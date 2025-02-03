БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
11 481 29

Tesla і Jaguar в Україні більше не розкіш: Мінекономіки затвердило перелік елітних авто для сплати податку (оновлено)

tesla

Міністерство економіки оприлюднило перелік автомобілів, що підпадають під сплату "податку на розкіш" у 2025 році.

Загалом до оновленого переліку увійшло 352 моделі авто таких марок як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce та кількох інших, повідомляється на сайті міністерства.

Торік до переліку входило 488 моделей авто. Порівняно із минулим роком, до переліку не увійшло жодної моделі автомобіля компанії Tesla Ілона Маска, а також брендів Cadillac, Jaguar, Rivian.

Власникам більшості таких авто віком до 5 років потрібно буде сплатити податок у розмірі 25 тис. грн. Однак для деяких моделей елітних автівок вимоги до року випуску відрізняються і власники таких авто віком від 1 року вже можуть не сплачувати податок.

Читайте також: Українці торік витратили на нові автомобілі 125 мільярдів

Нагадаємо, під оподаткування підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат, тобто від 3 мільйонів гривень у 2025 році.

Транспортний податок в Україні у нинішньому вигляді був запроваджений у 2015 році. Зауважимо, що ставка податку є фіксованою (25 тис. грн) і за увесь цей час не змінювалася. Водночас поріг вартості авто, що підлягають оподаткуванню, з того часу зріс у 6 разів через підвищення розміру мінімальної зарплати.

Автор: 

авто (4177) податки (2469) Мінекономрозвитку (2017)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+11
Зато грязная свинья Гетьманцев возьмет с тебя налог за посылочку, на это бабло он себе Ягуарчик купит и зробить нас разом
показати весь коментар
03.02.2025 15:10 Відповісти
+8
Кому війна а хтось жирує
показати весь коментар
03.02.2025 15:00 Відповісти
+6
для них 25ть це дві порції в дорогому ресторані
показати весь коментар
03.02.2025 15:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Однак для деяких моделей елітних автівок вимоги до року випуску відрізняються
показати весь коментар
03.02.2025 14:55 Відповісти
Ти сьогодні зареєструвався і не вспів вивчити математику !
25 000 х 5 років=125 000 грн.
125 000/ 3 000 000*100%=4,17% !!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
03.02.2025 15:00 Відповісти
Чим дорожче авто, тим більше сплачено ПДВ, мито, акциз, збір у пенсійний фонд !
Відповідно, організація чи особа до цого більше сплатила податків з доходів, на які куплено авто !
Але потім тобі придумали оброк на 5 років, який виходить за рамки здорового глузду...
Ідіоти !
показати весь коментар
03.02.2025 14:57 Відповісти
додайте сюди що із зароблених грошей , за які купується авто , теж сплачені всі податки !
показати весь коментар
03.02.2025 15:04 Відповісти
а як же блдь ))) прокурори, голови мсеків, мєнти і т.д. - всі податки з хабарів сплачують
показати весь коментар
03.02.2025 15:22 Відповісти
в мене в реченні ключове слово - ЗАРОБЛЕНІ , а не вкрадені .
показати весь коментар
03.02.2025 15:38 Відповісти
В українському тлумачному словнику слово "заробіток" означає гроші за виконану роботу.Крапка.В російському словнику Даля (про всяк випадок скажу що він жив ще до путіна) слово має безліч синонімів,разом із зарплатою,гонораром,преміями тощо це означає і слово "дохід"...Ну а хто скаже що хабар то не дохід?
показати весь коментар
04.02.2025 13:14 Відповісти
так і крадіжка для когось дохід
показати весь коментар
04.02.2025 17:16 Відповісти
Хто їздить на таких автівках гроші не заробляють, а обшукують країну та її громадян. А з вкрадених грошей податки не платять.....в державну казну, принаймні.
показати весь коментар
03.02.2025 20:29 Відповісти
У випадку з Теслою не зовсім так - електромобілі мають пільги при розмитненні. ПДВ там немає, мито нульове, акциз - АЖ 70-100 євро...
показати весь коментар
03.02.2025 15:04 Відповісти
З наступного року пільги на електро відмінять !
показати весь коментар
03.02.2025 15:07 Відповісти
Правильно, але ж поки вони діють і ніхто ніякі ПДВ і мита не платить... Якщо що, податок на розкіш багато де є. Тільки в нормальних країнах він поширюється і на яхти, і на приватні літаки.
І 25 000 гривень - мізерна сума, враховуючи вартість авто, на які цей податок накладають!
показати весь коментар
03.02.2025 15:12 Відповісти
Один із принципів податкового законодавства - рівності усіх платників перед законом та недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації !
Приклад: я купив "Таурег" за 3 лімона, а ви дві "Субару" по 2,3 лімона.
Я за 5 років відкашляю ще 125 тис., а ви - нуль грн.
Це дискримінація чи ні ?
показати весь коментар
03.02.2025 15:27 Відповісти
Ну Туарег - преміальна модель, а Субару - ні))
Про диференційовані чи прогресивні податки ви мабуть нічого не чули?
показати весь коментар
03.02.2025 15:55 Відповісти
25 тисяч з любого авто, дорожче за 3 млн. !
І з того, що коштує 3 млн., і з того, що 5 млн., і з того що 6 млн.
Де тут прогресія ?
показати весь коментар
03.02.2025 16:07 Відповісти
Ні. Це не діскременація.
показати весь коментар
03.02.2025 17:33 Відповісти
Ви дуже гарно підмінюєте поняття ))) навіть 3 дешевші авто не = одному дорогому. Три Ланоси ніколи не стануть Фордом, а якщо є гроші, то краще переплатити і купити ОДИН Форд.

