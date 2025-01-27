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Новини
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Інспектори "Укртрансбезпеки" почали штрафувати водіїв Bolt та Uklon за відсутність ліцензії

Інспектори

Інспектори Державної служби з безпеки на транспорті почали проводити рейдові перевірки водіїв, які працюють з відомими сервісами таксі.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки у Telegram.

Зокрема, під час рейдової перевірки у Львівській області інспектори спільно з патрульною поліцією зупинили легкові автомобілі марки Nissan та Peugeot, що здійснювали перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення.

"Під час перевірки документів, на підставі яких здійснюються перевезення пасажирів було встановлено, що водії не є суб’єктами господарської діяльності та не мають ліцензії на здійснення такої діяльності. На водіїв були складені протоколи за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 164 КУпАП, відповідальність за якою визначить суд", – зазначається у повідомленні.

В Укртрансбезпеці нагадали, що ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від 17 000 до 34 000 грн.

Інспектори Укртрансбезпеки почали штрафувати водіїв Bolt та Uklon

Як повідомлялося, Верховна Рада може надати статус податкових агентів цифровим платформам, таким як Uklon, Uber або Bolt. Після цього вони самостійно будуть утримувати податки з доходів своїх користувачів-водіїв і сплачувати їх до держбюджету, розповідав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Раніше сервіси таксі Uklon, Uber і Bolt вже погодилися сплачувати в Україні так званий "податок на Google", тобто стягувати із споживачів ПДВ на онлайн-послуги.

Нагадаємо, Державна податкова служба також анонсувала масові перевірки водіїв таксі, оскільки вони працюють без реєстрації та використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО або ПРРО).

Автор: 

перевірка (646) таксі (266) штраф (1120) Укртрансбезпека (102)


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Топ коментарі
+12
А праця без ЛІЦЕНЗІЇ це праця на сонечку а не у тені?
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27.01.2025 18:59
+11
Шакали зголодніли-їх все більше а "кормової бази" все менше!
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27.01.2025 18:39
+10
Яка дурістика. Заганяють бізнес в тінь.
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27.01.2025 18:26
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Яка дурістика. Заганяють бізнес в тінь.
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27.01.2025 18:26 Відповісти
А праця без ЛІЦЕНЗІЇ це праця на сонечку а не у тені?
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27.01.2025 18:59 Відповісти
Шакали зголодніли-їх все більше а "кормової бази" все менше!
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27.01.2025 18:39 Відповісти
Шакали гризутся з шакалами без ліцензії.
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27.01.2025 19:00 Відповісти
Маєш прізвище германців?
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28.01.2025 08:30 Відповісти
Uklon, Uber і Bolt не надають послуг з перевезення. Відповідно, водії, які користуються послугами цих платформ для пошуку пасажирів, не є працівниками вказаних компаній. Тому компанії аж ніяк не можуть бути податковими агентами та утримувати з заробітку водіїв якісь "податки".
Це як призначити податковим агентом сайт Booking.com, щоб він утримував податки з доходів користувачів, які здають житло через цей сервіс.
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27.01.2025 19:05 Відповісти
Це аж ніяк не захистить водія від штрафу.
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27.01.2025 22:36 Відповісти
І скажіть, що це не рекет на державному рівні.
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27.01.2025 19:12 Відповісти
Сервис такси Bolt потерял лицензию в Польше.
Требования в Польше к водителю Болт

Возраст от 20 лет
По правилам сервиса необходим водительский стаж от 1 года.
Машина от 2003 года Ваша машина должна быть как минимум 4-х дверной и в хорошем состоянии.
Лицензия на такси
Если у Вас нет лицензии, ее можно получить или работать через партнера.
це не рекет на державному рівні ???
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27.01.2025 19:30 Відповісти
Ми не у польщі, а у сраному Шапітолії.

І шапітолійськими державними мужами рухають зовсім інші мотиви.
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27.01.2025 19:39 Відповісти
У нас це рекет на державному рівні ???
А у Польщі ні .... ???
Bolt один і там і тута ...

Требования к автомобилю водителя Uber в США


Минимальный возраст, установленный вашим штатом или городом.

