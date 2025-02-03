Як обміняти посвідчення водія у сервісному центрі. Пояснює МВС

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про процедуру обміну посвідчення водія у сервісному центрі.

Як нагадали в МВС, сучасне посвідчення водія у формі ID-картки має кілька ступенів захисту. Воно відображається у "Дії" та в Кабінеті водія.

Якщо у наявності паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, необхідно задуматися про його обмін.

Як це зробити та скільки коштує

Для обміну документа необхідно звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

Перед цим необхідно здійснити попередній запис. Реєстрація на послуги доступна онлайн – на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Е-запис, а також у терміналі самообслуговування безпосередньо в приміщенні сервісного центру.

При собі необхідно мати пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медичну довідку (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

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Водночас фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить фото на документ при наданні послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС.

Орієнтовна вартість – 572 грн, не враховуючи банківську комісію.

Після отримання нового водійського, документ відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у застосунку "Дія".

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" відновили можливість перереєструвати автівку після масштабної кібератаки на держреєстри.