В Україні дозволили бронювати 100% медпрацівників. Раніше це стосувалося тільки половини

Усі медичні працівники закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров'я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи, можуть бути заброньованими.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Відповідні зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час були внесені Кабінетом Міністрів. Зміни стосуються лише медичних працівників, для решти фахівців, що працюють в медзакладах, – обмеження у бронюванні залишаються чинними.

Раніше медичні заклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов'язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони.

"Значна частина військовозобов'язаних в медзакладах – медики-жінки. Їхня кількість раніше також враховувалася при визначенні частки військовозобов'язаних, що можуть бути заброньовані. Проте цю норму було змінено, а відсоток бронювання розраховується виключно від числа військовозобов'язаних чоловіків. Тому, щоб забезпечити належну роботу, лікарні змушені були б постійно звертатись за додатковими дозволами для бронювання більше ніж 50% військовозобов'язаних чоловіків", – пояснили в МОЗ.

Однак ухвалене рішення про бронювання 100% медиків усуває необхідність звертатись за окремими дозволами, що зменшує навантаження як на лікарні, так і на Міністерство оборони.

Раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов заявляв, що Україна наразі гостро потребує працівників, тому уряд готовий гарантувати бронювання від мобілізації тим біженцям, які зголосяться повернутися додому та працювати на критичних підприємствах.

На початку січня Кабінет Міністрів спростив вимоги для бронювання від мобілізації робітників ремонтних бригад операторів газорозподільних мереж.

Детальніше читайте у тексті: Нові правила бронювання працівників від мобілізації