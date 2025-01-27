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Новини
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Запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків, – Мінсоцполітики (оновлено)

пенсия,пенсионеры

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що з 2026 року можуть розпочатися перші накопичення в межах накопичувальної пенсійної системи.

Про це вона заявила під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розробив Кабінет Міністрів, ми вже провели перший раунд узгодження з усіма центральними органами виконавчої влади. Зараз зводимо до кінця застереження, які було висловлено, погоджуємо цифри з Міністерством фінансів", – зазначила вона.

Урядовиця переконана, що у 2025 році в межах найближчих місяців законопроєкт буде внесено до Верховної Ради, щоб ухвалити його та розпочати технічну підготовку до впровадження накопичувальної системи.

"Цього року законодавство, розробляємо ІТ-систему, напрацьовуємо концепт ощадливого та ефективного державного накопичувального фонду, і дасть Бог, із 2026 року можемо розпочати перші накопичення", – підсумувала Жолнович.

Згодом у пресслужбі Мінсоцполітики уточнили, що запровадження накопичувальної пенсійної системи не передбачатимуть підвищення податкового навантаження.

"Важливо: це НЕ призведе до збільшення навантаження на платників податків. Адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО. За власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок", – наголосили у міністерстві.

За попередніми розрахунками, очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсії, додали у Мінсоцполітики.

Що передбачено накопичувальною пенсійною системою

Як повідомлялося, на початку грудня цього року Міністерство соціальної політики розробило новий законопроєкт про пенсійну реформу, яким пропонується змінити механізм розрахунку виплат на солідарному рівні пенсійної систем.

Згідно із законопроєктом, пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії та страхової складової.

Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір складатиме 30% від мінімальної зарплати після податків.

Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати, для її розрахунку пропонують запровадити систему пенсійних балів. Ціну такого бала переглядатимуть кожного березня, що замінить традиційну індексацію пенсій.

Замість чинної системи, де пенсії зростають залежно від інфляції та зарплат, вартість бала залежатиме виключно від середньої зарплати в країні.

Щомісяця, протягом офіційного працевлаштування, людина зароблятиме пенсійні бали. Розмір майбутньої страхової пенсії визначатиметься множенням загальної кількості цих балів на вартість одного бала.

Автор: 

пенсійна реформа (271) пенсія (692) Міністерство соціальної політики (666)


