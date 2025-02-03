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Новини
2 024 53

Ціни на нафту зросли на тлі рішення Трампа запровадити мита

нафта

Ціни на нафту підскочили 3 лютого після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита для Канади, Мексики й Китаю. Це викликало побоювання перебоїв у постачанні сирої нафти від двох найбільших постачальників до США.

Як пише галузеве видання enkorr, ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) у США коштували $73,89 за барель.

Показник зріс на $1,36, або 1,9%, на 04:43 за Гринвічем після досягнення максимуму з 24 січня на рівні $75,18 за барель на початку сесії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 67 центів, або 0,9%, до $76,34 за барель після досягнення максимуму в $77,34.

У суботу Трамп розпорядився запровадити різкі мита на товари з Мексики, Канади й Китаю, поклавши початок торговельній війні, яка може підірвати глобальне зростання й знову розпалити інфляцію.

За даними Reuters, енергопродукти з Канади будуть мати лише 10% мита, але мексиканський імпорт енергоносіїв стягуватиметься повними 25%, повідомили представники Білого дому.

Аналітики Goldman Sachs очікують, що тарифи матимуть обмежений короткостроковий вплив на світові ціни на нафту й газ.

За даними Міністерства енергетики США, Канада й Мексика – основні джерела імпорту сирої нафти в США, на яку разом припадає приблизно чверть нафти, що її переробляють американські нафтопереробні підприємства на паливо (бензин і мазут).

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Як наголошують джерела в галузі, мита підвищать витрати на більш важкі сорти сирої нафти, необхідні нафтопереробним заводам США для оптимального виробництва, що призведе до зниження прибутковості й потенційного скорочення виробництва.

Ф'ючерси на бензин у США підскочили на 2,86%, до $2,1176 за галон, після досягнення $2,162 раніше, найвищого рівня з 16 січня.

Нагадаємо, Трамп 20 січня заявив, що його адміністрація запровадить 25% тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого.

Автор: 

нафта (4851) мито (840) США (4976) ціни (3540) Трамп Дональд (665)


