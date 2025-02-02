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Банк розвитку Ради Європи надасть 50 мільйонів євро на житло для переселенців

На житло для переселенців спрямують 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи схвалила рішення про надання кредиту в розмірі 50 млн євро для фінансування програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Про це йдеться в повідомленні Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло).

Загалом за фінансової підтримки Банку протягом 2025 року власним житлом будуть забезпечені 1 460 українських сімей із зазначеної категорії.

За основу реалізації нової програми взято механізм чинного проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб", який реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини через банк KfW.

Починаючи з 2021 року в межах цієї програми понад 1 тис. родин внутрішньо переміщених осіб купили власні оселі. Сім'ї отримують кредити у Держмолодьжитлі за незмінною ставкою в 3% річних на термін до 30 років з мінімальним першим внеском 6% вартості житла, яке обирає сам позичальник.

Нагадаємо, з 29 січня запрацював новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб. Тепер вони можуть подавати заяви на отримання субсидії на оренду житла, яка працюватиме паралельно із субсидією на житлово-комунальні послуги.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Кабінет Міністрів готує велику програму будівництва соціального житла для людей, які втратили помешкання внаслідок російської агресії. Для її реалізації залучатимуть кошти партнерів, і на сьогодні вже обрано 15 міст для зведення такого житла.

Автор: 

житло (596) нерухомість (560) фінансування (2053) переселенці (468)


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Все розкрадуть чиновники для себе, своїх родичів і знайомих.
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02.02.2025 19:01 Відповісти
Якщо їх не розкрадуть. "Держмолодьжитло" А Держстаротьжитло ж як? Не тільки молоді втрачають квартири, навіть мабуть більше люди в віці.
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02.02.2025 21:38 Відповісти
Це смішні гроши.По мільйону евро за будиночок з огородиком.Навіть на друзів не хватить,не те що якихось переселенців.
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03.02.2025 00:00 Відповісти
А якщо серйозно,декілька мільйонів біженців та тисячу квартир - це сором,а не досягнення.А владі не цікаво,де ці люди 2-3 роки виживали?
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03.02.2025 00:05 Відповісти

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