Необходимый опыт вождения (обычно минимум 1 год, а для водителей младше 25 лет - 3 года).

Наличие автомобиля, который отвечает стандартам Uber.

Лицензия на такси

Действующее водительское удостоверение США.

Подтверждение проживания в штате или городе, где вы собираетесь работать.

Регистрационные и страховые документы на ваш автомобиль.

Фотография профиля водителя.
праця на Uber це не рекет на державному рівні ???

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27.01.2025 19:58 Відповісти
Ще раз для відсталих:
Наповнення казни і дотримання законів не мають нічого спільного з ЗЄ-владою.
Тут тільки державний рекет, рейдерство, здирництво та корупція.
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27.01.2025 20:08 Відповісти
Суть вашого посилу, скрізь всі лайно, і тільки ви, цукерка з̶ ̶т̶о̶г̶о̶ ̶ж̶ ̶с̶а̶м̶о̶г̶о̶ ̶л̶а̶й̶н̶а̶
А по факту, чим водії таксі, краще за тих хто працює офіційно?
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27.01.2025 21:25 Відповісти
А тут справа не у водіях таксі, а у системному грабуванні ЗЄ-вдадою бізнесу, населення, держави.
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27.01.2025 22:20 Відповісти
Ще 23.01 користувався сервісом таксі болт в Польщі , а 27.01 вже втратив ліцензію ? Чи в Польщі Болт без ліцензії ?
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28.01.2025 11:31 Відповісти
Bolt учреділ нову компанію Bolt Ride zp.o.o. паралельно з Services
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28.01.2025 11:37 Відповісти
Дуже вчасно, справді! У країні купа викликів, але ні, давайте краще зробимо героїчний рейд на водіїв таксі. Головне - зупинити небезпеку у вигляді Peugeot без ліцензії, бо саме вони, очевидно, підривають економіку й безпеку країни. Наступний крок - штрафи за надто гучну музику в салоні?
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27.01.2025 19:13 Відповісти
Коли їх почнуть штрафувати, за те, що не пропускають пішоходів на пішохідних переходах? Буквально вже по ногах їздять.
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27.01.2025 19:28 Відповісти
Коли почнуть штрафувати пішоходів які вибігають на пішохідний перехід одразу перед автомобілем який рухається на швидкості ?
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21.02.2025 11:22 Відповісти
Просто інспектори Укртрансбезпеки проголодались,т.я. у всіх час великого Хапка,а вони що гірші.
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27.01.2025 19:40 Відповісти
Ще одна конторка, яка геть не потрібна, але існує на наші кошти. І у них там штат на скільки дивізій?
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27.01.2025 20:04 Відповісти
тоді хто возить через блаблакар теж в групі ризику
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27.01.2025 20:22 Відповісти
Яким це чином, якщо людина їде на легковому авто?
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27.01.2025 21:17 Відповісти
В уклоні теж на легковому
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27.01.2025 23:04 Відповісти
Цікаво, а як вони їх виявляють, коли більшість водіїв, працюють на авто, без розпізнавальних знаків?
Вже давно, можна було розробити систему сплати податків водіями таксі, але ж апетити держави, до такого ступеня непомірні, що після сплати усіх поборів, мимоволі виникає питання доцільності цього роду діяльності.
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27.01.2025 21:15 Відповісти
На даний час податок в Україні близько 70%, а ціль збільшити в двічі, тому що провладні особи не встигають забезпечити себе за один термін своєї тяжкої праці .
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28.01.2025 11:38 Відповісти
Перепрошую, інспектор ШО? Та він ніхто! Кажете поліціі - це пасажир їде безплатно, наклейка - просто реклама. А «інспектора трансбезпеки» шлете нахєр - у нього немає повноважень у вас перевіряти документи. Це не поліція. При поліці просто шлете його нах. Все.
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28.01.2025 10:19 Відповісти
контрольна закупка з БЭБ ? Ні, не чув...
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28.01.2025 10:26 Відповісти
До лісу такого інспектора
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29.01.2025 08:50 Відповісти
А для чого людині ліцензія щоб годувати сім'ю???
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28.01.2025 11:08 Відповісти
Зелебобіки забули що Конституція на паузі чи що?
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29.01.2025 08:49 Відповісти

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