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Топ коментарі
+15
Що там про нафту по 40, Імбіцили, що топлять за фашиста срампа.
Знов прийняли золотий дощ і ковнули. Пора тверізішати , довбоящури
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03.02.2025 10:52 Відповісти
+13
Ну що трампісти, як вам перший тиждень правління цієї рижої гниди? За тиждень посварилось зі всіма союзниками США, обвалило всі ринки акцій, зіскамило криптовалюту на яку молились всі криптодрочери, підняло ціни на нафту, замість давити на Сосію і Китай воно давить на Україну. Помню перед віборами воно обіцяло зовсім протилежне.
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03.02.2025 11:11 Відповісти
+7
Трампон допоможить ***** заробити ще грошенят на знищення України.
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03.02.2025 11:13 Відповісти
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Що там про нафту по 40, Імбіцили, що топлять за фашиста срампа.
Знов прийняли золотий дощ і ковнули. Пора тверізішати , довбоящури
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03.02.2025 10:52 Відповісти
Досить вже наярювати на чергову панацею. Нічого не дасть нафта по 40. Абсолютно нічого. Не розвалиться рашка і війни не припинить. Кацапи будуть сидіти на голодному пайку, але все одно лізтимуть, як собаки. А до голодного пайка там ще дуже і дуже далеко. Тому треба щось робити виходячи з реалій, а не жити в ідіотських фантастичних мріях.
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03.02.2025 11:12 Відповісти
Неголодний народ, що себе поважає, за 20 тисяч американських рублів сам себе на м'ясо не продає.
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03.02.2025 11:17 Відповісти
Так це народ поважає , проблема що кацапи - орда а не народ ((
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03.02.2025 11:22 Відповісти
Там повно тих, хто ні за які гроші на фронт не піде. І так непогано мають, нащо ще життям і здоров'ям ризикувати?
Вони і на голодному пайку не полізуть. Якщо тільки грошей не дати. Щоб не було грошей, нафта має бути дешевою. Чого і сцить отой комік нагорі. Переконує, що це не допоможе. Якщо переконує, значить, допоможе. Інакше б не переконував.
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03.02.2025 11:27 Відповісти
Вимкни тєлємарахвон. Бажаючих воювати там в 7 разів більше, ніж в нас. І за великі гроші, і за не дуже великі.
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03.02.2025 11:31 Відповісти
Але за гроші. Без грошей - на бую вертіли дохнути за "русскій мір".
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03.02.2025 11:35 Відповісти
Реальність в тому, що доводиться платити.
От муслімам не треба платити нічого, аби шахідами ставали. Достатньо гурій пообіцяти. І то не тут, а після смерті за віру. І це працює. Заздріть.
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03.02.2025 11:46 Відповісти
Тому, що гроші лише на зброю потрібні, м'ясо - повністю безкоштовне та невичерпне, і не треба ЛГБТ забороняти, жінки без того народжують справно.
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03.02.2025 11:50 Відповісти
"Тому, що гроші лише на зброю потрібні, м'ясо - повністю безкоштовне " ......"Але за гроші. Без грошей - на бую вертіли дохнути за "русскій мір"." ......... У тебе роздвоєння особистості чи це твій акаунт хтось зламав і за тебе коменти пише ? ((
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03.02.2025 11:54 Відповісти
Виривання фраз з контексту - дуже примітивний прийом.
Безкоштовне м'ясо у ісламських фунадменталістів.
У русні - тільки за гроші.
Русня заздрить ісламським фундаменталістам.
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03.02.2025 11:56 Відповісти
Вибач , але не було з чого виривати . Бувай , подальше спілкування нічого не змінить ((
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03.02.2025 12:02 Відповісти
Оце точно. В такому ключі - не цікаво зовсім.
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03.02.2025 12:03 Відповісти
а не думали ви про те, що як тільки десь посиплеться чи обвалиться у цапів фронт, то ху йло знову врубає примусову мобілізацію, як він це зробив після обвалу фронту на Харківщині? просто зараз у цапів фронт не сиплеться, є рух вперед, тому і до мобілізації примусової там не вдаються. бо знають, що з мобілізованого користі набагато менше, ніж з того, хто взяв бабло за контракт і готовий продати своє життя за це бабло. проте коли їх запече (обвал фронту), вони вдадуться до примусу. і там без рефлексії у них дійде до того, що самих сцикливих чи буйних мобілізованих вони просто будуть переводити у штрафбати і вперед в один кінець...
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03.02.2025 12:53 Відповісти
Сдавайся, укр, положєніє бєзнадьожно, сопротівленіє бєсполєзно.
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03.02.2025 12:54 Відповісти
а це тут до чого?
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03.02.2025 13:09 Відповісти
З ваших слів виходить, що росія непереможна, бо скільки б не втратила, мобілізує достатню кількість м'яса за будь-яких обставин.
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03.02.2025 13:14 Відповісти
та ні, не так виходить. просто не варто наївно сподіватись на те, що як тільки у москалів стане менше грошей, то все - відразу перемога, як завіщав Гордон Діма 30.12.24... бо ніхто там не піде більше воювати. якщо не підуть воювати, то їх поженуть. ось це потрібно враховувати українцям, а нашим дипломатам і політикам ретельніше працювати із Заходом, щоб той збільшив нам виділення пакетів зброї, а також своїх військ, щоб довести той мордор до розпаду.
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03.02.2025 13:22 Відповісти
Звісно, це треба враховувати. І нарощувати кількість дронів. Бо зброю без грошей русня у повному циклі робити не може, валюта треба. М'ясо без підтримки арти і авіації, та й тих самих дронів - малоефективно. І у русні не півтора мільярди, як у китайців, тому можна нанести відчутних втрат.
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03.02.2025 13:25 Відповісти
Ти у своїх коментарях сам собі суперечиш , то кацапи себе за 20 к не продають , то як їх дають - лізуть (( Щодо нафти , то щоб допомогло порібно щоб її навіть безкоштовно не брали . Зможеш такі умови створити ?
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03.02.2025 11:41 Відповісти
Я казав не про русню, а про народ, що себе поважає. Русня сама себе не поважає. Вона пихата та зверхня, але самоповаги там немає. Самолюбство є. Парадокс, але так є.
Русня не може давати всю нафту безкоштовно, не фантазуйте.
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03.02.2025 11:44 Відповісти
