Фінляндія профінансує оцінку якості води в Україні. На це виділено 2 мільйони євро. ІНФОГРАФІКА

Фінляндія допоможе Україні в оцінці шкоди довкіллю та з моніторингом якості води й біорізноманіття.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Так, Гринчук і гендиректор Фінського інституту навколишнього середовища Лейф Шульман підписали документи про запуск проєкту "Підтримка України в оцінці шкоди довкіллю та розвиток моніторингу якості води і біорізноманіття", який буде діяти в 2025-2028 роках та фінансуватиметься Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Для спільного проєкту Міндовкілля та Фінського інституту навколишнього середовища (Syke) з оцінки шкоди довкіллю та моніторингу якості води й біорізноманіття виділено 2 млн євро.

Кошти будуть спрямовані на виконання завдань за такими напрямками:

проведення скринінгових досліджень пілотних річкових басейнів, які зазнали впливу бойових дій;

придбання мобільної лабораторії для лабораторії моніторингу вод Північного регіону;

обмін досвідом із фінськими колегами та навчання фахівців лабораторій моніторингу вод щодо забезпечення проведення досліджень згідно з вимогами Водної Рамкової директиви ЄС;

аудит системи управління даними та звітності у лабораторіях моніторингу вод та синхронізація нашої системи з європейськими практиками;

допомога Україні в розробці дорожніх карт моніторингу води та біорізноманіття для стратегічного планування та окреслення кроків з імплементації вимог директив ЄС;

посилення технічної спроможності лабораторій моніторингу вод;

посилення використання супутникових даних як потужного інструменту моніторингу довкілля.

Гринчук нагадала, що загалом за майже три роки російського повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано понад 744 об'єкти водогосподарської інфраструктури на суму понад 500 млн грн.

Окрім того, майже 85 млрд грн нараховано Державною екологічною інспекцією України за забруднення водних об'єктів та морських вод внаслідок бойових дій.







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