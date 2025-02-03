Закордонні компанії стали рідше реєструвати торгові марки в Україні. П’ятірка лідерів

Упродовж 2024 року на реєстрацію торгової марки іноземцями було подано 2 573 заяви, що на 37% менше, ніж до повномасштабного вторгнення. У 2021 році таких заявок було понад 4 тис.

Про це пише Опедатабот із посиланням на дані Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ).

Зазначається, що 18,4% від усіх заявок 2024 року належать компаніям з США, ще 12,5% – зі Швейцарії. Трійку країн за заявками закриває Кіпр – 9,7%. Також активно на реєстрацію подавалися бізнеси з Китаю, Великої Британії та Польщі.

Найбільшими заявниками були такі компанії:

Філіп Морріс Продактс С.А. – 91 заявка;

Містрал Кепітал Менеджмент Лімітед – 69;

ЮПЛ Маврикій Лімітед – 69;

Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. – 49;

Фармак АГ – 45.

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Найчастіше торік подавали на реєстрацію торгові марки, пов’язані з препаратами для медицини, ветеринарії та гігієни (711 заявок або 27,6% від загальної кількості), рекламою, адмініструванням та офісними послугами (472 або 18,3%) та тютюновими виробами й аксесуарами (341 або 13,3%).

Рекордсменом стала компанія Фелікс Трейд ПТЕ. ЛТД, подавши на реєстрацію торгову марку із 20 сферами діяльності.

Як повідомлялося, із 2015 року в Україні було подано 267,69 тисячі заявок на реєстрацію торгових марок. Найчастіше бажають запатентувати підприємницьку діяльність, рекламу, медичні товари та освітні проєкти.