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Топ коментарі
+19
До 26 року або України не буде, або ця жолнович здрисне на історичну батьківщину. Але гроші зельоні крастимуть зараз.
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27.01.2025 13:59
+14
Колись люди вже робили накопичення на пенсію, називалось здається вклади на сберкнижку. Доля усім відома. Є таке відчуття, що і нові накопичення в гривнях, матимуть таку долю.
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27.01.2025 14:33
+13
потрібні прийняти закон за яким всі накопичувальні відрахування здійснюються на закордонні рахунки наприклад німецьких страхових компаній, які виплачують пенсії німецьким пенсіонерам - все інше, то черговий прогнозований кидок від держави
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27.01.2025 15:02
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А ті, що вже отримують пенсіїї? Також будуть розраховувати по-новому?
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27.01.2025 13:47 Відповісти
буде кілька варіацій: якщо ти прокурор-інвалід на пенсії і після впроваждення реформи твоя пенсія зрозсте , то будуть розраховувати по новому, якщо зменшить, то в суд і як раніше. Якщо ти вчитель і твоя пенсія зменшиться, то будуть розраховувати по-новому і можеш хоч до ВС дійти нічого не зміниться
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27.01.2025 14:56 Відповісти
Так. 3200 базова + 8 разів по Є - балу
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27.01.2025 23:01 Відповісти
А тим, хто буде задавати багато питань, без базової, по Є - - балу
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27.01.2025 23:07 Відповісти
А ті, хто отримують пенсію, мають бути людьми досвідченими. І пам'ятати. Інвестиції, акції, дивіденди, акцію вам надрукують на принтері. З булавою, турніком, піаніною і чим забажаєте. І отримуєте йух. В сметані, якщо пощастить. Як ні, то без сметани, просто йух і злиденну старість. Ну боло ж уже в 90 роках. Коротка у людей пам'ять.....
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27.01.2025 23:16 Відповісти
До 26 року або України не буде, або ця жолнович здрисне на історичну батьківщину. Але гроші зельоні крастимуть зараз.
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27.01.2025 13:59 Відповісти
поки в країні не буде стабільності, довіри населення до влади, працююче право, про успіх цієї реформи можна забути
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27.01.2025 22:58 Відповісти
Пропали гроші ! Усе піде на маєтки в Іспанії.
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27.01.2025 14:09 Відповісти
Бо треба буде думати за кого голос віддавати на виборах. Бо демократично змінити владу буде шанс, головне його не профукать
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27.01.2025 22:40 Відповісти
Oй який ви наївний ,Андрію. Голосуватимуть у Дії і там намалюють собі все, що захочуть. Скажуть, українці з-за кордону проголосували.
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27.01.2025 23:04 Відповісти
Кому на песнсію скидатись будемо? Гроші підуть до бубочки чи до його регента?
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27.01.2025 14:29 Відповісти
Розмір майбутньої страхової пенсії визначатиметься множенням загальної кількості деблів на вартість одного ї бала - все чітко і зрозуміло.
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27.01.2025 14:31 Відповісти
Як казав дєдушка Рабіновіч "нікаму ніфуя, пішетса вмєстє ілі раздельна?"
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27.01.2025 14:32 Відповісти
Колись люди вже робили накопичення на пенсію, називалось здається вклади на сберкнижку. Доля усім відома. Є таке відчуття, що і нові накопичення в гривнях, матимуть таку долю.
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27.01.2025 14:33 Відповісти
Теж не розумію, хто буде гарантувати ці вклади. Тут навіть за депозит певним бути не можеш
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27.01.2025 22:16 Відповісти
Самі працівники повинні вибирати які активи накопичувати і явно не державі це віддавати-чи покупка закордонних акції,фючерсів ітд повинні бути через частні пенсійні фонд з прогнозованною дохідністю.
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27.01.2025 14:49 Відповісти
потрібні прийняти закон за яким всі накопичувальні відрахування здійснюються на закордонні рахунки наприклад німецьких страхових компаній, які виплачують пенсії німецьким пенсіонерам - все інше, то черговий прогнозований кидок від держави
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27.01.2025 15:02 Відповісти
Ще такого не чув, щоб пенсійні накопичення зберігали в іншій державі, чи іншій валюті. А німцям таке нащо? І хто буде виступати гарантом таких відрахувань і накопичень. Пенсійні гроші то завжди частина економіки держави, ніхто так просто таке нікому не віддасть і таких прикладів і механізмів, як ви придумали, мабуть немає.
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27.01.2025 17:50 Відповісти
звісно ви праві, але й в українських реаліях зберігати пенсійні накопичення в гривні - чистий стьоб. З великою ймовірністю, після війни Україна зайде в економічну кризу на десятиліття, з відповідним польотом курса гривні. Тож єдина можливість для реальних накопичень - це таки зберігати в доларах/евро, і звісно механізм можна реалізувати, було б бажання.
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27.01.2025 18:49 Відповісти
Деньги короче нужны здесь и сейчас... обяжите работодателя платить в чем проблема?... значит тех у кого по 30 лет стажа, с введением баллов-вы уже прокинули???
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27.01.2025 14:58 Відповісти
Так роботодавець в будь-якому випадку все одно зніме з вашої зарплати, а не сам заплатить
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27.01.2025 22:17 Відповісти
Какая может быть пенсия если на одного работающего два пенсионера?
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27.01.2025 15:13 Відповісти
9,5 мільйона людей сплачуватимуть єдиний соціальний внесок, і 11 мільйонів пенсіонерів пенсію отримують. А це один до одного співвідношення
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27.01.2025 22:53 Відповісти
Скільки з тих 9,5 млн платників єдиного соціального внеску бюджетники? Тобто ті, яки до бюджету та фондів вносять менше ніж звідти отримують?
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28.01.2025 08:23 Відповісти
А давайте зробимо краще, ви підете до чорта, а люди будуть самі вирішувати накопичувати пенсію, чи ні ?
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27.01.2025 15:18 Відповісти
Міністерка нехай ще досидить до 26-го року.
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27.01.2025 16:36 Відповісти
уряд вже давно треба було змінити, вони якісь відірвані від реальних проблем людей і економіки. більше шкоди ніж допомоги населенню роблять. одна тотальна фіскалізація чого вартує
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27.01.2025 22:41 Відповісти
Коли ця влада піде, нехай обов'язково забере із собою всі свої реформи.
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27.01.2025 16:42 Відповісти
Не піде вона нікуди. Голосуватимуть у Дії і там намалюють собі все, що захочуть. Скажуть, українці з-за кордону проголосували.
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27.01.2025 23:09 Відповісти
Гнати в шию желнович вона не опікується ні пенсіонерами,ні їх виплатами,ні індексацією,нічим зовсім.
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27.01.2025 17:22 Відповісти
Як то кажуть: "без лоха і жизнь плоха"))
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27.01.2025 17:53 Відповісти
кратко и в тему,жаль большинство так и не поняло как их имеют последние 33 года,это даже не бдсм этот жестяк покруче.для начала задайтесь подсчетом того,сколько мы в общем отдаем налогов,....и это только начало
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27.01.2025 23:12 Відповісти
Подивився на світлину - гарно тьотка виглядає і все у неї добре під час цієї війни , і з нерухомістю за кордоном добре , і з рахунками в оффшорах добре , і кріпту мабуть має.

