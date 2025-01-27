Українці торік витратили на нові автомобілі 125 мільярдів

Упродовж 2024 року українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що близько половини цієї суми зібрали авто лише п’яти марок. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota – 18,3 млрд грн. Другий результат у BMW – 16 млрд грн, третій – у Mercedes-Benz – 9,7 млрд грн.

Четверту сходинку займає Volkswagen, на ці авто українці витратили 9,2 млрд грн, замикає п’ятірку лідерів Renault – 6,4 млрд грн.

До десятки найпопулярніших брендів, на які не скупились українці, також потрапили

Audi, Skoda, Lexus, LandRover, Porsche.

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Як повідомлялося, упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше. Водночас торік українці придбали майже 70 тисяч нових авто.