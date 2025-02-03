Росію викрили на спробі створити "доларовий резерв" у Туреччині для обходу санкцій

У 2022 році Росія спробувала використати проєкт будівництва АЕС "Аккую" в Туреччині для створення "офшорного доларового резерву", який мав допомогти Москві обходити санкції.

Про це пише The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на обізнані джерела, передає The Moscow Times.

За їхніми словами, у вибудовуванні схеми брали участь російські високопосадовці, включаючи голову Банку Росії Ельвіру Набіулліну, і турецькі офіційні особи з оточення президента Реджепа Ердогана, зокрема один з його найближчих радників, голова Національної розвідки Туреччини Ібрагім Калин.



Згідно з планом, "Газпромбанк", який тоді ще не перебував під санкціями США, мав надати кредит у розмірі близько $9 млрд на будівництво "Аккую", яким займається "Росатом".

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Гроші передбачалося переслати через два американські банки – JPMorgan і Citigroup – на рахунок АЕС у найбільшому державному банку Туреччини "Зіраат", а потім перенаправити їх на рахунки російських компаній у цій же кредитній організації.

У цьому випадку, як зазначає WSJ, Москва могла уникнути необхідності здійснювати подальші транзакції через США. Фінансувати кредит таємно мав Банк Росії. Інтерес Туреччини до схеми пояснювався тим, що країна могла залучити необхідні їй долари, щоб боротися з інфляцією.

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У результаті російській стороні вдалося перевести до Туреччини понад $5 млрд влітку 2022 року. Однак це привернуло увагу Мін’юсту США, який заблокував черговий транш через JPMorgan на $2 млрд. Ці кошти були заморожені, а 2024 року прокурори почали шукати можливість конфіскувати гроші через подання цивільного позову, але адміністрація президента Джо Байдена зупинила процес через побоювання, що це погіршить відносини із Туреччиною.



У "Росатомі" заявили, що всі кошти, виділені на АЕС, були використані "на фінансування проєкту та оплату підрядників та інших соціальних та фінансових зобов'язань Туреччини".

В адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що США продовжать "переглядати санкційні режими" та боротися зі спробами їхнього обходу.