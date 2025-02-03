Ціни на нафту зросли на тлі рішення Трампа запровадити мита
Ціни на нафту підскочили 3 лютого після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита для Канади, Мексики й Китаю. Це викликало побоювання перебоїв у постачанні сирої нафти від двох найбільших постачальників до США.
Як пише галузеве видання enkorr, ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) у США коштували $73,89 за барель.
Показник зріс на $1,36, або 1,9%, на 04:43 за Гринвічем після досягнення максимуму з 24 січня на рівні $75,18 за барель на початку сесії.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 67 центів, або 0,9%, до $76,34 за барель після досягнення максимуму в $77,34.
У суботу Трамп розпорядився запровадити різкі мита на товари з Мексики, Канади й Китаю, поклавши початок торговельній війні, яка може підірвати глобальне зростання й знову розпалити інфляцію.
За даними Reuters, енергопродукти з Канади будуть мати лише 10% мита, але мексиканський імпорт енергоносіїв стягуватиметься повними 25%, повідомили представники Білого дому.
Аналітики Goldman Sachs очікують, що тарифи матимуть обмежений короткостроковий вплив на світові ціни на нафту й газ.
За даними Міністерства енергетики США, Канада й Мексика – основні джерела імпорту сирої нафти в США, на яку разом припадає приблизно чверть нафти, що її переробляють американські нафтопереробні підприємства на паливо (бензин і мазут).
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Як наголошують джерела в галузі, мита підвищать витрати на більш важкі сорти сирої нафти, необхідні нафтопереробним заводам США для оптимального виробництва, що призведе до зниження прибутковості й потенційного скорочення виробництва.
Ф'ючерси на бензин у США підскочили на 2,86%, до $2,1176 за галон, після досягнення $2,162 раніше, найвищого рівня з 16 січня.
Нагадаємо, Трамп 20 січня заявив, що його адміністрація запровадить 25% тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого.
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Знов прийняли золотий дощ і ковнули. Пора тверізішати , довбоящури
Вони і на голодному пайку не полізуть. Якщо тільки грошей не дати. Щоб не було грошей, нафта має бути дешевою. Чого і сцить отой комік нагорі. Переконує, що це не допоможе. Якщо переконує, значить, допоможе. Інакше б не переконував.
От муслімам не треба платити нічого, аби шахідами ставали. Достатньо гурій пообіцяти. І то не тут, а після смерті за віру. І це працює. Заздріть.
Безкоштовне м'ясо у ісламських фунадменталістів.
У русні - тільки за гроші.
Русня заздрить ісламським фундаменталістам.
Русня не може давати всю нафту безкоштовно, не фантазуйте.
2. Покажіть мені магазин, який роздає всі товари безкоштовно, при тому що треба платити комунальні та за доставку товарів (припустимо, продавці працюють задарма).
2. Ще раз - не плутай умови при яких у кацапів закінчаться гроші на війну з реаліями життя .
2. Ну про улюблені руснею "рєаліі" хто б казав. Вже скоро четвертий рік війни піде, а ЗСУ ще не розгромлені. Що можна сказати про тих, хто називав себе "второй армієй міра"?
Але ми тут не обговорюємо ефективність цього
Лише те , що черегова обіцянка кремлявського фашиста трампа - виявилася брехнею
а як слухали його ******* різні дурачки.
Донька 35-го президента США Керолайн Кеннеді просить не призначати її кузена Роберта Кеннеді главою МОЗ США, призначеного Трампом.
Вона назвала його «хижаком», згадала про його наркозалежність, жорстоке ставлення до тварин і подвійні стандарти щодо вакцинації.