1.Визначись що ти бажаєш своїми коментарями донести іншим бо виходить якись набір сумбурних думок . 2. Де ти у моєму коментарі побачив фантазії ? Ти трішки сплутав питання до тебе із моїми бажаннями ((
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03.02.2025 11:51 Відповісти
1. Русні для найму м'яса потрібні гроші. Отже, треба русню позбавляти грошей усіма доступними способами.
2. Покажіть мені магазин, який роздає всі товари безкоштовно, при тому що треба платити комунальні та за доставку товарів (припустимо, продавці працюють задарма).
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03.02.2025 11:54 Відповісти
1. "Русні для найму м'яса потрібні гроші."........."Тому, що гроші лише на зброю потрібні, м'ясо - повністю безкоштовне " (((
2. Ще раз - не плутай умови при яких у кацапів закінчаться гроші на війну з реаліями життя .
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03.02.2025 11:59 Відповісти
1. Знову виривання з контексту.
2. Ну про улюблені руснею "рєаліі" хто б казав. Вже скоро четвертий рік війни піде, а ЗСУ ще не розгромлені. Що можна сказати про тих, хто називав себе "второй армієй міра"?
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03.02.2025 12:01 Відповісти
Психологи рекомендують не вступати у полеміку з певними категоріями громадян . Дякую за підтвердження їхньої думки . Всього доброго !
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03.02.2025 12:04 Відповісти
На жаль, гроші на війну в кацапів не закінчаться ніколи. Бо там є потужні у військовому плані союзники, які в цій війні зацікавлені. Та й вичерпати всі кацапські ресурси, щоб їм просто нічим стало торгувати, нереально. Там їх ще на кілька століть вистачить.
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03.02.2025 12:04 Відповісти
Поясни це моєму опонентові , бо я вирішив для себе що це марна справа ((
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03.02.2025 12:08 Відповісти
Схоже, тєлємарахвон - річ непереможна...
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03.02.2025 12:10 Відповісти
Може і так . Хоча телепнів і без марафону вистачає . Таке враження що суспільство живе лозунгами , гугєл відучив людей критично аналізувати отриману інформацію , крайні вибори у США підтверджують що це не тільки у нас відбувається .
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03.02.2025 12:18 Відповісти
ніколи не кажи ніколи.
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03.02.2025 12:58 Відповісти
Це б додатково послабило пуйло.
Але ми тут не обговорюємо ефективність цього
Лише те , що черегова обіцянка кремлявського фашиста трампа - виявилася брехнею
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03.02.2025 11:26 Відповісти
Трамп жГЙОт, тільки не в ту сторону чогось...
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03.02.2025 11:04 Відповісти
*****, ну це *** твою мать.
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03.02.2025 11:08 Відповісти
не треба гнать на трампона , це маск підказав що мита сусідам це жахіття для кацапів .... Біба і Боба ...
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03.02.2025 11:10 Відповісти
І взагалі дайте фашисту трампу 100 днів
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03.02.2025 11:27 Відповісти
Ну що трампісти, як вам перший тиждень правління цієї рижої гниди? За тиждень посварилось зі всіма союзниками США, обвалило всі ринки акцій, зіскамило криптовалюту на яку молились всі криптодрочери, підняло ціни на нафту, замість давити на Сосію і Китай воно давить на Україну. Помню перед віборами воно обіцяло зовсім протилежне.
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03.02.2025 11:11 Відповісти
Як казав один знайомий трейдер, якщо хочете обвалитиціну на нафту то не там ви копаєте. Не потрібно когось просити щоб знизили ціну на нафту. Бо чим більше всі ждуть низьких цін тим дорожче буде товар. Достатньо зайти на біржу і поставити заявки в лонг на фьючерсах на ріст нафти. І тоді ті хто заправляє всім цим ринком обвалять ціну на нафту так низько щоб вас обнулити. Бо в цьому світі ніщо не робиться просто так ні війни ні теракти ні політичні заяви. Великі дяді граються в велику світову гру смикаючи то за одну то за іншу потрібну нитку щоб заробити мільярди
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03.02.2025 12:27 Відповісти
Трампон допоможить ***** заробити ще грошенят на знищення України.
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03.02.2025 11:13 Відповісти
вчителі 4000 доларів,канецвайнє,дарогі,мільярд мільйонів дерев...Десь було вже???
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03.02.2025 11:23 Відповісти
Всё, что делает дурак, всё он делает не так.
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03.02.2025 11:25 Відповісти
Меланія викинь трампон, а то в Білому домі смердить.
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03.02.2025 11:25 Відповісти
але ж трумп сказав що знищить кацапів обвалом цін на нафту...
а як слухали його ******* різні дурачки.
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03.02.2025 11:34 Відповісти
Звідкіля візьметься обвал цін? Наскільки я пам"ятаю, собівартість нафти в самих США і в саудитів набагато вища, ніж в кацапів. Ніхто не стане обвалювати ціни собі в збиток.
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03.02.2025 11:58 Відповісти
собівартість у США +- такаж як на параші, а от у саудитів вона копійчана
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03.02.2025 12:16 Відповісти
Тобто, обвал цін вдарить і по самих США. Побачимо, чи підуть США на це. Це не від Трампа залежить, наскільки я розумію.
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03.02.2025 12:25 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Донька 35-го президента США Керолайн Кеннеді просить не призначати її кузена Роберта Кеннеді главою МОЗ США, призначеного Трампом.
Вона назвала його «хижаком», згадала про його наркозалежність, жорстоке ставлення до тварин і подвійні стандарти щодо вакцинації.
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03.02.2025 11:47 Відповісти
Сумнівась. Це допис самодостатної людини, яка може дозволити собі писати правду.
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03.02.2025 12:23 Відповісти
американськи друг куйла "трамбон" ,рішив підкинути грошенят світовому вбивцю і терористу.для продовження його пекельного промислу війни в Україні....
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03.02.2025 12:33 Відповісти
Бачу Трамп ще той "многоходовочник", когось мені починає нагадувати...
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03.02.2025 14:14 Відповісти

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