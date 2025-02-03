Ціни на нафту зросли на тлі рішення Трампа запровадити мита

Ціни на нафту підскочили 3 лютого після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита для Канади, Мексики й Китаю. Це викликало побоювання перебоїв у постачанні сирої нафти від двох найбільших постачальників до США.

Як пише галузеве видання enkorr, ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) у США коштували $73,89 за барель.

Показник зріс на $1,36, або 1,9%, на 04:43 за Гринвічем після досягнення максимуму з 24 січня на рівні $75,18 за барель на початку сесії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 67 центів, або 0,9%, до $76,34 за барель після досягнення максимуму в $77,34.

У суботу Трамп розпорядився запровадити різкі мита на товари з Мексики, Канади й Китаю, поклавши початок торговельній війні, яка може підірвати глобальне зростання й знову розпалити інфляцію.

За даними Reuters, енергопродукти з Канади будуть мати лише 10% мита, але мексиканський імпорт енергоносіїв стягуватиметься повними 25%, повідомили представники Білого дому.

Аналітики Goldman Sachs очікують, що тарифи матимуть обмежений короткостроковий вплив на світові ціни на нафту й газ.

За даними Міністерства енергетики США, Канада й Мексика – основні джерела імпорту сирої нафти в США, на яку разом припадає приблизно чверть нафти, що її переробляють американські нафтопереробні підприємства на паливо (бензин і мазут).

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Як наголошують джерела в галузі, мита підвищать витрати на більш важкі сорти сирої нафти, необхідні нафтопереробним заводам США для оптимального виробництва, що призведе до зниження прибутковості й потенційного скорочення виробництва.

Ф'ючерси на бензин у США підскочили на 2,86%, до $2,1176 за галон, після досягнення $2,162 раніше, найвищого рівня з 16 січня.

Нагадаємо, Трамп 20 січня заявив, що його адміністрація запровадить 25% тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого.