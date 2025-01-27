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Новини
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Українці почали рідше користувалися державними онлайн-послугами. У Мінцифри назвали причину

федоров,дія

Упродовж 2024 року державними цифровими послугами активно користувалися 55% українців проти 64% роком раніше. Водночас торік зросла частка тих, хто задоволений якістю таких послуг.

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

На думку експертів, причина зниження показника користування цифровими послугами полягає в автоматизації процесів та зменшенні потреб в одноразових послугах – ще більше процесів відбуваються без "ручного" регулювання.

При цьому рівень задоволеності цифровими послугами зріс на 5% і досяг 84% у 2024 році у порівнянні з 78,5% у 2023-му. Найпопулярнішими електронними послугами залишаються сервіси "Дії", реєстрація транспортних засобів та отримання інформації з державних реєстрів.

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Також більшість українців підтримує тренд на цифровізацію. Кожен другий опитаний віддає перевагу онлайн-сервісам. При цьому 31% респондентів поєднує електронні та традиційні способи отримання послуг, а 11% повністю віддають перевагу офлайн-формату.

Також аналітики визначили, що 67% респондентів зазначили відсутність потреби в цифрових сервісах, 44% вказали на нестачу необхідних навичок, а 26% висловили недовіру до онлайн-формату.

Дослідження провели на замовлення ПРООН в Україні за підтримки Швеції в межах "Проекту підтримки Дія" та в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

Як повідомлялося, на Єдиному порталі державних послуг "Дія" можна отримати понад 130 електронних послуг та сервісів, тоді як у мобільному застосунку "Дія" – лише близько 30. Це зумовлено тим, що на порталі велика категорія послуг спрямована на бізнес-аудиторію,  і їх важко перевести у формат додатку. Водночас у застосунку доступні переважно послуги, отримання яких можна спростити до пари кліків.

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опитування (332) диджиталізація (50) Мінцифри (821)


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Мабуть тому, що у будь-який момент вони можуть бути як дія на три тижні, того, нафеднутися, зіграти у кібербезпеку з хведоровим і програти.
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27.01.2025 15:26 Відповісти
Мабуть тому, що державні інституції ЗЄ зруйнував, а Державу перетворив на шахрая та здирника?
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27.01.2025 15:33 Відповісти
Хто ще хоче подарувати свої персональні дані фсб?
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27.01.2025 15:48 Відповісти
Твої персональні дані, якщо вони комусь потрібні, вже є у всіх базах з моменту коли ти відкривав платіжну чи кредитну картку в якомусь банку, + коли ти почав користуватись смартфоном. Так шо не переймайся.
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27.01.2025 16:25 Відповісти
Рано чи пізно ту всрану браковану диряву про-москальську ''паро-Дію'' від Федорова-Зеленського відправлять в утилізацію і при зміні влади після виборів буде запроваджено новий державний електронний сервіс для громадян.
А зараз головне - перемога у війні з москальськими окупантами.
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27.01.2025 15:58 Відповісти
Інтернет дорожчає... Краще не онлайн, а на укрпошті....
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27.01.2025 16:17 Відповісти
просто в країні фактично менше людей, ніж декларується
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27.01.2025 18:16 Відповісти

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