тоді ми йдемо до вас.
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27.01.2025 10:04 Відповісти
Не найкраще вкладання грошей під час війни.
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27.01.2025 10:11 Відповісти
найкраще крім коштовностей
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27.01.2025 10:17 Відповісти
автомобіль не розкіш а засіб ..........
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27.01.2025 10:15 Відповісти
В той час як вулантери збирають на допомогу військовим ,бидло жирує що їм війна .
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27.01.2025 10:18 Відповісти
Це політика "перемоги" ЗЕленського
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27.01.2025 13:05 Відповісти
Хто ж всі ці люди ...?
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27.01.2025 10:22 Відповісти
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27.01.2025 10:23 Відповісти
Абсолютно некорректная подача информация - "украинцы купили",большая часть люкса куплена бюджетом на блатные госконторы,остальной люкс купили держслужбовцы за жирные зарплаты и краденное из казны,"украинцы" если и покупали что то,то очень дешевое и простое.
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27.01.2025 10:42 Відповісти
В цей час в Німеччині вирішують які витрати на громадян порізати щоб відправити Україні 3 млрд.євро.
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27.01.2025 10:54 Відповісти
І попри це все одно придбали в 40 раз більше нових авто, чим українці, ну в перерахунку на одного жителя то в 20
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27.01.2025 11:21 Відповісти
вот и проблема, ничго отправлять в Украину, хай сами украинцы себе 3 млрд отправляють, но не нет, сами все уничтожили с 91 года и по сей день уничтожают, ну где ткое видно, что бы народ сам своию экономику, армию, технику просрал ? только в Украине такое дно.
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28.01.2025 20:11 Відповісти
Це виходить десь по два з половиною нового авта на 1000 душ за рік ... Не густо...
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27.01.2025 11:09 Відповісти
Коли ще так можна наварити, як не під час війни?
"Бідні" українці купляють Audi, Lexus, LandRover, Porsche, BMW, Mercedes-Benz та Toyota. "Трохи бідніші" - Фолькс, Шкода та Рено.
Пересічні пасуться виключно на б/в.
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27.01.2025 11:15 Відповісти
Це повний ...здець і цифрова демонстрація нашої поразки в цій війні.
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27.01.2025 11:19 Відповісти
https://m.youtube.com/shorts/23g18Mnt7As
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27.01.2025 19:08 Відповісти
То на армію все. Треба зрозуміти ситуацію.
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27.01.2025 11:21 Відповісти
ЭТО ТЕ ИЗ ЗА КОГО США ПРИОСТАНОВИЛИ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ !!!
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27.01.2025 11:31 Відповісти
В цій статистиці немає одного нюанса, половина вартості цих авто це елітні автомобілі.
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27.01.2025 11:40 Відповісти
бурятам віддадуть дебіли, замість оборони продовжується свято споживання на вкрадені гроші західної допомоги.

Банани і кава теж не обовязковий імпорт.
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27.01.2025 11:49 Відповісти
більшість тих хто купує зараз нові авто мають можливість безперешкодного виїзду за кордон та у випадку великого шухеру розраховують бути першими в черзі
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27.01.2025 12:23 Відповісти
Кацапи багато автівок спалили! Треба ж поповнювати "корм" для їхніх "шахедів"...
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27.01.2025 12:12 Відповісти
Взагалі-то купляють авто представники "зеленої " влади та ті, хто добре "примазався" до неї. Нормальні люди тільки слідкують за ростом цін на харчі, та і на все...
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27.01.2025 12:15 Відповісти
Интересно сколько профессиональных военных, таких как главный психолог ВСУ, купили себе автомобили?
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27.01.2025 12:16 Відповісти
Чому не встановили податок від 50% на це? Кошти б йшли на пікапи для фронту.
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27.01.2025 12:29 Відповісти
Це свідома політика ЗЕбанди, яка направляє гроші нації замість зброї на дорогі авто. Замість Єдиного телемарафету мав би бути ЄДИНИЙ лозунг "Все для фронта, все для перемоги!"
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27.01.2025 13:02 Відповісти
Не українці, а ваша й*бана зелена іліта, починаючи з різних МСЕКів та ТЦКшників, закінчуючи психіатрами та дупутатами. Українці зараз останні копійки рахують, бо ви економіку в гроб загнали.
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27.01.2025 13:04 Відповісти
Вся справа в пріоритетах. Волонтери просять пожертви на безпілотники та обладнання, а мирне населення дбає лише про те, у кого буде краща тачка. Може, у воєнний час такі товари оподатковувати 100-200%? Таким чином грошей вистачить на своєчасне забезпечення фронту та розробку нової зброї.
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27.01.2025 14:39 Відповісти

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