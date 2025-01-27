Українці торік витратили на нові автомобілі 125 мільярдів
Упродовж 2024 року українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Зазначається, що близько половини цієї суми зібрали авто лише п’яти марок. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota – 18,3 млрд грн. Другий результат у BMW – 16 млрд грн, третій – у Mercedes-Benz – 9,7 млрд грн.
Четверту сходинку займає Volkswagen, на ці авто українці витратили 9,2 млрд грн, замикає п’ятірку лідерів Renault – 6,4 млрд грн.
До десятки найпопулярніших брендів, на які не скупились українці, також потрапили
Audi, Skoda, Lexus, LandRover, Porsche.
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Як повідомлялося, упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше. Водночас торік українці придбали майже 70 тисяч нових авто.
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І просто руки чешуться. Неймовірно чешуться руки - взяти та розхєрачити ті ситі морди разом з їх машинами.
А по правді війна то десь далеко там, в Києві наприклад війни немає, нових Тесл вже набагато більше ніж Ланосів
Сюди входять й нові авто, які купують волонтери, Порох, Кличко та мери інших міст..де статистика в цьому розрізі?
Цій статистиці вірити - себе обманювати. Зелена статистика. Аби написати й українців між собою посрати.
Ніхто в нормальному розумі не буде купляти нову автівку, яка вже при купівлі дешевшає на 30%, і в яку в будь-який момент часу може прилетіти як не шахед то цегла.
У вас ще є гроші? Тоді ми йдемо до вас.
"Бідні" українці купляють Audi, Lexus, LandRover, Porsche, BMW, Mercedes-Benz та Toyota. "Трохи бідніші" - Фолькс, Шкода та Рено.
Пересічні пасуться виключно на б/в.
Банани і кава теж не обовязковий імпорт.