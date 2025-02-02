Банк розвитку Ради Європи надасть 50 мільйонів євро на житло для переселенців

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи схвалила рішення про надання кредиту в розмірі 50 млн євро для фінансування програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло).

Загалом за фінансової підтримки Банку протягом 2025 року власним житлом будуть забезпечені 1 460 українських сімей із зазначеної категорії.

За основу реалізації нової програми взято механізм чинного проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб", який реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини через банк KfW.

Починаючи з 2021 року в межах цієї програми понад 1 тис. родин внутрішньо переміщених осіб купили власні оселі. Сім'ї отримують кредити у Держмолодьжитлі за незмінною ставкою в 3% річних на термін до 30 років з мінімальним першим внеском 6% вартості житла, яке обирає сам позичальник.

Нагадаємо, з 29 січня запрацював новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб. Тепер вони можуть подавати заяви на отримання субсидії на оренду житла, яка працюватиме паралельно із субсидією на житлово-комунальні послуги.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Кабінет Міністрів готує велику програму будівництва соціального житла для людей, які втратили помешкання внаслідок російської агресії. Для її реалізації залучатимуть кошти партнерів, і на сьогодні вже обрано 15 міст для зведення такого житла.