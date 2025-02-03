Tesla і Jaguar в Україні більше не розкіш: Мінекономіки затвердило перелік елітних авто для сплати податку (оновлено)
Міністерство економіки оприлюднило перелік автомобілів, що підпадають під сплату "податку на розкіш" у 2025 році.
Загалом до оновленого переліку увійшло 352 моделі авто таких марок як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce та кількох інших, повідомляється на сайті міністерства.
Торік до переліку входило 488 моделей авто. Порівняно із минулим роком, до переліку не увійшло жодної моделі автомобіля компанії Tesla Ілона Маска, а також брендів Cadillac, Jaguar, Rivian.
Власникам більшості таких авто віком до 5 років потрібно буде сплатити податок у розмірі 25 тис. грн. Однак для деяких моделей елітних автівок вимоги до року випуску відрізняються і власники таких авто віком від 1 року вже можуть не сплачувати податок.
Нагадаємо, під оподаткування підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат, тобто від 3 мільйонів гривень у 2025 році.
Транспортний податок в Україні у нинішньому вигляді був запроваджений у 2015 році. Зауважимо, що ставка податку є фіксованою (25 тис. грн) і за увесь цей час не змінювалася. Водночас поріг вартості авто, що підлягають оподаткуванню, з того часу зріс у 6 разів через підвищення розміру мінімальної зарплати.
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25 000 х 5 років=125 000 грн.
125 000/ 3 000 000*100%=4,17% !!!!!!!!!!!!!
Відповідно, організація чи особа до цого більше сплатила податків з доходів, на які куплено авто !
Але потім тобі придумали оброк на 5 років, який виходить за рамки здорового глузду...
Ідіоти !
І 25 000 гривень - мізерна сума, враховуючи вартість авто, на які цей податок накладають!
Приклад: я купив "Таурег" за 3 лімона, а ви дві "Субару" по 2,3 лімона.
Я за 5 років відкашляю ще 125 тис., а ви - нуль грн.
Це дискримінація чи ні ?
Про диференційовані чи прогресивні податки ви мабуть нічого не чули?
І з того, що коштує 3 млн., і з того, що 5 млн., і з того що 6 млн.
Де тут прогресія ?
Ви купуєте дороге авто знаючи про моменти. От наприклад зараз є податок на житло квартира більше 60 метрів, хто не згоден платити - шукає житло до 60 метрів. Але багато мають квартири по 200 метрів в Києві в два рівні і норм.
Треба нормальні та адекватні правила гри, під які можна підлаштуватися.
А купувати круте авто і нити, що нема чим платити - верх ідіотизму, ну купи дешевше, посунь ЧСВ. Бо це рівноцінно купівлі Iphone і економити і жерти мівіну, зато понти пусті.
Ну і якщо при купівлі авто за 3 ляма у вас проблеми з 25 000 грн на податки? - багато питань. Тоді може не варто взагалі лізти в покупки.
І так, там в тому списку і Феррарі нема, а Феррарі під час повномасштабки завозили сюди!