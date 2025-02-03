Польський бізнес готується до відбудови України. Які галузі розглядаються?

Польські фірми готуються до відбудови України. Так, із представниками різних галузей утримується постійний регулярний контакт, а компанії інформовані про те, що відбувається в польсько-українських відносинах.

Про це розповів уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль, передає Polskie Radio.

"Ми разом працювали над проєктами для Ukraine Facility. Вони дуже добре підготовлені. Ми плануємо спільну навчальну поїздку до Туреччини, щоб порівняти потенціал і побачити, де є можливості для синергії. Із цієї нагоди ми підготували кілька надійних експертних висновків, які показують, де ми можемо реально залучитися, і ми додатково працюємо з вибраними галузями. Це однозначно будівельна галузь, і авіаційна галузь теж одна з них", – розказав Коваль.

Своєю чергою в.о. директора Польського економічного Інституту Павел Слівовський заявив, що в структурі польської промисловості є такі виробничі сектори, які можуть виграти від відбудови України на основі експорту туди товарів. Один із пріоритетів, за словами Слівовського, це віконні столярні вироби.

Він додав, що Польща в розмовах про майбутнє економічної співпраці з Україною має думати про більш стратегічні плани.

"Треба акцентувати на присутності польських компаній на українському ринку, про польську торгівлю в Україні та з Україною, про співпрацю, про інвестиції в українські компанії, їхній розвиток. Тож коли ми говоримо про ці переваги співпраці, окрім того, що нам потрібен стабільний, безпечний сусід на східному кордоні, нам також потрібна там економіка, яка стабільно розвивається, інтегрується з Європою, що буде великою перевагою для польської економіки", – підсумував він.

Раніше стало відомо, що польська компанія Seco/Warwick, яку звинувачують у співпраці з Росією у сфері озброєнь, втратила контракт в Україні.

Перед тим повідомлялося, що з усіх українців, що перебувають у Польщі, 37% приїхали менше, ніж пів року тому. Рік у країні мешкають 9% українців, два роки – 23%, три – 15%, чотири – 6%. Ще 10% українців живуть у Польщі понад 5 років.

Відтак, найбільша частка українців приїхала до Польщі протягом пів року й це свідчить про те, що домінуючою групою серед новоприбулих є трудові мігранти.

Станом на 30 листопада 2024 року статус тимчасового захисту у ЄС мали 4,23 мільйона громадян з-поза меж Євросоюзу, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України.

Найбільше українських біженців, які оформили тимчасовий захист, у Німеччині (1,15 млн осіб, 27,2%), Польщі (987,93 тис., 23,3%) та Чехії (385,19 тис., 9,1%).