Ось так і має виглядати справжній переможець2019 ! Чи не так , лохи2019?
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27.01.2025 18:34 Відповісти
І повернула в бюджет 1 млрд грн, виділених на протезування. Після приватизації державних протезних заводів. Нєнуашо? У них все норм
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27.01.2025 20:08 Відповісти
А на специальные пенсии прокурорам-инвалидам-судьям кто будет собирать? Тоже народ?
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27.01.2025 19:00 Відповісти
Ви самі собі і відповіли на ваше запитання.
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27.01.2025 23:10 Відповісти
армянское радио спрашивает ..что це таке накопичувальна пенсія в украіні.. ??? --відповідь . це ммм піраміда імені мавроді
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27.01.2025 19:37 Відповісти
Успіх реформи - у довірі людей, як ви вважаєте відсоток довіри населення до української влади сьогодні? з цього можна робити певні висновки
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27.01.2025 22:51 Відповісти
Думаю, накопичувальна пенсія у 2026 р. для нинішньої влади буде вже неактуальною, надіюсь, не встигнуть з третяковою і ко накрасти. І Трамп не дасть. Сподіваюсь, що не встигнуть і щезнути.
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27.01.2025 20:05 Відповісти
Яка різниця, як ви це називаєте, податок, збір чи обов'язкове відрахування, якщо в цьому випадку ви все одно забираєте в людини гроші?
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27.01.2025 22:14 Відповісти
Крута система. У кацапів була така сама. ***** бабло вкрало, систему заморозило.
ХужеНеБудет!
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27.01.2025 22:19 Відповісти
Отак не зчуєшся коли станеш 51м штатом...
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27.01.2025 22:40 Відповісти
Kому ми потрібні? Нікому.
От і не хочуть нас ніде, ні в Європі, ні в НАТО.
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27.01.2025 23:13 Відповісти
Якось впевненості в тому, що наше покоління взагалі отримуватиме пенсії у мене не має. Розраховувати можна виключно на власні сили і треба вже думати про старість, бо час плине швидко
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27.01.2025 22:38 Відповісти
а початок пенсійної реформи у 25 році, та відрахування із зарплат 9%, щоб збільшити розмір пенсії в майбутньому, це інше?
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27.01.2025 22:43 Відповісти
Накопичення, при нестабільній валюті, не має сенсу. Золото, срібло, дорогоцінне каміння - кращі вклади.
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27.01.2025 23:03 Відповісти
1. з солідарною системою все зрозуміло - будуть "є-балли". І сенс в них буде саме такий, як ви прочитали в лапках - най*бувати громадян. І причина впровадження "є-баллів" зрозуміла - бабла немає, українці не бажаються вимагати в роботодавців підвищення зарплат, тому в країні продовжуватиметься ситуація, коли працівники працюють за $300, а навіть найдрібніші "начальнички" будуть мерси нові кожного року купувати.
2. накопичувальна система - то ласий шматок. По-перше, брехня щодо незмінності податків - накопичувальний внесок прописаний в законопроекті 9212 як додатковий до єдиного (ЄСВ), там і правила обліку, нарахування та стягнення окремі прописані. Тож це реально додатковий податок на фонд заробітної плати. А ласий шматок, тому що навіть за 1% від ЗП в перший рік - це десятки мільярдів гривень в передачу "авторизованим пенсійним фондам" на управління. А те, що він називається "накопичувальним внеском" і ніби-то одразу належить громадянину - то таке, рюшечки. Гроші громадянин до настання пенсійного віку взяти не зможе ці реально, а чи доживе і чи не згорять ті гроші від інфляції - невідомо, так же, як і "чи не почне через 5 років ПФУ запроваджувати черові є-балли, що нівелюють всі накопичені страхові стажі тощо", або як Аргентині - чи не приймуть закон, яким всі ті пенсійні накопичення просто ... націоналізували.
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27.01.2025 23:29 Відповісти
Вводить ЄВРО або $.ГРИВНЮ ,як прокладку для обезцінення робочої сили і монетарного шахрайства разом з цією безвідповідальною банківською системою ,прибирайте.А ось тоді можлива накопичувальна система!Все іньше -це ЛАПША!
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28.01.2025 09:32 Відповісти

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