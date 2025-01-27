Росіянам заборонили привозити сир і хамон із Європи

На кордоні з Росією почали вилучати сир, хамон, шинку та ковбаси з Європейського Союзу. Россільгоспнагляд заборонив ввозити цю та іншу продукцію тваринництва, причому навіть для особистого користування.

Про це пише The Moscow Times.

Російське відомство пояснило обмеження спалахом ящуру в Німеччині. Так, небезпеку становлять "м'ясна, молочна продукція, корми та кормові добавки". Делікатеси з птиці пропустять, оскільки вона не сприйнятлива до ящуру.

Ящур – гостре вірусне захворювання, характерне для парнокопитних тварин. Найбільш сильно до нього схильні свині та велика рогата худоба, менш сприйнятливі – вівці та кози. Людина може заразитися ящуром при вживанні молочної та м'ясної продукції, виготовленої з хворих тварин.

На масову конфіскацію хамону та сиру поскаржилися росіяни, які повертаються з європейських країн. За їхніми словами, перевіряють "всіх поголовно". Продукти вилучають як на повітряних,так і на сухопутних кордонах.

Скрізь з'явилися попередження про заборону ввезення тваринницької продукції з ЄС з посиланням на наказ Россільгоспнагляду.

Обмеження почали діяти з 20 січня. За 11 днів до цього Німеччина повідомила Всесвітній організації здоров'я тварин про виявлення першого за остпнні 37 років спалаху ящуру.

У грудні минулого року голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Анатолій Аксаков підтримав ідею повернення продуктових талонів, як у СРСР. На думку Аксакова, "ініціатива має здорову основу" та її потрібно поширити на всю Росію: так "люди, які мають потребу", "за будь-яких обставин знатимуть, що вони забезпечені відповідним мінімумом продуктів і товарів, які необхідні для життя".

Перед тим стало відомо, що продукти харчування в Росії 2025 року можуть подорожчати ще на 8-20% через загальну інфляцію, зростаючі транспортні витрати та високу ключову ставку Центробанку РФ.