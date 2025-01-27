Запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків, – Мінсоцполітики (оновлено)

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що з 2026 року можуть розпочатися перші накопичення в межах накопичувальної пенсійної системи.

Про це вона заявила під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розробив Кабінет Міністрів, ми вже провели перший раунд узгодження з усіма центральними органами виконавчої влади. Зараз зводимо до кінця застереження, які було висловлено, погоджуємо цифри з Міністерством фінансів", – зазначила вона.

Урядовиця переконана, що у 2025 році в межах найближчих місяців законопроєкт буде внесено до Верховної Ради, щоб ухвалити його та розпочати технічну підготовку до впровадження накопичувальної системи.

"Цього року законодавство, розробляємо ІТ-систему, напрацьовуємо концепт ощадливого та ефективного державного накопичувального фонду, і дасть Бог, із 2026 року можемо розпочати перші накопичення", – підсумувала Жолнович.

Згодом у пресслужбі Мінсоцполітики уточнили, що запровадження накопичувальної пенсійної системи не передбачатимуть підвищення податкового навантаження.

"Важливо: це НЕ призведе до збільшення навантаження на платників податків. Адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО. За власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок", – наголосили у міністерстві.

За попередніми розрахунками, очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсії, додали у Мінсоцполітики.

Що передбачено накопичувальною пенсійною системою

Як повідомлялося, на початку грудня цього року Міністерство соціальної політики розробило новий законопроєкт про пенсійну реформу, яким пропонується змінити механізм розрахунку виплат на солідарному рівні пенсійної систем.

Згідно із законопроєктом, пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії та страхової складової.

Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір складатиме 30% від мінімальної зарплати після податків.

Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати, для її розрахунку пропонують запровадити систему пенсійних балів. Ціну такого бала переглядатимуть кожного березня, що замінить традиційну індексацію пенсій.

Замість чинної системи, де пенсії зростають залежно від інфляції та зарплат, вартість бала залежатиме виключно від середньої зарплати в країні.

Щомісяця, протягом офіційного працевлаштування, людина зароблятиме пенсійні бали. Розмір майбутньої страхової пенсії визначатиметься множенням загальної кількості цих балів на вартість одного бала.