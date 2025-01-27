Інспектори "Укртрансбезпеки" почали штрафувати водіїв Bolt та Uklon за відсутність ліцензії
Інспектори Державної служби з безпеки на транспорті почали проводити рейдові перевірки водіїв, які працюють з відомими сервісами таксі.
Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки у Telegram.
Зокрема, під час рейдової перевірки у Львівській області інспектори спільно з патрульною поліцією зупинили легкові автомобілі марки Nissan та Peugeot, що здійснювали перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення.
"Під час перевірки документів, на підставі яких здійснюються перевезення пасажирів було встановлено, що водії не є суб’єктами господарської діяльності та не мають ліцензії на здійснення такої діяльності. На водіїв були складені протоколи за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 164 КУпАП, відповідальність за якою визначить суд", – зазначається у повідомленні.
В Укртрансбезпеці нагадали, що ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від 17 000 до 34 000 грн.
Як повідомлялося, Верховна Рада може надати статус податкових агентів цифровим платформам, таким як Uklon, Uber або Bolt. Після цього вони самостійно будуть утримувати податки з доходів своїх користувачів-водіїв і сплачувати їх до держбюджету, розповідав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").
Раніше сервіси таксі Uklon, Uber і Bolt вже погодилися сплачувати в Україні так званий "податок на Google", тобто стягувати із споживачів ПДВ на онлайн-послуги.
Нагадаємо, Державна податкова служба також анонсувала масові перевірки водіїв таксі, оскільки вони працюють без реєстрації та використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО або ПРРО).
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Це як призначити податковим агентом сайт Booking.com, щоб він утримував податки з доходів користувачів, які здають житло через цей сервіс.
Требования в Польше к водителю Болт
Возраст от 20 лет
По правилам сервиса необходим водительский стаж от 1 года.
Машина от 2003 года Ваша машина должна быть как минимум 4-х дверной и в хорошем состоянии.
Лицензия на такси
Если у Вас нет лицензии, ее можно получить или работать через партнера.
це не рекет на державному рівні ???
І шапітолійськими державними мужами рухають зовсім інші мотиви.
А у Польщі ні .... ???
Bolt один і там і тута ...
Требования к автомобилю водителя Uber в США
Минимальный возраст, установленный вашим штатом или городом.
Необходимый опыт вождения (обычно минимум 1 год, а для водителей младше 25 лет - 3 года).
Наличие автомобиля, который отвечает стандартам Uber.
Лицензия на такси
Действующее водительское удостоверение США.
Подтверждение проживания в штате или городе, где вы собираетесь работать.
Регистрационные и страховые документы на ваш автомобиль.
Фотография профиля водителя.
праця на Uber це не рекет на державному рівні ???
Наповнення казни і дотримання законів не мають нічого спільного з ЗЄ-владою.
Тут тільки державний рекет, рейдерство, здирництво та корупція.
А по факту, чим водії таксі, краще за тих хто працює офіційно?
Вже давно, можна було розробити систему сплати податків водіями таксі, але ж апетити держави, до такого ступеня непомірні, що після сплати усіх поборів, мимоволі виникає питання доцільності цього роду діяльності.