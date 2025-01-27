Інспектори "Укртрансбезпеки" почали штрафувати водіїв Bolt та Uklon за відсутність ліцензії

Інспектори Державної служби з безпеки на транспорті почали проводити рейдові перевірки водіїв, які працюють з відомими сервісами таксі.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки у Telegram.

Зокрема, під час рейдової перевірки у Львівській області інспектори спільно з патрульною поліцією зупинили легкові автомобілі марки Nissan та Peugeot, що здійснювали перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення.

"Під час перевірки документів, на підставі яких здійснюються перевезення пасажирів було встановлено, що водії не є суб’єктами господарської діяльності та не мають ліцензії на здійснення такої діяльності. На водіїв були складені протоколи за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 164 КУпАП, відповідальність за якою визначить суд", – зазначається у повідомленні.

В Укртрансбезпеці нагадали, що ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від 17 000 до 34 000 грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада може надати статус податкових агентів цифровим платформам, таким як Uklon, Uber або Bolt. Після цього вони самостійно будуть утримувати податки з доходів своїх користувачів-водіїв і сплачувати їх до держбюджету, розповідав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Раніше сервіси таксі Uklon, Uber і Bolt вже погодилися сплачувати в Україні так званий "податок на Google", тобто стягувати із споживачів ПДВ на онлайн-послуги.

Нагадаємо, Державна податкова служба також анонсувала масові перевірки водіїв таксі, оскільки вони працюють без реєстрації та використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО або ПРРО).