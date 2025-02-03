Маск повідомив про початок ліквідації USAID

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США – USAID,

Як пише Reuters, про це він повідомив під час трансляції у соцмережі X, передає Forbes.

"Ми в процесі ліквідації USAID", – зазначив він. На його думку, ця структура "не підлягає відновленню". "Це не червиве яблуко, а просто клубок червʼяків", – сказав Маск.

За словами мільярдера, президент Дональд Трамп погоджується, що USAID слід закрити. Це є частиною ініціативи зі скорочення витрат уряду США, додав він.

Раніше, Маск опубліккуав низку дописів у X, у яких користувачі схвалюють намір позбавити USAID фінансування.

В одному із дописів бізнесмен заявив, що USAID фінансувало дослідження біологічної зброї: "Чи знаєте ви, що USAID, використовуючи ваші податкові долари, фінансувало дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19, унаслідок яких загинули мільйони людей?".

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Як повідомлялося, у USAID підтвердили повне призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Це рішення стосується усіх країн, де працює USAID, за винятком Ізраїлю та Єгипту.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення USAID виділило Україні $2,6 млрд на гуманітарну допомогу, $5 млрд – на розвиток.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Не грантожерами одними. Десятки важливих проєктів в Україні під загрозою без допомоги USAID".