Українці почали рідше користувалися державними онлайн-послугами. У Мінцифри назвали причину

Упродовж 2024 року державними цифровими послугами активно користувалися 55% українців проти 64% роком раніше. Водночас торік зросла частка тих, хто задоволений якістю таких послуг.

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

На думку експертів, причина зниження показника користування цифровими послугами полягає в автоматизації процесів та зменшенні потреб в одноразових послугах – ще більше процесів відбуваються без "ручного" регулювання.

При цьому рівень задоволеності цифровими послугами зріс на 5% і досяг 84% у 2024 році у порівнянні з 78,5% у 2023-му. Найпопулярнішими електронними послугами залишаються сервіси "Дії", реєстрація транспортних засобів та отримання інформації з державних реєстрів.

Читайте також: Майже 60% українців не користуються додатком "Дія"

Також більшість українців підтримує тренд на цифровізацію. Кожен другий опитаний віддає перевагу онлайн-сервісам. При цьому 31% респондентів поєднує електронні та традиційні способи отримання послуг, а 11% повністю віддають перевагу офлайн-формату.

Також аналітики визначили, що 67% респондентів зазначили відсутність потреби в цифрових сервісах, 44% вказали на нестачу необхідних навичок, а 26% висловили недовіру до онлайн-формату.

Дослідження провели на замовлення ПРООН в Україні за підтримки Швеції в межах "Проекту підтримки Дія" та в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

Як повідомлялося, на Єдиному порталі державних послуг "Дія" можна отримати понад 130 електронних послуг та сервісів, тоді як у мобільному застосунку "Дія" – лише близько 30. Це зумовлено тим, що на порталі велика категорія послуг спрямована на бізнес-аудиторію, і їх важко перевести у формат додатку. Водночас у застосунку доступні переважно послуги, отримання яких можна спростити до пари кліків.