Маск повідомив про початок ліквідації USAID
Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США – USAID,
Як пише Reuters, про це він повідомив під час трансляції у соцмережі X, передає Forbes.
"Ми в процесі ліквідації USAID", – зазначив він. На його думку, ця структура "не підлягає відновленню". "Це не червиве яблуко, а просто клубок червʼяків", – сказав Маск.
За словами мільярдера, президент Дональд Трамп погоджується, що USAID слід закрити. Це є частиною ініціативи зі скорочення витрат уряду США, додав він.
Раніше, Маск опубліккуав низку дописів у X, у яких користувачі схвалюють намір позбавити USAID фінансування.
В одному із дописів бізнесмен заявив, що USAID фінансувало дослідження біологічної зброї: "Чи знаєте ви, що USAID, використовуючи ваші податкові долари, фінансувало дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19, унаслідок яких загинули мільйони людей?".
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Як повідомлялося, у USAID підтвердили повне призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Це рішення стосується усіх країн, де працює USAID, за винятком Ізраїлю та Єгипту.
USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення USAID виділило Україні $2,6 млрд на гуманітарну допомогу, $5 млрд – на розвиток.
Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Не грантожерами одними. Десятки важливих проєктів в Україні під загрозою без допомоги USAID".
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розігнати всі оці міжнародні організації клубки черв'яків!
оон, першу!
Маск, як Скрудж - в очах долари і тільки на вчора. На місце США прийдуть інші зі своєю "м'якою" силою. "Гуманітарії" Китаю і московії вже прийшли в Африку, Азію, Угорщину, Словаччину, Грузію...
Ага , наприклад в Харкові та Запоріжжі вже збудували підземні школи ... тобто розпиляли гроші та поклали в кишені поважних ЗЕпанів. Запоріжький Федоров вже показав нещодавно таку школу Військовому Вождю ... обидва виглядали дуже задоволеними.
А в мене питання - а ходити в ці школи діти будуть по підземним тоннелям ? А спати діти вночі будуть в підвалах своїх будинків ? Яка це ДУРНЯ - підземні школи !
Тим паче , що будівництвом підземних шкіл та підземних лікарень ЗЕвлада дає натяк перечічним , що за "зелених" ця геноцидна ( для України, а не для Мацковії ) війна буде ніскінченою ... тобто дає натяк адекватним пересічним - ТІКАЙТЕ ВІД НАС ПОДАЛІ ТА ДІТЕЙ ВИВОЗЬТЕ!
Так що , можливо , це ПРАВИЛЬНО - розігнати USAID . Треба ще зачекати на реацію всяких там Шабуніних , Лещенок, Фурсів , Портнікових ... якщо будуть обурюватись - це буде підтверження правильності дій Маска.
Це ж який великий удар по її кишені ... бо Військовий Вождь нещодавно сказав, що грошей від USAID він не бачить - виходить , що його жінка приховує від чоловіка свої гроші. Он воно як влаштовано в їхній родині!
Якщо на шМарафоні дико заверещать на Маска за закриття USAID - це буде підтверженням правильності дій Ілона.