Ви купуєте дороге авто знаючи про моменти. От наприклад зараз є податок на житло квартира більше 60 метрів, хто не згоден платити - шукає житло до 60 метрів. Але багато мають квартири по 200 метрів в Києві в два рівні і норм.

Треба нормальні та адекватні правила гри, під які можна підлаштуватися.

А купувати круте авто і нити, що нема чим платити - верх ідіотизму, ну купи дешевше, посунь ЧСВ. Бо це рівноцінно купівлі Iphone і економити і жерти мівіну, зато понти пусті.

Ну і якщо при купівлі авто за 3 ляма у вас проблеми з 25 000 грн на податки? - багато питань. Тоді може не варто взагалі лізти в покупки.
показати весь коментар
03.02.2025 18:47 Відповісти
25 000/3 000 000*100%=0.83%
показати весь коментар
03.02.2025 14:57 Відповісти
Значить ЗЄрмачня та СН купують саме такі авто.
показати весь коментар
03.02.2025 14:58 Відповісти
Кому війна а хтось жирує
показати весь коментар
03.02.2025 15:00 Відповісти
для них 25ть це дві порції в дорогому ресторані
показати весь коментар
03.02.2025 15:03 Відповісти
все вірно, елітні авто це Ланоси, за них ніщеброди мають платити податок!
показати весь коментар
03.02.2025 15:06 Відповісти
Взагалі, це тупа схема кожного разу затверджувати список моделей... Без списку неясно, які машини більше 3 млн гривень коштують?))
І так, там в тому списку і Феррарі нема, а Феррарі під час повномасштабки завозили сюди!
показати весь коментар
03.02.2025 15:07 Відповісти
Зато грязная свинья Гетьманцев возьмет с тебя налог за посылочку, на это бабло он себе Ягуарчик купит и зробить нас разом
показати весь коментар
03.02.2025 15:10 Відповісти
Апогей соціальної справедливості: підняття податків для жебраків компенсується відміною їх для еліти.
показати весь коментар
03.02.2025 19:17 Відповісти
Українським бюрократам , корупціонерам не вистачає коштів сплачувати податки, тому їм ввели пільги, щоб не платити за розкіш!
показати весь коментар
04.02.2025 11:45 Відповісти
25 тисяч. Гривен! ****, з подратого пятнацатирічного корча податок раза в три більше! Це просто ******. Країна мрій.
показати весь коментар
04.02.2025 12:41 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 