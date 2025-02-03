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Маск повідомив про початок ліквідації USAID

Маск повідомив про початок ліквідації USAID

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США – USAID,

Як пише Reuters, про це він повідомив під час трансляції у соцмережі X, передає Forbes.

"Ми в процесі ліквідації USAID", – зазначив він. На його думку, ця структура "не підлягає відновленню". "Це не червиве яблуко, а просто клубок червʼяків", – сказав Маск.

За словами мільярдера, президент Дональд Трамп погоджується, що USAID слід закрити. Це є частиною ініціативи зі скорочення витрат уряду США, додав він.

Раніше, Маск опубліккуав низку дописів у X, у яких користувачі схвалюють намір позбавити USAID фінансування.

В одному із дописів бізнесмен заявив, що USAID фінансувало дослідження біологічної зброї: "Чи знаєте ви, що USAID, використовуючи ваші податкові долари, фінансувало дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19, унаслідок яких загинули мільйони людей?".

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Як повідомлялося, у USAID підтвердили повне призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Це рішення стосується усіх країн, де працює USAID, за винятком Ізраїлю та Єгипту.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення USAID виділило Україні $2,6 млрд на гуманітарну допомогу, $5 млрд – на розвиток.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Не грантожерами одними. Десятки важливих проєктів в Україні під загрозою без допомоги USAID".

Автор: 

США (4976) Маск Ілон (397) USAID (111)


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Топ коментарі
+9
Час ліквідувати цю рашистсько нацистську ****** маска
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03.02.2025 12:43 Відповісти
+8
несамовито плюсую...пора Трампу взятись за ВООЗ, ООН і інші давно прогнивші занепокоєні структури
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03.02.2025 12:48 Відповісти
+7
Додам ще. Прочитав, що фонд Лєнкі СкумбріяПо8 , який має назву "Як ти" , теж фінансував цей USAID.

Це ж який великий удар по її кишені ... бо Військовий Вождь нещодавно сказав, що грошей від USAID він не бачить - виходить , що його жінка приховує від чоловіка свої гроші. Он воно як влаштовано в їхній родині!

Якщо на шМарафоні дико заверещать на Маска за закриття USAID - це буде підтверженням правильності дій Ілона.
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03.02.2025 14:04 Відповісти
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Час ліквідувати цю рашистсько нацистську ****** маска
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03.02.2025 12:43 Відповісти
Elon Musk ***** Моск
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03.02.2025 21:39 Відповісти
ілона! не зупиняйся!
розігнати всі оці міжнародні організації клубки черв'яків!
оон, першу!
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03.02.2025 12:46 Відповісти
несамовито плюсую...пора Трампу взятись за ВООЗ, ООН і інші давно прогнивші занепокоєні структури
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03.02.2025 12:48 Відповісти
Маск розганяй, скоріше...
Маск, як Скрудж - в очах долари і тільки на вчора. На місце США прийдуть інші зі своєю "м'якою" силою. "Гуманітарії" Китаю і московії вже прийшли в Африку, Азію, Угорщину, Словаччину, Грузію...
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03.02.2025 13:04 Відповісти
"USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи. "

Ага , наприклад в Харкові та Запоріжжі вже збудували підземні школи ... тобто розпиляли гроші та поклали в кишені поважних ЗЕпанів. Запоріжький Федоров вже показав нещодавно таку школу Військовому Вождю ... обидва виглядали дуже задоволеними.

А в мене питання - а ходити в ці школи діти будуть по підземним тоннелям ? А спати діти вночі будуть в підвалах своїх будинків ? Яка це ДУРНЯ - підземні школи !

Тим паче , що будівництвом підземних шкіл та підземних лікарень ЗЕвлада дає натяк перечічним , що за "зелених" ця геноцидна ( для України, а не для Мацковії ) війна буде ніскінченою ... тобто дає натяк адекватним пересічним - ТІКАЙТЕ ВІД НАС ПОДАЛІ ТА ДІТЕЙ ВИВОЗЬТЕ!

Так що , можливо , це ПРАВИЛЬНО - розігнати USAID . Треба ще зачекати на реацію всяких там Шабуніних , Лещенок, Фурсів , Портнікових ... якщо будуть обурюватись - це буде підтверження правильності дій Маска.
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03.02.2025 13:14 Відповісти
Ти бачив мене у Кремлі ? Буває ... тільки деякі в подібному стані "білочок" бачать , а інші - "кремлівських тролів" . Але хвороба і в тих , і в інших одна і теж.
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03.02.2025 23:38 Відповісти
Дійсно, ті, хто висловлює позитив на адресу цю проросійську істоту маска це російські агенти або 100 процентна вата з України.
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04.02.2025 10:04 Відповісти
Краще б ти майбутнім дурням73% на початку 2019 року розповідв про проросійську істоту , яку з клованського подіуму заводять в Президенти України ... може тоді і про Маска не довелось би писати.
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04.02.2025 11:08 Відповісти
Добто, на вашу думку не треба говорити щось позитивне про співпрацю з США?
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04.02.2025 12:29 Відповісти
Цікаво що призупинення виплати грошей не стосується Ізраілю і Єгипту.
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03.02.2025 13:35 Відповісти
от цікаво чи будуть грантожери палити свої новенькі Тесли куплені за "освоєння" американських допомог???? На зло проклятому Маску
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03.02.2025 13:48 Відповісти
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03.02.2025 19:18 Відповісти
Додам ще. Прочитав, що фонд Лєнкі СкумбріяПо8 , який має назву "Як ти" , теж фінансував цей USAID.

Це ж який великий удар по її кишені ... бо Військовий Вождь нещодавно сказав, що грошей від USAID він не бачить - виходить , що його жінка приховує від чоловіка свої гроші. Он воно як влаштовано в їхній родині!

Якщо на шМарафоні дико заверещать на Маска за закриття USAID - це буде підтверженням правильності дій Ілона.
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03.02.2025 14:04 Відповісти
Колись американці так само лікували ООН. Мова була така- ми даємо третину бюджету плюс комуналка, а ви нам дулі, нехай кацапи з кетайцями платять.
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03.02.2025 18:00 Відповісти
НАТО не забудь лiквiдувати. Однi расходи!
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03.02.2025 18:31 Відповісти
Армiю та флот заодне! 🤣
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03.02.2025 18:32 Відповісти
Де ж тепер соросята та інші українські грантожери харчуватись будуть???
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03.02.2025 19:03 Відповісти
Ці гроші йшли також на відновлення шкіл, лікарен, дороговартісне відновлення українських військових після поранень. Ви бачу против.
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04.02.2025 12:32 Відповісти
Зараз тобі мордва кацапська почне цінності нав'язувати...
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03.02.2025 20:25 Відповісти
Ви ж бачите риторику цієї махрової вати- "печеньки, пропаганда США, хороший Маск, соросята" та інший набір росіських штампів.
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04.02.2025 10:08 Відповісти
Як кацапських ботів надихнула ця новина! Зрозуміло, що все що проти України живить цих недолюдей.
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03.02.2025 20:18 Відповісти
Невже вони подуріли? Демократія це такий самий бренд, як МакДональдс - де він є, там здійснюються інтереси США)
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03.02.2025 21:53 Відповісти
Інтереси США це не так погано для світу, а інтереси росії це трагедія для всього світу.
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04.02.2025 10:10 Відповісти
Скільки ж тут багато рашистських вкидів типу-"печеньки, пропаганда США, хороший Маск, соросята, грантоїди"
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04.02.2025 12:36 Відповісти

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