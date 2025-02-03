Tesla і Jaguar в Україні більше не розкіш: Мінекономіки затвердило перелік елітних авто для сплати податку (оновлено)

Міністерство економіки оприлюднило перелік автомобілів, що підпадають під сплату "податку на розкіш" у 2025 році.

Загалом до оновленого переліку увійшло 352 моделі авто таких марок як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce та кількох інших, повідомляється на сайті міністерства.

Торік до переліку входило 488 моделей авто. Порівняно із минулим роком, до переліку не увійшло жодної моделі автомобіля компанії Tesla Ілона Маска, а також брендів Cadillac, Jaguar, Rivian.

Власникам більшості таких авто віком до 5 років потрібно буде сплатити податок у розмірі 25 тис. грн. Однак для деяких моделей елітних автівок вимоги до року випуску відрізняються і власники таких авто віком від 1 року вже можуть не сплачувати податок.

Читайте також: Українці торік витратили на нові автомобілі 125 мільярдів

Нагадаємо, під оподаткування підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат, тобто від 3 мільйонів гривень у 2025 році.

Транспортний податок в Україні у нинішньому вигляді був запроваджений у 2015 році. Зауважимо, що ставка податку є фіксованою (25 тис. грн) і за увесь цей час не змінювалася. Водночас поріг вартості авто, що підлягають оподаткуванню, з того часу зріс у 6 разів через підвищення розміру мінімальної зарплати.