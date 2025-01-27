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Новини
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Росіянам заборонили привозити сир і хамон із Європи

Росіянам заборонили привозити сир і хамон із Європи

На кордоні з Росією почали вилучати сир, хамон, шинку та ковбаси з Європейського Союзу. Россільгоспнагляд заборонив ввозити цю та іншу продукцію тваринництва, причому навіть для особистого користування.

Про це пише The Moscow Times.

Російське відомство пояснило обмеження спалахом ящуру в Німеччині. Так, небезпеку становлять "м'ясна, молочна продукція, корми та кормові добавки". Делікатеси з птиці пропустять, оскільки вона не сприйнятлива до ящуру.

Ящур – гостре вірусне захворювання, характерне для парнокопитних тварин. Найбільш сильно до нього схильні свині та велика рогата худоба, менш сприйнятливі – вівці та кози. Людина може заразитися ящуром при вживанні молочної та м'ясної продукції, виготовленої з хворих тварин.

На масову конфіскацію хамону та сиру поскаржилися росіяни, які повертаються з європейських країн. За їхніми словами, перевіряють "всіх поголовно". Продукти вилучають як на повітряних,так і на сухопутних кордонах.

Скрізь з'явилися попередження про заборону ввезення тваринницької продукції з ЄС з посиланням на наказ Россільгоспнагляду.

Обмеження почали діяти з 20 січня. За 11 днів до цього Німеччина повідомила Всесвітній організації здоров'я тварин про виявлення першого за остпнні 37 років спалаху ящуру. 

У грудні минулого року голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Анатолій Аксаков підтримав ідею повернення продуктових талонів, як у СРСР. На думку Аксакова, "ініціатива має здорову основу" та її потрібно поширити на всю Росію: так "люди, які мають потребу", "за будь-яких обставин знатимуть, що вони забезпечені відповідним мінімумом продуктів і товарів, які необхідні для життя".

Перед тим стало відомо, що продукти харчування в Росії 2025 року можуть подорожчати ще на 8-20% через загальну інфляцію, зростаючі транспортні витрати та високу ключову ставку Центробанку РФ.

Автор: 

заборона (461) продукти (761) росія (14387) санкції (4473) їжа (133)


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Топ коментарі
+11
Лише щі та брюква спасуть скрєпність рабсеян! Сири та хамон руйнують віру в путлєра!
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27.01.2025 16:38
+10
Правильно! Треба хрєн без солі жерти.
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27.01.2025 16:32
+8
Правильно зробили, бо три митники загинули, захлинувшись слиною. А сусіди фбс завалили доносами
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27.01.2025 16:37
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Правильно! Треба хрєн без солі жерти.
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27.01.2025 16:32 Відповісти
Тільки хрен баранів і козлів. Вони менш сприятливі до захворювання ящуром.
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27.01.2025 17:14 Відповісти
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27.01.2025 19:43 Відповісти
"- В районе ящур !"
- А, тогда понятно."
Кавказская пленница

.
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27.01.2025 19:23 Відповісти
Я не великий ветеринар, Але, здається, що ящуром свині НЕ хворіють.
Та й хамон, прошутто і т.д. виробляють в Південній Європі, а там свинячої чуми немає.

але то таке!
якщо сказали "Нет !", то значить НЕТ !

.
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27.01.2025 19:28 Відповісти
...ібо, нефуй!
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27.01.2025 16:33 Відповісти
Правильно зробили, бо три митники загинули, захлинувшись слиною. А сусіди фбс завалили доносами
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27.01.2025 16:37 Відповісти
Лише щі та брюква спасуть скрєпність рабсеян! Сири та хамон руйнують віру в путлєра!
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27.01.2025 16:38 Відповісти
"фильтрующийся вирус ящура, особенно бурно развивается в организмах ослабленных руцким миром" ))
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27.01.2025 16:49 Відповісти
Що, знову?
Чавіть помідори, поки вони у вас ще є.
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27.01.2025 17:04 Відповісти
Десь я це вже бачив.
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27.01.2025 17:28 Відповісти
Відібрати хамон, тож не всьо, треба ж всім парнокопитним зробити укол для профілактики і не х .й щаст. ть по заграніцам.
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27.01.2025 19:44 Відповісти
нехай болт смокчуть , у пяної мавпи твереза не дасть
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27.01.2025 20:13 Відповісти

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